(VIDEO) Bucăţică de iad, filmată de la balcon în Grecia

Imagini dureroase filmate în Grecia. pe insula Kos. Turiștii și localnicii de pe insula grecească Kos au fost nevoiți să se evacueze din cauza unui mare incendiu de pădure. Probleme sunt și pe insula Chios. Acesta este al treilea an consecutiv când pompierii din străinătate vor fi staționați în Grecia din cauza incendiilor devastatoare de vară.

Wildfires from our balcony in Kos, Greece been alight since around mid day. #kos #fire pic.twitter.com/BX5A6kOKbP

Tourists and locals on the Greek island of Kos had to evacuate on Monday due to a large forest fire. This is the third year running that firefighters from abroad will be stationed in Greece because of devastating summer wildfires. https://t.co/3tqhRQ8jPN pic.twitter.com/haYCxFf7Sx

