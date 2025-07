Vin vremuri grele pentru cei cu permis de conducere. Un polițist aplaudă

Guvernul va propune suspendarea permisului de conducere dacă, în termen de 90 de zile de la comunicare, nu sunt achitate amenzile de circulaţie, a anunţat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. De asemenea, o altă măsură se referă la faptul că radierea din circulaţie a unui autovehicul nu va putea fi făcută decât cu prezentarea certificatului de atestare fiscală, adică cu stingerea tuturor datoriilor. Totodată, cumpărătorul unui autoturism va putea să-l înscrie pe numele său doar când va avea toate datoriile plătite.

Cseke Attila a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că vor fi reţinute la sursă o parte din veniturile unei persoane până la stingerea datoriei pe care aceasta o are către autoritatea locală.

”Se vor institui măsuri prin care veniturile, alte venituri ale unei persoane domiciliate pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale să poată fi reţinute la sursă, o parte din aceste venituri, conform Codului de Procedură Civilă, şi aceste venituri să poată fi, lunar, până la stingerea debitului, să fie virate direct în contul unităţii administrativ-teritoriale. Astfel încât nu Primăria să umble cu titlul executoriu în mână prin tot felul de proceduri birocratice şi atunci când există un venit din partea statului român, că el este venit care se dă prin AJPIS de exemplu sau chiar prin Primărie, din acel venit să putem să reţinem ceea ce duce la stingerea debitului”, a declarat ministrul Dezvoltării.

El a anunţat că Guvernul va propune suspendarea permisului de conducere dacă amenzile de circulaţie nu vor fi plătite în trei luni.

”Vom propune ca suspendarea permisului de conducere să aibă loc în cazul în care amenzile contravenţionale de circulaţie nu sunt achitate în termen de 90 de zile de la comunicare. Vom propune ca restituirea permisului de conducere suspendat să aibă loc sub condiţia dovedirii achitării tuturor debitelor pe care le are cetăţeanul posesor de acest permis. Dacă există un debit scadent care nu este achitat, permisul de conducere nu se restituie până la achitarea acestui debit”, a explicat ministrul Dezvoltării.

”Radierea din circulaţie a unui autovehicul nu se va putea face decât cu prezentarea certificatului de atestare fiscală, adică cu stingerea tuturor datoriilor. Achiziţionarea de autoturisme, cumpărătorul va putea achiziţiona aceste autoturisme şi va putea înscrie pe numele lui atunci când are toate datoriile plătite. Astăzi, conform legii, doar vânzătorul este obligat să aducă certificat de atestare fiscală, cumpărătorul care în această tranzacţie practic dispune şi de fonduri nu are această obligaţie”, a transmis Cseke Attila.

Polițistul Marian Godină spune că decizia guvernului de a suspenda exercitarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile celor care nu achită amenzile și restituirea permisului doar după achitarea tuturor datoriilor i se pare excelentă.

”Când eram polițist rutier, puteam observa că pe „șmecherașii” din trafic îi durea foarte tare un singur lucru. Nu amenzile, că pe alea nu le plăteau și se mai și lăudau cu asta.

Durerea lor era să rămână fără permis.

Așadar, din punctul meu de vedere, decizia guvernului de a suspenda exercitarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile celor care nu achită amenzile și restituirea permisului doar după achitarea tuturor datoriilor mi se pare excelentă.

Ca idee, aș introduce și o taxă pentru depunerea contestației împotriva procesului-verbal de contravenție. Taxă care să fie restituită în cazul în care contestația este admisă, dar care să rămână la buget în cazul în care contestația se pierde. Nu de alta, dar cei mai mulți fac contestație deși știu clar că au greșit, dar știu că nu au nimic de pierdut să încerce. Ba mai mult, astfel își și prelungesc o grămadă dreptul de a conduce. O astfel de taxă ar descuraja depunerea contestațiilor de către cei care știu că au greșit, mai ales la depășirea vitezei unde există proba clară (și totuși majoritatea contestă în instanță), ar aduce bani la buget și ar mai elibera din volumul foarte mare de dosare ale instanțelor”, a scris Godină pe pagina sa de Facebook.

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, denuntă, în schimb, o propunere “abuzivă și vădit neconstituțională” legată de permisul de conducere.

“Toți juriștii, și suntem mulți in tara asta, suntem pe jos de râs la propunerea de nu se restitui permisul de conducere decât condiționat de plata tuturor datoriilor.

In primul rând, ceea ce se suspenda cand săvârșești o contravenție la regimul circulației nu este permisul de conducere, acela e doar o bucata de hârtie, ci chiar exercitiul dreptului de a conduce pe drumurile publice. Ca in limbajul comun ii spunem suspendarea permisului de conducere e una, ca Guvernul are amatorismul de a face lucrul acesta e altceva.

In al doilea rând, tocmai pentru ca ceea ce se suspenda nu e bucata de hârtie care se numește permis de conducere ci exercitiul dreptului de a conduce, la expirarea perioadei de suspendare ai dreptul legal sa conduci indiferent ca iti ridici permisul sau nu de la politie. Cu permisul doar faci dovada imediata ca poti conduce, dar simpla prezenta sau absența lui fizica asupra ta nu iti da si nici nu îți ia dreptul de a conduce.

O astfel de propunere nu are cum sa treacă de avizul de legalitate al Ministerului Justiției si este ridicol ca a putut fi expusa intr-o conferinta a premierului Romaniei.” a explicat Neacșu, într-o postare pe Facebook.