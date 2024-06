(VIDEO) Ciolacu, cu Firea tristă lângă el. „PSD a câştigat”

Marcel Ciolacu a declarat, după ce Gabriela Firea a pierdut, că „PSD a câştigat alegerile”, iar „votul a confirmat că am guvernat bine”.

„În această seară democraţia a triumfat. Le mulţumesc românilor că au ieşit la vot astăzi pe caniculă şi au dat legimitate candidaţilor. PSD a câştigat alegerile. Tot ce am obţinut astăzi reprezintă încrederea pe care ne-au dat-o românii, dar şi munca colegilor noştri. Votul dat astăzi confirmă că am guvernat bine într-o perioadă complicată. PSD a obţinut un scor mai bun decât în 2020. Vom avea mai mulţi primari în oraşe, comune şi mai mulţi consilieri judeţeni. Iar acest lucru se vede şi în scorul de la europarlamentare unde am obţinut 54%”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică seară.

El a mai spus că „pe de altă parte, scorul de Primăria Capitalei e o lecţie de democraţie pe care o respectăm”.

„Îi mulţumesc Grabrielei Firea pentru că a făcut o campanie bună şi a făcut tot ce a putut pentru un vot. Fac apel la toţi oamenii din secţii să rămână în secţii până la ultimul vot. Le muţumesc tuturor colegilor mei pentru efortul depus şi pentru rezultate. Vom veni în conferinţă de presă după ce încep să vină rezultatele. Deocamdată, avem un exit-poll”, a completat Ciolacu.