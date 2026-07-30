Alexandru Muraru spune că nimeni nu poate să-i pună președintelui Nicușor Dan în față 233 de mandate, iar majoritatea parlamentară trebuie probată în Parlament. Liberalul afirmă că soluția propusă de partidele de Dreapta pleacă de la mai multe voturi decât varianta PSD.

„Propunerea Siegfried Mureșan pleacă de la mai multe voturi decât cea a lui Sorin Grindeanu. PSD are 129 de mandate, PNL are 76, USR are 59, iar UDMR are 31. Deci noi plecăm de la un număr semnificativ mai mare de voturi pentru construcția acestei majorități”, a explicat el.

„Nicușor Dan, următoarea victimă a PSD”

Liberalul crede că președintele României s-a transformat într-un colaborator al PSD, dar șeful statului „nu vede pădurea din cauza copacilor”, iar „atunci când domnia sa nu le va mai fi de folos, următoarea victimă va fi Nicușor Dan”.

„Deblocarea crizei vine odată cu debarcarea lui Grindeanu din fruntea PSD”

Alexandru Muraru spune că PSD este un partid izolat în Parlament care nu poate construi o majoritate alături de alte formațiuni politice. Mesajul lui Sorin Grindeanu, cum că un Guvern va putea fi format în a doua jumătate a lunii august, nu este un scenariu adevărat, ci doar o modalitate prin care liderul PSD să-i țină liniștiți pe membrii partidului că vor rămâne la putere, crede liberalul.

„Ieri ne-a spus Sorin Grindeanu că va fi finalul lunii august. Mesajele sunt pentru activul de partid PSD, pentru baronii locali, pentru a-i ține cuminți și pentru a nu provoca, de fapt, un congres extraordinar în Partidul Social-Democrat care să rezolve o problemă.

Există mulți oameni deja din PSD și din afara PSD care spun că deblocarea ar veni odată cu plecarea lui Sorin Grindeanu din fruntea Partidului Social-Democrat. Pentru că Sorin Grindeanu nu mai are credibilitatea, nu mai are capacitatea de a negocia, nu mai poate fi o persoană care să garanteze o formulă de guvernare și o majoritate capabilă să construiască un guvern pentru perioada următoare”, a spus Muraru.

Alexandru Muraru a declarat la Podcasturile Cotidianul că relația dintre PNL și Nicușor Dan s-a rupt din cauză de lipsă de încredere.

„Președintele a produs un act de agresiune enormă față de PNL”

„Ceea ce face în continuare Partidul Național Liberal și premierul Bolojan este un act de civilizație politică, atunci când vorbește cu președintele Nicușor Dan și merge la consultări.

Partidul Național Liberal nu mai poate avea încredere în președintele Nicușor Dan, pentru că președintele Nicușor Dan a produs un act de agresiune enormă la adresa Partidului Național Liberal.

Desemnarea lui Adrian Veștea, fără a fi consultat partidul, împotriva deciziei Partidului Național Liberal, a avut o singură intenție: aceea ca Adrian Veștea să ajungă prim-ministru și, ulterior, să provoace un congres care să însemne schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea PNL”, a explicat Muraru.

De ce ar fi vrut Nicușor Dan să rupă PNL?

Deputatul este de părere că președintele a avut ca scop destructurarea PNL și înlăturarea lui Ilie Bolojan din fruntea partidului fiindcă electoratul care l-a votat în fruntea țării și-a găsit adevăratul lider, care nu este Nicușor Dan, ci Ilie Bolojan.

„Pentru că Partidul Național Liberal și-a regăsit demnitatea, calea de urmat, iar Partidul Național Liberal le-a transmis, practic, românilor că nimeni altcineva, nici măcar domnia sa, în această țară, nu poate acționa în numele PNL, pentru PNL, nu poate stabili strategia PNL și nu poate stabili și alege din interiorul PNL oamenii care să fie în diverse funcții, începând cu funcția de președinte al partidului, funcția de prim-ministru în România și așa mai departe.

Deci președintele României a înțeles două lucruri: că Partidul Național Liberal este cea mai mare forță politică de dreapta, cu al cărei electorat rezonează electoratul domniei sale.

Și a înțeles un lucru: că, în ultimul an, de când domnia sa a devenit președinte, societatea românească, sau electoratul, cei șase milioane de români care l-au votat pe Nicușor Dan, au căutat un lider și l-au găsit, într-un final. Doar că liderul nu este Nicușor Dan, ci este Ilie Bolojan”, a zis el.

Va avea loc o confruntare între Bolojan și Nicușor Dan

„Președintele este cel care a jucat incorect. A participat la o conspirație împotriva lui Ilie Bolojan și, de obicei, în politica românească asemenea lucruri se plătesc.

Asta înseamnă că va veni un moment al adevărului, o confruntare directă, o confruntare de proporții, când oamenii, românii, vor fi puși să aleagă între calea de urmat pentru această țară”, a adăugat Alexandru Muraru.

Momentul care a creat ruptura între Bolojan și Nicușor Dan

Liberalul a dezvăluit pentru Cotidianul momentul de ruptură dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, seara alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Momentul în care a început această luptă subterană, pe care a declanșat-o președintele României, aceasta este percepția mea, este seara alegerilor pentru Primăria Municipiului București. Muraru argumentează că Nicușor Dan și-a dar seama că pierde puterea în nucleul electoratului său.

Acela a fost momentul când președintele României, care s-a implicat masiv în susținerea unui candidat care a ieșit pe locul 4 (n.r – Cătălin Drulă), a înțeles că nu mai controlează jocul politic, că altcineva este liderul electoratului de Dreapta, iar acela este Ilie Bolojan.

Unde lovitura a fost de proporții în București, unde era, practic, cel mai important electorat pentru Nicușor Dan.

Adică președintele a considerat că, dacă pleacă la Cotroceni și de la Cotroceni pune mâna pe un anumit candidat, electoratul va face ce spune președintele Nicușor Dan. Profund greșit”, a motivat el.

„Tandemul Bolojan – Ciucu vs tandemul Dan – Grindeanu”

Muraru mai adaugă că „tandemul Ilie Bolojan – Ciprian Ciucu este un coșmar pentru tandemul Nicușor Dan – Sorin Grindeanu”.

„În primul rând, acești doi lideri, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, sunt doi lideri votați, care au fost legitimați de oameni și care au în spatele lor rezultate semnificative în administrație. Ceea ce nu se poate spune, în primul rând, despre Sorin Grindeanu și despre Nicușor Dan”, a zis el.