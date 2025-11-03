UPDATE,

Băiatul din Sri Lanka s-a prezentat la poliție și a depus o plângere împotriva tinerei. Ulterior, acesta a retras-o. Conform comunicatului transmis de poliție, scandalul dintre cei doi ar fi pornit în urma unei șicanări în trafic.

Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2025, în jurul orei 15:45, pe strada Drumul Fermei din Popești-Leordeni.

Potrivit poliției, Thalahagama Chirantha Ravindu Achinthana, un cetățean din Sri Lanka în vârstă de 24 de ani, angajat ca livrator pentru platforma Bolt, se deplasa cu scuterul pe stradă când a avut o altercație în trafic.

Livratorul le-a spus polițiștilor că cei doi au coborât din mașină, l-au jignit, iar bărbatul l-a apucat de gât fără să-l lovească. Femeia, în schimb, l-ar fi scuipat și l-ar fi lovit în piept cu un cablu de alimentare pentru telefon.

Tânărul s-a prezentat a doua zi, pe 2 noiembrie, la sediul Poliției Popești-Leordeni, însoțit de administratorul firmei și de angajator, care l-au ajutat să depună plângerea. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt în desfășurare pentru identificarea și audierea agresorilor.