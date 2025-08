Neluțu Varga, noul Gigi Becali, după meciul cu Lugano: Am băgat 30 de rugăciuni!

CFR Cluj a obținut efectiv o miraculoasă calificare în turul 3 preliminar al Europa League în dauna elvețienilor de la Lugano care s-au situat la polul opus norocului, cu două goluri nevalidate la VAR și cu o rachetă care a explodat în încheietura barelor porții apărate bine de Hindrich. Pe bună dreptate oaspeți din Gruia au rămas minute în șir la finalul partidei cu ochii pironiți undeva în gol, nevenindu-le să creadă că au fost eliminați.

În stilul său caracteristic, remarcând că adversarul e net superior valoric, Dan Petrescu a dat ordin să fie pârjloite toate drumurile către poarta CFR-ului, care a jucat extrem de defensiv și a lovit odată, tipic scenariilor Burscului, lovitură de cap fundașul Synan după o fază fixă. E drept că gazdele au și avut oameni cheie indisponibili, mai ales linia mediană și era cam singura soluție de a scoate ceva din acest meci. Dan Petrescu a fost foarte sincer și a spus că o asemenea posesie de balon, de peste 75 la sută, cum a avut Lugano nu a mai suportat de mult și de aceea își consideră echipa ca fiind una de eroi.

Cel mai exuberant a fost patronul Neluțu Varga, mai fericit ca niciodată. El i-a adus elogii lui Petrescu pentru tactica adoptată și a reconscut că s-a molipsit de la Gigi Becali, făcând aproape pe toată durata partidei rugăciuni. Patronul CFR-ului a fost foarte exuberant în declarațiile date la GSP live:

„Cred că am băgat 30 și ceva de rugăciuni! S-a văzut încă o dată că, dacă Dumnezeu vrea, te ajută dacă ești curajos. Vreau să transmiteți mesajul meu către echipă: vă iubesc pe toți, ați fost lei și ați avut inimă de lei!

Ați dovedit încă o dată că sunteți campioni. Strategia lui Dan Petrescu a fost genială! Genială! Am stat și am suferit, ne-am apărat în tranșee și am învins. Asta înseamnă să ai ADN de campioană.

Sunt fericit și nu pot exprima exact în cuvinte ce mândru sunt. CFR a arătat că are stofă de mare echipă. Leii neîmblânziți au învins! Mare victorie”.