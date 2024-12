Vine ”bomba” fiscală, ”nesăbuiții„ de la guvernare vor să se salveze

Senatorul AUR Petrişor Peiu a spune că măsurile prevăzute în proiectul de ordonanţă privind unele măsuri fiscal-bugetare publicat de Ministerul Finanţelor reprezintă „o bombă fiscală” aruncată asupra întregii economii, deoarece astfel criza financiară a statului se va răspândi şi în economie.

„România intră într-o criză economică şi democratică profundă cu Marcel Ciolacu la bordul locomotivei unui ‘trenuleţ’ ucigaş. Până acum aveam o economie funcţională şi un stat în criză financiară gravă. De acum înainte, criza statului se va răspândi în întreaga economie. Pentru a-şi salva stilul nesăbuit de guvernare, coaliţia PSD-PNL- UDMR a aruncat bomba fiscală asupra întregii economii. Dividendele vor fi impozitate cu 10%, în creştere cu 25% faţă de pragul actual. Asta va lovi aproape 3 milioane de români, asociaţi sau acţionari ale celor peste 900.000 de firme înregistrate ! Dispar facilităţile fiscale pentru angajaţii din IT, construcţii şi industrie alimentară, ceea ce va îngreuna situaţia pentru 580.000 de angajaţi din construcţii, 200.000 angajaţi din IT şi 150.000 angajaţi din industria alimentară. În plus, firmele din domeniile respective, aproximativ o cincime din economie (din PIB) vor fi nevoite să crească salariile brute (pentru a le menţine pe cele nete). Ca urmare, unele din aceste firme vor colapsa, iar cele rămase vor creşte preţurile. Vom avea, aşadar, o reaprindere a inflaţiei !”, a afirmat senatorul Peiu, potrivit comunicatului AUR menţionat.

Conform parlamentarului AUR, aceste măsuri indică şi o „criză morală şi democratică” generată de actuala putere.

„Avem şi o criză morală, dar şi una democratică: o criză morală generată de faptul că actuala putere a luat toate voturile pe care le-a luat promiţând menţinerea regimului fiscal existent, pentru ca apoi să modifice dramatic regimul fiscal în prima săptămână de guvernare. Avem şi o criză democratică gravă, generată de derapajul unei puteri abuzive, aproape dictatoriala, manifestat prin modificarea masivă a cadrului fiscal printr-o ordonanţă, fără nicio dezbatere publică sau parlamentară şi ignorând regulă de a nu modifica fiscalitatea cu mai puţin de 6 luni înainte de aplicarea modificării. Pentru toate aceste motive, regimul PSD-PNL-UDMR s-a descalificat profund şi a devenit toxic pentru economia şi pentru democraţia noastră”, mai spune senatorul Petrişor Peiu.

Impozitul pe dividende distribuite din 2025 va creşte de la 8% la 10%, facilităţile de care beneficiază angajaţii din IT, construcţii, agricultură şi industrie alimentară vor fi eliminate, plafonul pentru veniturile microîntreprinderilor va fi redus de la 500.000 de euro în prezent, la 250.000 de euro, şi se reinstituie impozitul pe construcţii, conform proiectului de Ordonanţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat duminică de Ministerul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor precizează că măsurile propuse prin proiectul de act normativ au în vedere angajamentul asumat de Guvern în cadrul PNRR privind revizuirea cadrului de impozitare existent în România, asigurându-se corectitudinea şi echitatea în sistem pe principiul neutralităţii taxării, precum şi implementarea unui sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu şi mai transparent, fără a fi afectată creşterea economică şi dezvoltarea sectoarelor economice impactate de deciziile de politică fiscală. De asemenea, prin Planul Bugetar-Structural Naţional pe Termen Mediu – 2025-2031 prezentat Comisiei Europene, Guvernul României s-a angajat să asigure o traiectorie de ajustare a deficitului bugetar începând cu anul 2025, printr-o serie de măsuri, inclusiv prin reforme fiscale care au între obiective ajustarea sistemului de facilităţi fiscale pentru principalele categorii de impozite şi taxe astfel încât să se respecte principiul impunerii echitabile dar şi pentru a evita formarea unor distorsiuni în materie de politică fiscală ceea ce ar presupune generarea unor inechităţi fiscale între diferite categorii de contribuabili.