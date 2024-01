(VIDEO) Cea mai mare navă de croazieră din lume s-a pus în mișcare

Miraj, dar și controverse! Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră nouă din lume, aparţinând companiei Royal Caribbean, a plecat sâmbătă din portul Miami (Florida), pentru călătoria sa inaugurală în Caraibe.

Nava s-a pus în mișcare în pofida acuzaţiilor că ar fi neprietenoasă cu mediul înconjurător.

Icon of the Seas, înmatriculată în Bahamas, are o lungime de 365 de metri, 20 de punţi, 2 805 cabine şi 40 de restaurante.

Este prima navă a gigantului american de croaziere propulsată cu gaz natural lichefiat (GNL), un combustibil fosil pe care industria îl prezintă ca o alternativă mai curată la păcura grea, dar care eliberează metan, un puternic gaz cu efect de seră.

Botezul navei la compania cu sediul în Miami a fost făcut anterior de starul argentinian Lionel Messi, acesta apăsând pe un buton care a trimis o sticlă de şampanie în fuselaj.

