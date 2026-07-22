EXCLUSIV „Polul modernizator” și adepții săi. Ce partide ar putea face parte dintr-o construcție reformistă la următoarele alegeri

Despre această construcție, Diana Buzoianu a precizat că ar trebui „să unească mai multe partide la următoarele rânduri de alegeri”. A vorbit inclusiv despre o formulă de guvernare, care, în opinia sa, ar trebui să includă atât politici de dreapta, cât și politici de stânga.
„Dacă ar fi după mine, așa cum gândesc eu, cred că românii nu mai percep atât de importantă împărțirea aceasta doctrinară „stânga-dreapta”, ci mai degrabă onestitatea partidelor și măsurile efective pe care le propun. România nu este o țară care să aibă nevoie numai de măsuri de dreapta, așa cum nu este o țară care să aibă nevoie numai de măsuri de stânga.
Realitatea este că problemele sistemice cu care noi ne confruntăm au nevoie de un pachet de măsuri. Și de stânga, și de dreapta. Și mie mi-ar plăcea ca în guvernul României viitor, format pe o majoritate mult mai sigură, să avem reprezentarea și unor măsuri de stânga și unor măsuri de dreapta, dar care să fie cu adevărat bune pentru români”, a spus Diana Buzoianu, la Outsider Politic.
„În 2028 va fi o luptă între forțele modernizatoare și forțele populiste”
Posibilul pol modernizator sau reformator, indiferent de denumire, ar urma să fie construit în jurul PNL, ca vârf de lance al alianței. Surse politice susțin că liberalii discută de mult despre un „pol al modernizării”. Acestea adaugă faptul că ideea ar reprezenta „viziunea” lui Ilie Bolojan. Aceleași surse mai spun că în acest moment nu există discuții oficiale pe acest subiect, dar că sensul natural ar fi ca PNL să meargă în această direcție.
Cotidianul a obținut, însă, și două puncte de vedere oficiale din partea PNL. Unul de la purtătorul său de cuvânt, Ionel Bogdan, care a precizat că PNL e dispus să colaboreze cu alte forțe politice.
„Românii cu aspirații, care vor modernizarea României, s-au simțit puțin reprezentați în ultimii ani. Statul a părut că lucrează în favoarea rețelelor de privilegii și sinecuri și neglijează cetățenii onești, activi, cu inițiativă care muncesc sau au muncit onest de-a lungul vieții. PNL vrea să-i reprezinte pe acești români și e dispus să colaboreze cu forțele politice și din societatea civilă care împărtășesc aceleași valori și au aceleași obiective.
În 2028 va fi o luptă între forțele modernizatoare, care aspiră și vor să construiască o Românie europeană, modernă și forțele populiste, care vor o Românie izolată, subdezvoltată, la cheremul rețelelor de privilegii și sinecuri”, a precizat Ionel Bogdan, pentru Cotidianul.
„Între PNL și USR există deja o înțelegere de colaborare”
Un alt liberal cu care am stat de vorbă este Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, care a precizat că ideea unui pol modernizator este „un proiect de perspectivă pentru PNL, deja demarat, un proces deja în desfășurare”.
„În primul rând, proiectul de modernizare pleacă de la experiența politică a ultimilor ani, urgențele de reforme ale României. Proiectul de modernizare vizează nu doar administrare, guvernare, ci mai ales schimbare sistemului politic romanesc și a lumii politice.
Așa cum a anunțat premierul Ilie Bolojan, între PNL și USR există deja o înțelegere de colaborare, care include posibilitatea unor candidaturi pe liste comune sau cu candidați comuni la alegerile viitoare. Este o direcție la care au achiesat și Forța Dreptei, dar și alte partide de dreapta, tocmai cu scopul de a construi un pol de modernizare a României”, a precizat Alexandru Muraru.
„Modernizarea României este incompatibilă cu o guvernare alături de PSD”
Liderul PNL Iași mai susține că mișcarea pornită de partidele de dreapta „nu trebuie citită ca un atac la adresa politicilor sociale sau de stânga, ci ca un efort de a răspunde, echilibrat, la întreaga paletă de nevoi ale societății”.
„Cât privește nevoia unor viziuni complementare, de stânga și de dreapta, modernizarea României înseamnă politici care să acopere toate nevoile cetățenilor, fie că vorbim de antreprenori, de angajați, de medici, de profesori, pensionari, tineri, ori de oamenii care au nevoie de măsuri sociale. Modernizarea înseamnă atenție față de toți cetățenii și față de toate nevoile lor.
Dar un pol de modernizare se distinge categoric de modul de a face politici precum PSD. Modernizarea României este incompatibilă cu o guvernare alături de PSD. De aceea, modernizarea României înseamnă a înlocui un mod de a face politică și de a proiecta România următorilor ani”, a mai declarat Alexandru Muraru.
Totodată, acesta mai este de părere că un astfel de pol nu trebuie să vizeze doar liste comune.
„Personal, cred ca trebuie să vedem anii electorali 2028 (alegeri locale și parlamentare), europarlamentare (2029), președințiale (2030, în cazul în care nu le vom avea mai devreme), dar și cele parlamentare din 2032. Proiectând un asemenea pol, acesta trebuie să vizeze nu doar liste comune, guvernare comună, dar majorități comune și un proiect major de schimbare a sistemului politic, a sistemului de vot, a lumii politice”, a explicat Alexandru Muraru.
„Noi am deschis discuția pentru o revenire în PNL”
Cotidianul a discutat și cu reprezentanții mai multor formațiuni politice care au fost vehiculate că ar putea face parte dintr-o construcție pentru viitoarele alegeri. Spre exemplu, Forța Dreptei, partid invocat și de Alexandru Muraru.
Întrebat despre declarațiile Dianei Buzoianu, Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a precizat că „e o declarație personală” a ministrei.
„În ceea ce ne privește pe noi, noi am deschis discuția cu PNL pentru o revenire în PNL printr-un proces de fuziune, comasare prin absorbție. Evident că sunt liberal, sunt un om de dreapta.
În general, trebuie să existe o anumită coerență într-o formulă de guvernare sau în orice formulă de colaborare în politică. Trebuie să fie bazată pe principii, valori apropiate. Pentru că altfel nu ai cum să generezi politici publice coerente”, a mai spus Ludovic Orban.
Întrebat dacă fuziunea ar putea avea loc până la viitoarele alegeri, președintele Forța Dreptei a răspuns că mai întâi „trebuie clarificate lucrurile în PNL”, cu referire la acțiunile în instanță ale taberei anti-Bolojan.
„Nu este oportun să mergem iarăși fiecare pe direcția lui”
Un alt partid despre care s-au lansat zvonuri că ar putea participa la un pol pentru alegerile parlamentare următoare este REPER. Camelia Sălcudean, președinta formațiunii politice, a declarat că susține o astfel de variantă și că inclusiv REPER a vorbit despre acest scenariu.
„Nu văd de ce să amestecăm zona de stânga cu dreapta, că iarăși facem un talmeș balmeș. Dar este ceva ce toți luăm în considerare. Adică și noi, la REPER, luăm clar în considerare lucrul ăsta (n.r. crearea unui pol).
Nu este, după părerea mea, oportun să mergem iarăși fiecare pe direcția lui, pentru că s-a văzut și în 2024 că s-a împrăștiat foarte mult votul și n-a fost tocmai ok. Acum, practic, vedem consecințele”, a precizat Camelia Sălcudean pentru Cotidianul.
„N-am văzut din nicio parte obiecții”
Întrebată cine ar trebui să facă parte dintr-un astfel de pol, președinta REPER nu a exclus posibilitatea ca partide de stânga să fie primite, pe lângă cele de dreapta.
„Eu, personal, aș vedea, mai degrabă, toate partidele de pe zona de dreapta, care au, cumva, o direcție pe zona de reformă și modernizare. Pentru că există foarte multe nuanțe aici. Bine, pe zona de stânga este PSD-ul despre care, sigur, nu vorbim în niciun caz să facă parte dintr-un astfel de pol. Evident, nu despre ei vorbim. Dar mai sunt alte partide micuțe din zona de stângă, care pot să-și găsească locul pe o componentă de politici de stângă într-un astfel de pol”, a precizat Camelia Sălcudean.
Totodată, președinta REPER susține că au existat deja discuții informale pentru concretizarea unei astfel de construcții.
„N-au fost niște întâlniri formale cu acest scop. Informal am avut discuții pe tema asta, atât în zona PNL cât și prin zona USR, exact pe considerentul de a începe să deschidem o astfel de cale. Toată lumea este de acord că trebuie să deschidem. Adică n-am văzut din nicio parte obiecții”, a spus aceasta.
„Noi nu dăm un cec în alb nimănui”
Cum Diana Buzoianu și REPER au lăsat ușa deschisă pentru partidele de stângă, Cotidianul a întrebat și SENS dacă ar vrea să facă parte dintr-un pol pentru alegerile viitoare. Într-un punct de vedere pentru Cotidianul, Florina Presadă, vicepreședintă SENS, a precizat că partidul este dispus să poarte discuții în această direcție.
„Din punctul nostru de vedere, e de lămurit ce ar susține acest pol modernizator și cine ar face parte din el. SENS nu susține măsurile de austeritate fără cap care au dat în cei mai vulnerabili, și nici nu va susține privatizări, mascate sau nu, la sănătate, educație sau asistență și protecție socială.
De asemenea, ne întrebăm dacă acest pol va susține o reformă electorală care să includă alegerea primarilor în două tururi, printre alte măsuri necesare. Suntem dispuși să discutăm, dar înainte de toate trebuie văzut, concret, ce înseamnă reforma pentru aceste partide care se intitulează reformiste. Noi nu dăm un cec în alb nimănui. SENS susține reforme de stânga, verzi, progresiste, care pun accent pe echitate”, a declarat Florina Presadă, vicepreședintă SENS.
„Lupta va fi între Alianța suveranistă și Alianța reformatoare”
De asemenea, am stat de vorbă și cu Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT. Acesta spune că a fost primul care a propus această variantă, în urmă cu câteva luni. „Așa că da, susțin, evident”, a adăugat Vlad Gheorghe.
„România are nevoie de o forță politică nouă, una care să se opună alianței suveraniste care în mod evident se face prin voința lui George Simion și a lui Călin Georgescu. Prin urmare toate forțele reformatoare trebuie să se unească fie urgent pentru alegeri anticipate, pentru alegerile locale din 2028.
Este un lucru pe care l-am propus public de când a început actuala criză politică și pe care îl susțin în continuare împreună cu colegii mei din Partidul DREPT. Lupta va fi între Alianța suveranistă și Alianța reformatoare”, a mai declarat Vlad Gheorghe.
Cotidianul a încercat să obțină un punct de vedere și din partea PMP, însă nu am reușit să obținem un răspuns.
UPDATE: Ulterior publicării materialului, Cătălina Bozianu, secretarul general al PMP, a transmis un punct de vedere.
Aceasta susține că PMP este deschis să poarte discuții cu celelalte formațiuni politice.
„PMP rămâne consecvent identității sale de partid de dreapta. Suntem deschiși dialogului și colaborării cu toate formațiunile politice care susțin parcursul european și euroatlantic al României și promovează, cu responsabilitate, valorile și principiile Uniunii Europene. Orice discuție privind viitoare formule politice trebuie să pornească de la aceste repere”, a precizat Cătălina Bozianu.
52 comentarii
Toată lumea se înscrie la reformă și modernizare, dar cu atâtea bune intenții barca se răstoarnă. Nu mai spun că proiectul acesta reformist miroase a progresism, care e o ideologie pur propagandistică, goală de conținut. După cum se poate lesne sesiza, niciunul dintre acești „reformiști” nu spune nimic concret cu privire la eventualul conținut al reformei (măcar 2-3 principii călăuzitoare, sau lucruri care trebuie schimbate în mod fundamental în relația statului cu cetățeanul). Dimpotrivă, auzim doar că vor avea loc discuții, că toate ideile sunt bune, trebuie să luăm și de ici și de colo, e loc pentru toți și alte asemenea baliverne. Toate sunt partide fără identitate, conglomerate de interese divergente asociate pe baze conjuncturale și de oportunitate, impresia generală fiind una de frăție a mediocrității (pentru că oameni cu adevărat capabili și profesioniștii redutabili, dacă există cumva în rândul lor sunt ținuți departe de poziții de vizibilitate și de reală importanță în partid). Prima măsură cu adevărat reformistă ar trebui să înceapă cu ei înșiși, adică partidele să se igienizeze și să înceapă să scoată în față oameni de valoare și nu aceleași figuri obosite cu care ne-au obișnuit.
Naparlirea sarpelui politic se numeste modernizare?
Ma uit cu invidie la acesti doi indivizi si ma minunez cata inteligenta degaja privirile lor…
Cica PM-ul din UK a redus TVA-ul la energie? Ce-a facut Bolojan cand a ajuns PM? A crescut TVA la energie ETC. Cine e pro-european? cine are nevoie de cordon sanitar?
ESTE BUNA APLICATIA PE TELEFON , VREMEA24 , DATI LOCATIA BUCURESTI SI BUSTENI PRAHOVA SI VA SPUNE IN TIMP REAL CAND VOR VENII PLOILE ! PE ORE !
Pe ore nu imi ajunge! Pe secunde am nevoie!!!
sunt pe google multe site-uri cu vremea pe ore chiar si pe intervale de 30 de zile…multumim dar le cunoastem si noi…fara telefon
USR e partid de sens giratoriu iar Bolojan nu are carismă de modernizator. Un afiș cu fața lui alături de cuvântul modern ar fi ca naiba. În rest ideea e bună. Și nici la finanțe să nu-l pună că iar câștigă PSD cu 47%.
Îmi doresc din suflet ca această țară care din care fac parte indivizi ca cei care comentează să se ducă dracului cu totul. Apoi toți stalinistii ăștia ” dastepti ” să trăiască alături de „verișorul ” lui Isus așa cum se a autoproclamat călărețul pe cal alb.Mie unui mie scârbă că fac parte dintr-un așa zis popor.
Pai meri in Patagonia la Punta Arenas… Sau mai bine in Tierra del Fuego! Mai ales ca ai o asa „scirba” , scirbavnicule
Modernizarea României s-o facă trădătorul Bolojan și cu spionul Fritz?Nu va este rușine pezevenghi lor?Bolojan a fost demis ,respins și trebuie să dispară, nerușinatul.Are toate țiglele pe casa?
PACALA SI TANDALA !
Cică , micii privați au pus lacătul pe ușa! Trăiau pe spinarea bugetarilor și a pensionarilor! Ăștia nu sunt capitaliști, astea sunt smanglitori.. Se spune că în „state” ești capitalist daca ai cel puțin două fabrici cu peste 2.000 de salariați fiecare! Câți români sunt capitaliști? Ăștia sunt hoți, nu capitaliști!
Jos bizonii trotinetisti! Jos bizonii motocicliști! Jos bizonii care nu respectă nicio lege!
Interziceți telefoanele mobile la tineretul drogat de până la 15 ani! Cq în Franța! La sapa, drogaților!
Puișor, ideea e sa fii obligat sa te identifici când intri pe net chiar dacă ai peste 15 ani. Nu înțelegi? Nu e nimic, e normal, ești userist.
adica om cinstit si educat?
Bine i-a făcut trotinetistului de Suceava! Se credea șmecher! Așa a pățit și tânărul drogat și fără educație de la piscina când a stropit un bombardier! O țară plină de șmecheri! Nimeni nu respecta codul bunelor maniere! Halal Romania educata! Jos Hadar!
ciuma nazisto-comunizta !
Asta-i sts-ul român! Nu vede , nu aude! Fiecare cu dreptatea lui! Tigaie este, nu sunt reguli! Jos bizonii!
Outsider Politic? Sebastian Zachmann? Recorder? Diana Buzoianu? „un pol modernizator”? Mmmmmm. Mpfaaay. Prevad o afluenta massivissima spre acest pol prestigios! Dar va trebuie un Presedinte prestigios de Pol Modernizator, propun pe Duuamna Codruta Lascu. Slava Polini Modernizatorini!
Daca „polul” asta modernizator adunã 25% din votul popular e mare lucru! Cu 25% nu poti legifera, nu poti guverna. Bolojan zice, de exemplu, ca el nu poate amâna cresterea TVA la locuinte (fapt ce afecteaza grav pe unii români) fiindcã el „are un angajament cu UE”, Nicusor are nu stiu ce angajament cu Ucraina si Moldova, Fritz si Bolo si NicuDan au angajamente cu Franta, cu Germania, cu SUA… Bre, da’ cu România aveti voi vreun angajament?! … cã numa’ despre tãrile altora vorbiti… Si-atunci, in atari conditii, credeti voi ca „polul” ãsta visat de vrãbii, are vreo prizã la poporul pe care-l luati in râs?.. Vedem la vot…
in simbria lui SOROS !
Am ras mult cu Cotidianul USR si cu cei doi useristi din frumoasa dagherotipie userista.
Interziceți trotinetele electrice, useristilor! Vedeți ce s-a întâmplat la Suceava. Tineretul bovin drogat nu respecta munca celor din jur și se dau șmecheri că doar eu „libertate prost înțeleasă”! Acum sunt infirmi pe viață Halal educație!
Iata ca dna Buzoianu va aduce cu picioarele pe pamant: mult trambitatul pol de dreapta e o gogorita. O minciuna servita celor din casta proeuropeana. Ca sa indulceasca pastila adica sa nu va zica pe sleau ca sunt de fapt stanga radicala o numeste modernism, adica chipurile amestec de dreapta si stanga , auzi ce prosteala. Pentru oricine gandeste cu capul lui dreapta inseamna traditie, conservatorim, credinta, religie, proprietate privata. I-ati vazut pe USRisti pasandu-le de traditie, ducandu-se la biserica cand Toiu, Drula, Bolojan, Nicusor etc nici nu sunt cununati ci traiesc in concubinaj? I-ati vazut sustinand proprietatea privata cand ei au omorat cu taxele firmele romanesti? Ce e de dreapta la USRisti??? Treziti-va din delir. USRistii sunt stanga neomarxista radicala.
Daca făcut ceva Daiana e că i-a pus cu botul pe labe pe hoții din ROMSIVA și pe cei de pe plaje!
La USR verbele sunt incomplete?
Ma bucur ca atat de multi suveranisti si psd-isti citesc acest site de dreapta(exceptia Nistorescu)… Cu cat sunt mai nervosi, cu atat de mult inseamna ca dreptatea e aici, nu pe la Gandul, stiri pe surse, etc. Un pol de dreapta e necesar si sunt sigur ca va fi bineprimit!
Deci USR e de dreapta?
Am ras mult!
PD-L & USR = combinatie ciudata de nazizm cu comunizm !
Mă bucur că tot mai puțini prostovani, de toate culorile, citesc Cotidianul. Cei mai mulți cititori sunt inteligenți și nu pun botul la propaganda neomarxista.
tinerii pana in 40 de ani sunt fascinati de ”natura”, lupta pt gandecelul de autostrada/baraj, pt ecologie, rucsac si trotineta, desi energia e mult mai scumpa, dar din intamplare sau datorita lui babacu au prin un post bine platit, restul ca dascalii voteaza urmasii lui Basescu pt ca le-a placut cand le-a taiat cu 25% salariul, iar despagubirea le-a dat-o PSD deci e vinovat pe ei trebuie sa-i desfiinteze ca-s votati de bunicii de la CAP si ei sunt domni la oras le rusine cu ei, asa ca voteaza cu progresistii si PPE ca-s pro-europeni cu banane si blugi…
Evident, că polul „reformator” trebuie construit în jurul PNL. Cele două tabere, care de stânga, care de dreapta, mai au un pic și trec la confruntări contondente!
Care PNL?Astia sunt urmasii Bratienilor,care vor sa vanda nemtilor tot ce amai ramas prin Romania???
uitați vă la moacele lor! Poate ar fi timpul să le desenăm o țintă pe frunte, ce e prea mult e prea mult!
Hai bă, cenzura useristă, voi ce credeți?
Cand te uiti la ei parca au ceva in comun toti useristi astia. Ceva neomenesc si impotriva Romaniei.
pt ca si intunericul este la fel de mult si uneori pare mai puternic decat Lumina…fiecare cu posesia lui…numai sa nu ne napadeasca precum buruienile…
Sunt trei directii. Pa ra zi tii unde pe s e d este cap de lista la care participa si justitia, prese dintii de sindicat si mare parte din bugetarii locali si centrali. Suveranistii,se stie cine este forta motrice si reformistii iar se stiu care sun locomotivele, una in fata garnirurii, alta dupa ultimul vagon.
daca PD-L-ul lui Basescu si disiparea in USR deci tot 26% sunt fara multe si marutne…atunci inchina-te la ei si nu la Dumnezeu pt ca te-au manipulat Sora din cavou si Blandiana din sinecurile comuniste vacante la Pelisor si Mogosoaia gratuite si apoi capitalismul care i-a vitimizat si finantat pt ca unora le place sa fie ca…la poarta Noua, pardon capitalista…
O modernizare „de doi poli”, va rog !
Dupa un an cu bolojan chiar nu ai cum sa mai crezi in el. Vrea si poate sa distrugă nu sa ridice romania . Curatorii stiu dece.nici in Friț sau ysere gen pislaru care isi da singur contracte sau doamna diana nu mai crede lumea in ei. Dar cum postările mele sunt cenzurate permanent ramane între noi. Este mai mult ca evident ce vrea bolojan..totul la secret totul pentru altii nimic bun pentru romani.
dupa tot ceea ce le-au facut in pan…de…1000 poporul i-a votat si-i va vota oare cum se numeste cand iti place sa fii maltratat…aprox. 30-40 % din alegatori le ”place” si cred…in ei unii se iau dupa una alta aprox. 20-30% si apoi 30-40% au inceput sa rationeze si sunt mai greu de manipulat…
Alianta „reformatoare” ati prabusit Romania si ati saracit pe romani, de-au ajuns companiile straine sa puna sechestru pe banii din Buget, vezi afacerea lu’ Vlad Voiulescu USR cu vaccinurile expirate. Vezi apa potabila luata de la gura consumatorilor, de USR ista Diana Buzoianu
ca mai e ceva de luat sau de bagat sub pres sa nu stim se au nevoie ca si Ursula de cordon sanitar care sa-i protejeze sau sa-i umple de bani daca mai sunt pe undeva…
adica o bisericutza de ongisti, activisti si securisti care sa pozeze in liberali reformatori pentru ca aflati la butoanele furtisagului national, pierd masiv votanti si sustinatori… asa ca au nevoie de o rebranduire, dupa modelul Petrov, din PD-ul si PNL-ul traditional au creat PDL. aceleasi retete folosite international in „Vestul civilizat”… partide noi, formate din aceleasi gunoaie vechi
ca romanii nu au circumvolutii la ei este autostrada…altfel in 2012 dupa ce a facut Basescu si Boc, apoi 2016 PNL-ul unit cu PD-L au fost votati si au devenit chiar mai importanti ca si USR-ul n-a facut nimic nicusor si violeta alexandru cu ligheanul la capitala, dar a fost reales ba ajuns si purtator de carnetel/rucsac care-l ajuta sa mearga mai impedicat, mai pe langa covor, dar fara el nu stim daca ar putea…
Romanilor le trasează viitorul un jaf de partid cu 8% susținere electorala. 👏👏👏
Vrajeala! Eu cred insa ca romanii nu mai pun botu’ la fente de genul asta.
Tre’ sa schimbati reteta, ba! Nu mai merge cu inventarea de “dizidenti”.
Se schimbă rețeta, băgăm cât mai mult rahat suveranist și multă drojdie divină de la Mesia Kelin.
Cand își publica Merinos lista sponsorilor sai hoholi?
CUuuu ….😎😋😂🤣😋😎 Friiiitz?