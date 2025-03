Zi decisivă pentru Călin Georgescu

Curtea Constituțională a României analizează marți, de la ora 17:00, contestațiile referitoare la candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai.

Una dintre sesizări este cea trimisă de Călin Georgescu către Curtea Constituțională în legătură cu decizia Biroului Electoral Central (BEC) de respingere a înregistrării candidaturii sale, acesta susținând că, sub aspect procedural, nu au fost respectate toate condițiile legale privind cvorumul de prezență, cel de vot și procedura de desfășurare a ședinței.

”Pe baza și în aplicarea acestei dispoziții a legii, BEC a adoptat Hotărârea 1H/22.02.2025, publicată în Monitorul Oficial al României 164/24.02.2025, Partea I, prin care a reglementat, printre altele, și procedura desfășurării ședințelor sale, în art. 12-15. Or, potrivit art. 17 alin. (4) din lege, hotărârile BEC adoptate pentru interpretarea unitară a legii sunt general obligatorii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În altă ordine de idei, potrivit art. 2 alin. (2) C. proc. civ., dispozițiile acestui act normativ se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare. Cu alte cuvinte, Codul de procedură civilă este dreptul comun în toate materiile. Față de cele ce preced, întrucât nu au fost respectate toate condițiile legale privind cvorumul de prezență, cvorumul de vot, procedura de desfășurare a ședinței și procedura de adoptare, redactare și publicare a Deciziei 18D/09.03.2025 a BEC și a procesului-verbal întocmit de BEC din care rezultă data și ora afișării acesteia – procesul-verbal nefiind nici măcar semnat -, în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 174 și urm. C. proc. civ., care atrag nulitatea absolută a deciziei și a procesului-verbal antereferite”, se menționează în sesizarea trimisă CCR.

În sesizare se solicită ca instanța constituțională să oblige BEC la comunicarea procesului-verbal al ședinței Biroului din data de 9 martie, în care a fost adoptată decizia și a fost întocmit procesul-verbal atacate prin contestație, pentru a se putea constata și dovedi, astfel, neregularitățile de ordin procedural care atrag nulitatea absolută a deciziei BEC.

El subliniază că Biroul Electoral Central a încălcat „flagrant„ legea prin decizia de respingere a candidaturii sale.

”În pofida celor înfățișate și încălcând în mod flagrant legea, BEC, prin decizia de respingere a înregistrării candidaturii mele, nu a verificat, în niciun fel, îndeplinirea cumulativă, pentru candidatura mea, a condițiilor de formă și de fond cerute de lege și actele adoptate în baza acesteia din urmă, mărginindu-se să precizeze că ‘nu poate da prevalență analizei aspectelor formale ale prezentei candidaturi, în detrimentul celor fundamentale tranșate deja de Curte„, spune Georgescu.

Potrivit acestuia, în întreg cuprinsul deciziei contestate, BEC a analizat „doar condiții de fond suplimentare„, decurgând indirect din alte prevederi constituționale decât cele la care legea însăși face trimitere și care au fost decelate, pe cale de interpretare, în jurisprudența Curții Constituționale, în speță Hotărârea 2/05.10.2024, care ar fi configurat „cadrul axiologic în care au loc alegerile pentru funcția de Președinte al României„. Condițiile de fond corespunzătoare „cadrului axiologic„ invocat de BEC ar presupune respectarea Constituției și apărarea democrației.

„Procedând astfel, BEC nu doar că nu și-a îndeplinit singura atribuție în materie, consacrată de art. 17 alin. (1) lit. b) și art. 29 alin. (l)-(3) din lege – verificarea îndeplinirii condițiilor de formă și de fond pentru candidatură prevăzute de lege și actele date în aplicarea ei, dar și-a și substituit competența exclusivă a Curții Constituționale a României de a examina și verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și de fond pentru candidatura la funcția de președinte al României, decurgând, pe cale de interpretare, din dispoziții ale Constituției – altele decât cele la care face trimitere legea -, respectiv cele ale art. 82 alin. (2) cu privire la conținutul jurământului de credință ce trebuie depus la intrarea în mandat„, se mai arată în sesizare.

Biroul Electoral Central a invalidat, duminică seară, candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale.

„Biroul Electoral Central nu poate da prevalență analizei aspectelor formale ale prezentei candidaturi, în detrimentul celor fundamentale tranșate deja de Curte. De altfel, dacă Biroul Electoral Central nu ar analiza întreg contextul candidaturii, există riscul ca, în lipsa unei învestiri ulterioare a Curții Constituționale cu această verificare, o candidatură afectată de fundamentale carențe să fie înregistrată și să parcurgă întregul proces electoral, pentru ca, în final, Curtea Constituțională să fie pusă în situația infirmării rezultatelor sufragiului pentru lipsa manifestă, preexistentă depunerii candidaturii, a unei condiții de înregistrare a acesteia„, se arăta în decizia BEC.

Conform aceleiași surse, candidatura lui Călin Georgescu nu întrunește condițiile de legalitate, întrucât acesta, „prin nerespectarea regulilor procedurii electorale, a încălcat însăși obligația (…) de a apăra democrația„, care se întemeiază pe alegeri „corecte, integre și imparțiale„.

Tot marți, va fi luată în discuție și contestația împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru alegerile prezidențiale din luna mai.