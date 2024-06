(VIDEO) Ziua și împușcăturile la EURO!

Cotidianul v-a relatat sâmbătă despre un grav incident petrecut cel mai probabil într-un loc unde se aflau imigranți pe teritoriul Germaniei, reuniți să urmărească partida de deschidere de vineri seară, dintre naționala țării gazdă și Scoția, scor 5-1. Acesta s-a petrecut în partea de est a Germaniei, într-o localitate situată în apropiere de orașul Magdeburg.

Un individ înarmat cu un cuțit a ucis un om în casa acestuia după care a dat buzna într-o locație unde era strânsă mai multă lume și a mai înjunghiat alte trei persoane până să apară poliția, alertată de vecini. Cum individul s-a îndreptat amenințător și spre oamenii legii aceștia au considerat că este legitimă apărare și l-au împușcat. Agresorul a murit în scurt timp la spital.

Se pare însă că dincolo de ploaia de goluri care a căzut la fiecare meci de până acum episoadele grave, care necesită intervenția în forță a poliției par a deveni și ele nedorite clișee zilnice ale Europenelor. Pentru că duminică loc episodul doi din acest nedorit serial, locația fiind orașul port Hamburg.

Cu doar 2 ore și jumătate înainte de startul întâlnirii Polonia – Olanda, care deschide Grupa D de la EURO 2024, polițiștii germani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a înăbuși un incident extrem de grav.

Un bărbat înarmat cu un topor amenința fanii olandezi aflați în zonă și care se pregăteau să meargă spre stadion. Într-o primă fază, poliția a folosit spray cu piper împotriva atacatorului.

Acesta nu s-a predat, iar poliția a tras mai întâi un foc de avertisment la care agresorul nu s-a oprit și în această situație individul periculos a fost împușcat.

După ce a fost împușcat, bărbatul a fost reținut de forțele de ordine. Acesta a fost înfășurat într-o pătură de salvare și tratat de medicii de pe ambulanță înainte de a fi transportat de urgență la spital.

Ceea ce este mai grav este că s-a descoperit că atacatorul mai avea asupra sa și un cocktail Molotov pe care îl ținea ascuns în rucsac și pe care poliția crede că ar fi urmat să-l folosească în forfota creată de zecile de mii de suporteri veniți la partidă.

”O persoană i-a amenințat pe polițiști cu un topor și un dispozitiv incendiar. Apoi, serviciile de urgență și-au folosit armele de foc. Atacatorul a fost rănit și în prezent primește îngrijiri medicale”, se arată într-un mesaj al polției din Hamburg.

The moment the axe wielding man is shot by police in Hamburg.

Second police shooting in two days of the Euro 2024 tournament. pic.twitter.com/Fvr9HR6a2e

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 16, 2024