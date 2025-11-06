PSD, ședință la Vila Lac. Social democrații se pregătesc de Congres

Sorin Grindeanu va avea cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

De Alex Tudor
PSD, ședință la Vila Lac. Social democrații se pregătesc de Congres

FOTO: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu va avea cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

PSD s-a reunit astăzi într-o ședință a Consiliului Politic Național, la ora 17.00. Întâlnirea a avut loc cu o zi înainte de Congresul Extraordinar. În cadrul evenimentului, Sorin Grindeanu va fi ales președinte plin al partidului, iar Statutul PSD va fi modificat. Mai exact, partidul renunță la denumirea de partid progresist.

UPDATE, 17.50: Ședința Consiliului Politic Național al PSD, care a avut loc la Vila Lac, s-a încheiat.

Ședința a durat aproximativ 30 de minute, iar liderii partidului au pus la punct ultimele detalii înainte de Congresul Extraordinar care va avea loc mâine.

Tot mâine urmează să aibă loc și votul pentru modificarea Statutului PSD.

Surse politice spun că PSD nu a luat nicio decizie politică în această seară, ci doar a stabilit ultimele elemente ale Congresului de mâine.

Știrea inițială 

Statutul actual PSD prevede, la articolul 8, că partidul „este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.

După modificarea anunțată de Sorin Grindeanu, articolul 8 din Statut va stipula că:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Sorin Grindeanu a mai declarat că modificarea nu este doar „una de formă”.

„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a adăugat președintele interimar al PSD.

Echipa cu care candidează Sorin Grindeanu, singur, la Congresul PSD

Schimbarea Statutului vine cu o zi înainte de Congresul Extraordinar al PSD, unde se va vota noua garnitură din conducerea partidului. Sorin Grindeanu este unicul candidat la funcția de președinte al partidului. Funcția de secretar general va fi ocupată de Claudiu Manda, soțul Liei Olguța Vasilescu, primarul PSD din Craiova.

Echipa pe care acesta o propune în conducerea partidului este formată din:

  1. Prim-vicepreședinți:
  • Bogdan Ivan
  • Victor Negrescu
  • Marius Oprescu
  • Ionuț Pucheanu
  • Corneliu Ștefan
  1. Vicepreședinți
  • Daniel Băluță
  • Dragoș Benea
  • Gheorghe Cârciu
  • Francisk- Iulian Chiriac
  • Mihnea Costoiu
  • Vasile Dîncu
  • Andrei Dolineaschi
  • Marius Dunca
  • Doina Fedorovici
  • Gabriela Firea
  • Adrian Gâdea
  • Aladin-Gigi Georgescu
  • Dumitrița Gliga
  • Romeo Lungu
  • Silvia Mihalcea
  • Laurențiu Nistor
  • Constantin Rădulescu
  • Gheorghe Șoldan
  • Diana Tușa
  • Gabriel Zetea
