3 ponturi pariuri pentru Real Madrid – Man. City

Real Madrid – Manchester City este cel mai așteptat meci din play-off-ul pentru optimile Champions League.

Confruntarea retur se va disputa miercuri, de la ora 22:00, iar cele două echipe promit un nou meci mare, arbitrat de brigada condusă de românul Istvan Kovacs.

În tur, spaniolii au câștigat cu 3-2. A fost un spectacol total, demn de nivelul celor două echipe. Madrilenii au produs surpriza, deși porneau cu șansa a doua la pariuri sportive. Ce va fi în duelul de miercuri seară?

Ținând cont că se întâlnesc două dintre cele mai bune echipe de pe continent, e dificil de anticipat un deznodământ. Cert este că, în acest moment, Real Madrid este de departe favorită la pariuri să obțină calificarea în optimi, cu cota 1.21. City are o cotă uriașă, 4.50. În ce privește rezultatul meciului de miercuri, cotele 1X2 sunt următoarele:

victorie Real Madrid – 1.91

egal – 4.25

victorie Manchester City – 3.45

Ponturi pariuri Real Madrid – Manchester City

Pentru cei dornici să „condimenteze” experiența unui meci de 5 stele cu un bilet la pariuri, iată 3 ponturi preluate de pe portalul XBets. Pentru mai multe ponturi pariuri Champions League, accesează XBets.ro (L2160797Y000396 ONJN, 18+).

Meciul se va decide în prelungiri – cota 8.00

Este clar că Real Madrid a luat o opțiune serioasă pentru a obține calificarea în optimile de finală, dar City nu este genul de echipă care să se predea ușor. Chiar dacă parcursul din ultima vreme a fost mai degrabă inconstant, City are forța de a o chinui serios pe Real Madrid. Unul din ultimele trei dueluri eliminatorii dintre Real și City nu s-a decis în timpul regulamentar, ci în prelungiri. Astfel, putem lua în calcul că duelul se va decide în prelungiri, la o cotă de 8.00. Este o opțiune mai mult decât interesantă.

Egal la pauză – cota 2.62

Real Madrid știe cum să joace meciurile eliminatorii, iar geniul tactic al lui Carlo Ancelotti își poate spune și de această dată cuvântul. Ne putem aștepta ca Real Madrid să facă un joc de așteptare, în care să nu își asume riscuri, cel puțin în prima repriză, ci doar să blocheze culoarele spre propria poartă. Din acest motiv, o opțiune de luat în seamă la pariuri este că scorul la pauză va fi egal, iar cota este și ea atractivă, 2.62.

X2 și Peste 3.5 goluri marcate – cota 3.70

Acest pariu combinat din oferta operatorilor din România are o cotă atractivă, 3.70. Trei din ultimele patru meciuri dintre Real Madrid și Manchester City au avut cel puțin trei goluri marcate. Și în tur am putut asista la un spectacol total, astfel că avem motive să credem că se va înscrie din nou mult. În ce privește opțiunea X2, e dificil de crezut că Real Madrid va obține o nouă victorie. Iar cota 3.70 nu este de neglijat pentru cei care doresc să mizeze pe Real vs. City.