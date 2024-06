(VIDEO) Ca-n filme – Sosirea lui Julian Assange pe aeroport

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a ajuns în Australia, fiind un om liber pentru prima dată în ultimii 14 ani. El a primit aplauze pe aeroportul Canberra din capitala australiană, la rândul sau salutând mulțimea. Pe soția sa, Stella a strâns-o în brațe, ridicând-o de la podea înainte să se sărute.

Stella Assange a declarat miercuri că soţul ei „are nevoie de timp şi de refacere” pentru a „se obişnui cu libertatea” şi a cerut „spaţiu şi intimitate” înainte ca activistul să decidă „să vorbească din nou”, după revenirea sa în Australia ca om liber, informează EFE.

„Julian a vrut să fie aici astăzi, dar mi-a cerut să o fac eu… Trebuie să înţelegeţi prin ce a trecut. Are nevoie de timp, trebuie să se refacă şi acesta este un proces…” a spus Stella Assange într-o conferinţă de presă la un hotel din Canberra, în care a mai declarat că soţul ei trebuie să „se obişnuiască din nou cu libertatea”.

„Vă rog să ne acordaţi spaţiul şi intimitatea pentru a ne găsi locul, astfel încât familia noastră să poată fi o familie înainte ca el să poată vorbi din nou când va alege” să facă acest lucru, a spus Stella Assange, care deţine cetăţenia spaniolă şi suedeză.

Era de aşteptat ca Julian Assange să apară miercuri în faţa presei după sosirea sa la Canberra cu un zbor privat, după ce a oficializat pactul pentru libertatea sa în faţa unui judecător din Insulele Mariane de Nord (SUA), la capătul unei perioade de cinci ani într-o închisoare britanică şi după aproape alţi şapte ani în care s-a refugiat în ambasada Ecuadorului din Londra.

REUNITED: Julian Assange embraces his wife @Stella_Assange for the first time as a free man pic.twitter.com/yfgLYa3yWt

