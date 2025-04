Taxa pe stâlp, contestată de economiști: „O aberație”

Taxa pe stâlp nu aduce bani mulți la bugetul statului, nici nu rezolvă dezechilibrul bugetar și, în plus, aduce un stres inutil mediului de afaceri din România, având în vedere taxele vamale cu care se va confrunta în perioada următoare, consideră Cristian Păun, profesor universitar de economie.

‘Eu consider taxa pe stâlp o aberație care, în contextul acesta, nu-și are nici locul și nici sensul din punct de vedere al sumei de bani pe care ar putea să o aducă la bugetul statului. Această taxă a mai fost aplicată în România, nu a adus aproape deloc bani la bugetul statul sau sumele pe care le-a adus au fost derizorii. Deci, nu are sens să stresăm acum mediul de afaceri cu o taxă pe stâlp. Dacă într-adevăr te îngrijorează situația mediului de afaceri din România, ca urmare a taxelor vamale cu care se va confrunta în perioada următoare, de ce trebuie să vii tu să-l stresezi în plus cu alte taxe? Este o idee foarte proastă. Eu aș renunța la această taxă, pentru că nici nu aduce bani mulți la bugetul statului, nici nu rezolvă dezechilibrul bugetar și, în plus, aduce un stres inutil și inoportun mediului de afaceri din România’, a declarat Cristian Păun.

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o Ordonanță de Urgență prin care au fost modificate reglementările referitoare la impozitul pentru construcțiile speciale.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a afirmat că Ordonanța de urgență generează o încasare de peste un miliard de lei, bugetată în baza ordonanței inițiale.

Președintele american a anunțat taxe vamale de 20% pentru produsele importate din Uniunea Europeană, 34% pentru cele din China, 31% pentru Elveția, 26% pentru India, 10% pentru Marea Britanie, 10% pentru Brazilia. Donald Trump a insistat că orice produs care intră în SUA va fi taxat cu cel puțin 10%.

Totodată, președintele american a anunțat taxe vamale de 46% pentru produsele importate din Vietnam, 49% pentru cele din Cambodgia, 37% pentru cele din Bangladesh și 32% pentru cele din Indonezia. De asemenea, au fost majorate taxele vamale pentru produsele importate din China cu încă 34 puncte procentuale, după tarifele anterioare de 20%.