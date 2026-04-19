„Ziua porților deschise” la AUR. Partidul se laudă cu o mulțime de noi adeziuni – VIDEO

Duminică, 19 aprilie, AUR a organizat „Ziua porților deschise” în filialele din țară, iar mii de persoane au fost prezente, susțin membri formațiunii.

De Florin Toader
AUR a organizat „ziua porților deschise" în toate filialele

”Ziua porţilor deschise” a avut loc în toate filialele AUR din ţară. Formaţiunea transmite că că mii de oameni au trecut pragul sediilor, pentru a semna adeziuni şi a transmite ”un mesaj către sistem”.

AUR anunţă, duminică, organizarea evenimentului ”Ziua porţilor deschise” în filialele din întreaga ţară, unde mii de persoane s-au prezentat pentru a semna adeziuni şi a-şi spune punctul de evdere cu privire la direcţia în care se îndreaptă România, potrivit News.ro.

”Astăzi, 19 aprilie, Alianţa pentru Unirea Românilor a organizat, în toate sediile din ţară, evenimentul naţional «Ziua porţilor deschise”, o acţiune amplă prin care mii de români au răspuns apelului la implicare şi au ales să treacă pragul filialelor AUR pentru a se alătura celei mai puternice mişcări politice de opoziţie din România”, anunţă, duminică, AUR, într-un comunicat de presă.

„Ziua porților deschise” s-a lăsat cu o mulțime de noi adeziuni, susține AUR

Potrivit documentului citat, de la primele ore ale zilei, oameni de toate vârstele au trecut pragul sediilor, pentru a discuta direct cu reprezentanţii partidului, să afle cum se pot implica şi să facă pasul firesc către înscrierea în AUR.

”În toate filialele, atmosfera a fost una de mobilizare, speranţă şi determinare. Românii care au trecut astăzi pragul sediilor AUR au venit nu doar să semneze o adeziune, ci să transmită un mesaj către sistem: nu mai acceptă să fie conduşi de cei care au distrus economia, au umilit pensionarii, au împins tinerii să plece din ţară şi au transformat statul român într-o structură obedientă intereselor de partid şi de grup”, se mai arată în comunicatul de presă cotat.

