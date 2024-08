A fost eliminat şi Djokovic de la US Open

Surpriză mare la US Open. După eliminarea lui Carlos Alcaraz, a fost trimis acasă, sâmbătă dimineaţă, şi campionul en-titre, Novak Djokovic.

Sârbul a fost învins în patru seturi de Alexei Popyrin. Australianul a câștigat cu 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, la capătul a 3 ore și 10 minute.

Nole rămâne astfel fără niciun titlu de Grand Slam anul acesta, In 2024, Djokovic a câştigat doar medalia de aur la Jocurile Olimpice.

