Alexandru Muraru acuză PSD că vrea „să blocheze România”: „Strategia este să atace în contencios administrativ actele relevante ale Guvernului”

„Din informațiile pe care le am, strategia PSD este să atace în contencios administrativ actele relevante ale Guvernului, ministerelor și agențiilor, cu scopul de a bloca activitatea executivului și de a-l forța pe premierul Ilie Bolojan să accepte formula de guvernare dorită de PSD și Nicușor Dan.”, scrie Muraru pe Facebook.

Muraru: „Vor să pice reformele obligatorii pentru fondurile PNRR” „Mai mult, știu că echipa de avocați a PSD analizează deja ceea ce s-a întâmplat ieri în ședința de Guvern și pachetul de reforme pe care Executivul intenționează să îl trimită Parlamentului. Obiectivul este clar: să identifice orice argument prin care să pice reformele obligatorii pentru absorbția fondurilor PNRR.”, adaugă președintele PNL Iași.

Acesta precizează că primele „ținte” sunt deja conturare, respectiv legea decarbonizării care urmează să fie redepusă, acesta fiind și motivul pentru care PSD a băgat liderii în ședință, vineri.

„În cazul legii privind ANI, amendamentele pregătite de Marinescu, fostul ministrul al Justiției, sunt anunțate pentru cel târziu luni dimineață. În privința legii salarizării, Sorin Grindeanu spune că nu o va vota în forma actuală dar oameni din PSD spun că sunt gata să participe la toate discuțiile.”, continuă acesta.

„PSD folosește instanțele ca instrument de negociere politică și de blocare a reformelor”

Liderul PNL iAși afirmă că PSD folosește instanțele ca instrument de negociere poltiică și de blocare a reformelor de care România are nevoie.

„Așadar, urmează o nouă probă pentru sistemul de justiție. Vor analiza instanțele aceste eventuale acțiuni exclusiv prin prisma legii sau vor permite din nou să fie transformate într-un teren de luptă pentru obiective politice?”, încheie acesta.

Cotidianul.ro a contactat trei comunicatori ai Partidului Social Democrat pentru o reacție la acuzațiile aduse de Alexandru Muraru, însă până la momentul publicării acestei știri nu a primit niciun răspuns.

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