(VIDEO) Nicușor Dan a adus buldozerele în Piața Unirii

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, alături de reprezentanţi ai Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, ai ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor, s-a prezentat luni seara în Piaţa Unirii, în vederea îndepărtării gardurilor amplasate pentru refacerea planşeului.

La faţa locului au fost aduse şi buldoexcavatoare pentru îndepărtarea gardurilor care împrejmuiesc organizarea de şantier, însă reprezentanţii Poliţiei Sectorului 4 s-au aşezat în faţa vehiculelor.

Nicuşor Dan a anunţat că a emis o dispoziţie de primar general, în baza căreia Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti împreună cu angajaţii ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor să desfiinţeze construcţiile ilegale amplasate pe terenul administrat de PMB.

„Am avut obligaţia legală să înaintez această dispoziţie constructorului, să îl întreb dacă nu cumva vrea el singur să îşi demoleze. Înţeleg că nu vrea. În măsura în care Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti este împiedicată de cineva să facă această operaţiune de demolare, am solicitat sprijinul Poliţiei Naţionale”, a afirmat el, într-o declaraţie acordată presei.

Edilul general a subliniat că terenul de la Piaţa Unirii este administrat de Primăria Capitalei şi că firma de construcţii nu avea dreptul să înceapă lucrările.

„Le-am solicitat să plece. Nu au vrut. La ora 14,00, când ne-am dus la Poliţia Naţională, am crezut că ei vor fi în stare să se uite la nişte acte, să spună cine era dreptate. Am pierdut două ore degeaba, după care ne-am dus la Primăria Capitalei şi am venit cu această dispoziţie de demolare, pe care aşteptăm ca Poliţia Naţională să ne ajute să o punem în aplicare. (…) Nu le-am cerut (să mute gardurile, celor de la Poliţia Naţională – n.r.). Le-am cerut să decidă, atâta timp cât sunt poliţii locale într-o parte şi în alta, să decidă cine are dreptate, să facă o interpretare juridică a legii. Nu mai suntem în situaţia în care eram la ora 14,00. Acum suntem în situaţia în care primarul Municipiului Bucureşti a emis o dispoziţie de demolare a unor obiecte care sunt pe domeniul public”, a precizat primarul Capitalei.

De cealaltă parte, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat că autorizaţia de construire pentru lucrările la Planşeul Unirii a fost emisă în condiţii legale.