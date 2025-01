(VIDEO) Violenţe la Bruxelles. S-a aruncat cu cocteiluri Molotov

Haos în noaptea de Anul Nou la Bruxelles, capitala Belgiei, unde se află sediul Comisiei Europene şi al NATO.

S-au incendiat zeci de maşini şi s-au aruncat cu cocteiluri Molotov în fortele de ordine.

Au avut loc 159 de arestări, relatează POLITICO.

The situation on New Year’s Eve in the capital of NATO, the EU and Belgium — Brussels. Who is NATO fighting with? pic.twitter.com/zrsl8EhCyR

— Victor vickop55 commentary (@vick55top) January 1, 2025