Vrea tunel prin munte ca să nu mai stea în trafic

10 oct. 2025 la 13:06
Protestaktion: VW-Aufsichtsrat und Multimilliardär Wolfgang Porsche will in Salzburg einen Tunnel bauen lassen, dagegen formiert sich Protest. Mittendrin auch Aktivisten, die in Wolfsburg alte Bekannte sind.

Tunel prin munte ca să nu mai stea în trafic. Este dorința miliardarului Wolfgang Porsche, nepotul fondatorului companiei care poartă numele familiei. Acesta vrea tunelul ca să evite drumul îngust și curbat care leagă vila sa aflat pe un versant de lângă Salzburg de centrul orașului.

In solicitarea depusă la autorităţile locale, miliardarul a indicat că acel drum e riscant, iar în condiţii meteo nefavorabile devine aproape imposibile de urcat sau de coborât în siguranţă.
Criticii au venit imediat cu acuzaţii că o permisiune a acestei construcţii ar reprezenta un tratament preferenţial pentru miliardari şi au strâns peste 16.000 de semnături pentru a se opune acestei iniţiative, organizând şi acţiuni de protest. Ei spun și că, de fapt, omul de afaceri nu ar vrea să mai stea în trafic și să ajungă imediat de acasă în oraș și invers.
In ciuda acestora, proiectul a fost aprobat, iar Porsche îşi va putea construi propriul tunel, informează publicaţia austriacă Salzburg24.
  6. Daca e pe banii lui si daca plateste impozit la tunel de ce nu?La urma urmei omul asta de de mancare la sute de mii de oameni care lucreaza in fabricile lui…dar nu,sa ii punem talpa ca isi face tunel….Sa-si faca dar sa mai faca o fabrica si sa mai angajeze 4000 de oameni,eu asa as fi facut.Teorertic are si dreptate,masinile lui trac cu puntea spate si clar aluneca si la urcat si la coborat…

