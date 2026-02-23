Votul bucureștenilor, captiv în sertarele Senatului. USR cere Coaliției să nu mai joace la două capete

USR solicită Coaliției de Guvernare să deblocheze în Senat legea care aplică referendumul din București privind banii Capitalei. Deși președintele Nicușor Dan și liderii politici au agreat susținerea proiectului la Cotroceni, legea este întârziată prin proceduri parlamentare.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
Sursa FOTO: Facebook / Ștefan Pălărie

USR a lansat luni un apel către partidele din coaliția de guvernare pentru a vota de urgență „legea Drulă” în Senat. Proiectul transpune rezultatele referendumului local prin care bucureștenii au decis cum să fie cheltuite fondurile publice. Senatorul USR Ștefan Pălărie susține că prelungirea termenelor de dezbatere este o manevră pe care opoziția nu o mai înțelege. Deși liderii Coaliției au bătut palma la Cotroceni, legea rămâne blocată în sertarele comisiilor parlamentare. USR cere includerea imediată a proiectului pe ordinea de zi pentru a respecta voința cetățenilor.

Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor de guvernare pentru a media conflictele din interiorul Coaliției. În cadrul întâlnirii de la Cotroceni, partidele au agreat susținerea legii depuse de Cătălin Drulă.

Președintele a condiționat anterior promulgarea bugetului de stat de aplicarea rezultatelor referendumului din Capitală. Totuși, la Senat, parlamentarii au votat recent prelungirea termenului de dezbatere pentru acest proiect.

„Suntem în săptămânile care premerg legea bugetului de stat şi în continuare, noi, cei de la USR facem un apel public la colegii de coaliţie, la colegii pro-europeni. Avem legea Drulă, care transpune la nivel de lege referendumul bucureştenilor, care au spus limpede şi clar cum să fie cheltuite fondurile publice”, a declarat senatorul USR Ştefan Pălărie, potrivit News.ro.

Tensiuni în Coaliție pe tema bugetului și a tăierilor

Disputele dintre partidele aflate la putere s-au intensificat din cauza măsurilor de reformă a administrației publice. PSD și-a exprimat nemulțumirea față de tăierile bugetare propuse de Bolojan. Social-democrații avertizează că nu vor vota bugetul dacă investițiile locale și pachetele sociale vor fi afectate.

În ciuda atacurilor publice, liderii au căzut de acord asupra unor ordonanțe pentru relansarea economică. Nicușor Dan a confirmat că tensiunile politice blochează inclusiv numirea șefilor serviciilor de informații.

„Este un proiect de lege susţinut inclusiv de către preşedintele ţării, Nicuşor Dan. În aceste condiţii, a amâna această lege, a lăsa-o să treacă tacit peste un număr de zile, e o chestiune pe care noi nu o mai înţelegem”, mai spune senatorul USR.

Viitorul buget depinde de înțelegerea partidelor

Parlamentul trebuie să finalizeze bugetul de stat, însă neînțelegerile privind împărțirea banilor continuă să amâne procesul. USR cere ca președinții de comisii să scoată legea Bucureștilui și să permită votul final.

„Astăzi, la şedinţa de Birou Permanent, se cere supunerea pe ordinea de zi a acestui proiect de lege şi somarea, dacă doriţi, a preşedinţilor de comisii raportoare să dea drumul la lege, să o scoată din sertar”, a menţionat senatorul Ştefan Pălărie.

