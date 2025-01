A câștigat bronzul la JO de la Paris având cancer!

Jucătoarea de tenis canadiancă Gabriela Dabrowski a dezvăluit pe contul ei de socializare drama absolut șocantă trăită în 2024, anul în care avea să câștige medalia de bronz în proba de dublu mixt la JO de la Paris și Turneul Campioanelor la dublu feminin.

Numărul 3 mondial din ierarhia WTA la dublu a anunțat că în momentul de față este „ok”, într-o postare de pe Instagram pentru cei 36,7 mii de urmăritori. Paradoxal, tocmai în anul în care a obținut asemenea performanțe sportiva a avut de jucat cel mai mult important meci din viața ei, în care nu avea voie să piardă, cel cu cancerul la sân, Cu declarațiile făcute acum se pare că a ieșit învingătoare.

Coșmarul a început în 2023, când efectuând o autopalpare la sân a descoperit un mic nodul. Medicul la care a fost i-a spus că nu trebuie să își facă griji, pentru că nu este nimic alarmant. După încă un an nodulul se făcuse mai mare și a mers din nou la doctor, unde a primit diagnosticul nemilos.

Timp de aproximativ un an a urmat tratamentul specific acestei maladii, cu ședințe de chimioterapie, dar nu a renunțat la tenis, deși a avut destule momente în care de durere nu putea lovi mingea la serviciu.

„Știu că acest lucru va fi un șoc pentru mulți, dar sunt OK și voi fi OK. Detectarea precoce salvează vieți. Totul pare suprarealist. De ce îmi împărtășesc povestea acum? Multă vreme nu am fost pregătită să mă expun atenției și întrebărilor pe care le-aș fi primit înainte. Am vrut să-mi dau seama de totul și să mă ocup de lucruri în privat, doar cu cei mai apropiați de mine.

Erau atât de multe necunoscute. În prezent, înțeleg mai bine tratamentul, efectele secundare și cum să le gestionez. Intențiile mele de a împărtăși o parte din experiența mea sunt de a sublinia calitatea vieții pe care o poate menține atunci când cancerul este depistat devreme.

Este foarte bine când ai acces la medici și alți practicieni din domeniul sănătății care sunt foarte calificați și dedicați meseriei lor, atunci când ai grijă de bunăstarea ta mentală, fizică și spirituală și când te înconjori de oameni care te sprijină cu adevărat.

În primul ei turneu după o intervenție chirurgicală, ea a câștigat titlul pe terenul de iarbă din Nottingham cu neozeelandezul Erin Routliffe. Perechea a ajuns apoi în finala de la Wimbledon, dar a fost învinsă de Katerina Siniakova și Taylor Townsend.

Apoi, și-a amânat tratamentul pentru a reprezenta Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, unde, uimitor, a câștigat bronzul. Ulterior, Dabrowski și-a încheiat sezonul cu o victorie la finala WTE cu Routliffe, devenind astfel prima canadiană care a câștigat titlul.