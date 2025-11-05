Cuomo, în vârstă de 67 de ani, s-a clasat pe locul al doilea cu puțin peste 40%, iar Sliwa a strâns aproximativ 7% din voturi.

O victorie istorică

Rezultatul a fost anunțat de Associated Press. Pe lângă faptul că este primul primar musulman, Mamdani este și primul primar sud-asiatic și cel mai tânăr ales în această funcție în peste un secol, notează The Guardian.

Actualul primar, Eric Adams, care a candidat pentru un al doilea mandat ca independent, s-a retras din cursă în septembrie.

De la politician necunoscut la lider al orașului

Când și-a lansat campania în toamna anului trecut, Mamdani era relativ necunoscut. Cu toate acestea, mesajul său centrat pe accesibilitate și trai decent a câștigat rapid susținere. Programul său includea înghețarea chiriilor pentru locuințele reglementate, construirea de locuințe accesibile, creșterea salariului minim la 30 de dolari pe oră, transport public gratuit și taxe mai mari pentru cei mai bogați locuitori ai orașului.

Campania sa, bazată pe donații mici și sprijinul a zeci de mii de voluntari, a devenit una dintre cele mai vizibile din țară. În iunie, Mamdani a câștigat alegerile primare democrate cu un avans de aproape 13 puncte în fața lui Cuomo, mobilizând un electorat divers, inclusiv mulți tineri și alegători aflați la prima votare.

Sprijin de la progresiștii americani

Mamdani a fost susținut de figuri ale Partidului Democrat, precum senatorul Bernie Sanders și reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez. Printre cei care și-au declarat sprijinul pentru el s-au numărat și congresmanul Jerry Nadler, procurorul general al statului New York, Letitia James, și guvernatoarea statului, Kathy Hochul.

Cu toate acestea, nu toți democrații au fost de partea sa: senatorii Chuck Schumer și Kirsten Gillibrand au evitat să-l susțină public.

O campanie plină de tensiuni și atacuri

Mamdani a fost ținta mai multor atacuri, inclusiv a unora cu tentă islamofobă. Fostul guvernator Cuomo a fost criticat după ce a râs alături de un prezentator radio care a sugerat că Mamdani s-ar bucura dacă ar exista un nou atac de tip 11 septembrie.

În timpul campaniei, un grup de sprijin pentru Cuomo a fost acuzat de islamofobie după ce a distribuit o imagine trucată a lui Mamdani.

Reacții și amenințări politice

Campania a atras atenția la nivel național. Donald Trump l-a numit pe Mamdani „radical” și „comunist”, amenințând că, dacă acesta ar câștiga, orașul ar putea pierde fonduri federale.

„Fie că vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveți de ales”, a scris Trump pe rețeaua sa, îndemnând newyorkezii să voteze pentru fostul guvernator.

Miliardarul Elon Musk i-a urmat exemplul, cerând și el votanților să-l susțină pe Cuomo.

Povestea de viață a noului primar

Născut în Uganda din părinți indieni, Zohran Mamdani s-a mutat la New York la vârsta de șapte ani și a devenit cetățean american în 2018. În timpul campaniei, el a criticat declarațiile lui Trump, care sugerase că i-ar putea fi revocată cetățenia, numindu-le „un atac asupra democrației”.

După ce rezultatele au fost confirmate, Mamdani a postat un clip cu ușile metroului care se deschid, iar vocea conductorului anunță: „Următoarea și ultima oprire este primăria”.