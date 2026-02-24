4 ani de la războiul din Ucraina. Reuniune a Coaliției de Voință. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan

Mai mulți lideri europeni participă la reuniune direct din capitala Ucrainei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, prim-miniștrii din Danemarca, Suedia și Norvegia se află în Kiev și au transmis mesaje de solidaritate cu Ucraina.

În timpul vizitei, aceștia vor participa la ceremonia oficială de comemorare a celor patru ani de război. De asemenea, vor vizita un amplasament de infrastructură energetică avariat de atacurile cu rachete rusești.

Totodată, președinții Costa și von der Leyen vor avea o întâlnire trilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski se va adresa Parlamentului European. El va lua cuvântul în cadrul unei sesiuni, la care se așteaptă să participe toți membrii Parlamentului European, convocată pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei rusești.

Mesajele liderilor europeni

„La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma faptul că Europa este alături de Ucraina, neclintită, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru constant față de lupta dreaptă a Ucrainei”, a scris președinta Comisiei Europene.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight. And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

„Și pentru a transmite un mesaj clar poporului ucrainean și agresorului deopotrivă: Nu vom ceda până când pacea nu va fi restabilită”, a mai zis ea.

Și președintele Consiliului European, António Costa, a postat pe rețelele sociale poze din timpul călătoriei.

„Patru ani de război de agresiune nedrept. Patru ani de curaj ucrainean de neclintit.

Patru ani de sprijin european neclintit. O hotărâre comună: asigurarea unei păci juste și durabile în Ucraina. De aceea ne aflăm astăzi aici, la Kiev”, a scris Costa.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, spune că Occidentul trebuie să sprijine Ucraina „în fiecare zi până când vărsarea de sânge se va opri”.

„Aliații occidentali ai Ucrainei trebuie să își intensifice ajutorul militar, financiar și umanitar dacă Kievul dorește să învingă Rusia (…) Acest sprijin este esențial. Ucraina are nevoie de mai mult, deoarece o promisiune de ajutor nu pune capăt războiului”, a declarat Rutte.

Mesajul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a scris că România va sprijini Ucraina cât timp este necesar, deoarece pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa.

>

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă.

De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile.

Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean.

România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict.

Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean”, a transmis șeful statului.

Zelenski, mesaj din buncăr: Puțin nu și-a atins obiectivele

Președintele Ucrainei a transmis un mesaj emoționant chiar din buncărul în care s-a adăpostit la începutul războiului.

„În acest cabinet, în această mică cameră din buncărul de pe strada Bankova, am purtat primele mele discuţii cu liderii mondiali la începutul războiului. Aici am vorbit cu preşedintele Biden şi tot aici am auzit: „Volodimir, există o ameninţare, trebuie să părăsiţi urgent Ucraina. Suntem gata să vă ajutăm în acest sens”. Iar eu am răspuns că am nevoie de arme, nu de taxiuri (…) Președintele rus Vladimir Putin a încercat să preia controlul asupra Ucrainei când a invadat-o acum patru ani, dar nu a reușit să atingă acest obiectiv, precum și alte obiective de război (…) Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a înfrânt pe ucraineni. Nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a realiza pacea – și pentru a asigura dreptatea”, a declarat Zelenski.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va coprezida, împreună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, reuniunea. Aceasta se va desfășura prin videoconferință la ora 12:00 locală (13:00 ora României).