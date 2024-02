(VIDEO) Momentul când nava rusă atacată se scufundă

Armata ucraineană a anunțat că o navă rusă de debarcare de mare capacitate, Caesar Kunikov, a fost distrusă în largul peninsulei ocupate Crimeea.

„Forţele armate ucrainene, împreună cu unitatea de informaţii a Ministerului Apărării, au distrus nava mare de debarcare Caesar Kunikov. Aceasta se afla în apele teritoriale ucrainene în apropiere de Alupka în momentul loviturii”, a declarat armata ucraineană.

Multe înregistrări video care arată o coloană de fum ridicându-se deasupra mării în largul coastei sudice a Crimeei, precum şi elicoptere care zboară deasupra mării. Nava a fost scufundată, conform imaginilor transmise de ucraineni.

The Ukrainian GUR just posted footage of multiple Ukrainian USVs hitting the Russian Ropucha-class landing ship Caesar Kunikov this morning, sinking it. pic.twitter.com/YEVe72A26p

‼️ Russian Big Landing Ship (BLS) „Caesar Kunikov” attacked in the Black Sea

This was reported by Ukrainian and Russian media. According to the Ukrainian media, the ship was sunk, but there is no confirmation of this information yet.

Telegram channel „Crimean wind” published… pic.twitter.com/Fh09of5BHf

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2024