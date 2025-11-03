UPDATE,
Băiatul din Sri Lanka s-a prezentat la poliție și a depus o plângere împotriva tinerei. Ulterior, acesta a retras-o. Conform comunicatului transmis de poliție, scandalul dintre cei doi ar fi pornit în urma unei șicanări în trafic.
Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2025, în jurul orei 15:45, pe strada Drumul Fermei din Popești-Leordeni.
Potrivit poliției, Thalahagama Chirantha Ravindu Achinthana, un cetățean din Sri Lanka în vârstă de 24 de ani, angajat ca livrator pentru platforma Bolt, se deplasa cu scuterul pe stradă când a avut o altercație în trafic.
Livratorul le-a spus polițiștilor că cei doi au coborât din mașină, l-au jignit, iar bărbatul l-a apucat de gât fără să-l lovească. Femeia, în schimb, l-ar fi scuipat și l-ar fi lovit în piept cu un cablu de alimentare pentru telefon.
Tânărul s-a prezentat a doua zi, pe 2 noiembrie, la sediul Poliției Popești-Leordeni, însoțit de administratorul firmei și de angajator, care l-au ajutat să depună plângerea. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt în desfășurare pentru identificarea și audierea agresorilor.
Pyranda aia ierea nerfoasă rău pă iel, că un indian ca ea MUNCEA, BRÉ!
Păi cum ie asta, bré?! Le strică renumele la pakistanezii autohtoni, ‘liberați dîn rrobiya rromînilor la 1846 dă vodă ma$$on Yp$$ilanti ca să poață ardica palate cu turnulețe, bré…