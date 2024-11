Zelenski: Felicitări lui Donald Trump

Anunțul victoriei revendicate de Donald Trump a ajuns evident și la urechile președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Acesta nu a ezitat să-i transmită felicitări americanului „pentru impresionanta sa victorie electorală!“.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Zelenski mai scrie:

„Îmi amintesc marea noastră întâlnire cu președintele Trump din septembrie, când am discutat în detaliu despre parteneriatul strategic Ucraina-SUA, Planul Victoriei și modalitățile de a pune capăt agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Apreciez angajamentul președintelui Trump față de abordarea „pace prin forță” în afacerile globale. Acesta este exact principiul care poate aduce practic pacea justă în Ucraina. Am speranța că o vom pune în practică împreună. Așteptăm cu nerăbdare o eră a Statelor Unite ale Americii puternice sub conducerea decisivă a președintelui Trump. Ne bazăm pe sprijinul bipartizan puternic și continuu pentru Ucraina în Statele Unite. Suntem interesați să dezvoltăm o cooperare politică și economică reciproc avantajoasă, care va aduce beneficii ambelor națiuni. Ucraina, ca una dintre cele mai puternice puteri militare ale Europei, se angajează să asigure pacea și securitatea pe termen lung în Europa și în comunitatea transatlantică cu sprijinul aliaților noștri. Aștept cu nerăbdare să îl felicit personal pe președintele Trump și să discut despre modalități de a consolida parteneriatul strategic al Ucrainei cu Statele Unite“.