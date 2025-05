Viorel Cataramă: nu Simion ne poate duce mai repede către Est

Viorel Cataramă analizează situația PNL înainte de alegerile de duminică. Omul de afaceri este nemulțumit de modul în care este perceput partidul despre care crede că deși ar trebui sa fie perceput ca fiind de dreapta, conservator, se comporta ca un veritabil partid progresist.

Cataramă crede că acest comportament l-a dus „(daca ne raportam la rezultatul din 4 mai) la un scor electoral catastrofal, la limita intrării in parlament, lăsând astfel culoarul conservator la îndemâna altor partide.

PNL a anunțat ca-l susține in mod necondiționat pe Nicușor Dan, un neomarxist si un progresist notoriu, in condițiile in care pe plan mondial se duce o lupta teribila intre conservatori (care au câștigat entuziasmant in SUA) si progresiști (cu vârf de lance conducerea UE).

Nu toți membrii si simpatizanții liberalilor sunt progresiști, deci nu vor vota cu Nicușor Dan duminica!

De ce?

– in primul rand pentru ca nu poți, conservator fiind, sa votezi cu un progresist! Situația din Romania seamănă izbitor cu cea din SUA: campanii furibunde înțesate cu știri false împotriva candidatului conservator! Americanii nu s-au lăsat înșelați si l-au votat pe Donald Trump; sondajele din tara noastră arata ca romanii vor proceda la fel!

– in al doilea rand, un progresist in fruntea tarii va continua, dincolo de vorbe, politica actualei clase politice, aceea de înfruntare a partenerului nostru strategic, SUA! Europa va continua disputa si lipsa de dialog cu America, cu Romania la remorca, dar, intr-un anumit context, tara noastră poate ajunge in sfera de influenta a Rusiei si asta doare rău, pentru ca noi vom suferi, nu francezii, nemții, englezii sau Ursula von der Leyen!

Deci, daca vorbim de răul cel mai mic, nu George Simion ci Nicușor Dan ne poate duce mai repede către Est!

Eu sunt conservator, in turul întâi l-am votat pe Crin Antonescu; din păcate transformarea PSD si PNL in partide progresiste ne-a dus unde suntem azi!

Sunt trist ca partidul meu a abandonat conservatorismul, riscând dispariția de pe scena politica!

Nu pot, din aceste considerente, sa votez duminica un progresist; vreau ca Romania sa aibă in primul rand relații strânse cu SUA si sa aibă curajul sa conteste si sa negocieze anumite decizii ale UE. Daca putem critica in tara Președintele, Parlamentul, toate Partidele si Instituțiile, de ce nu putem face asta si din interiorul UE?“