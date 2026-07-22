Cei 7 politruci magnifici. Leafă cât un ministru pentru șefi aleși pe sprânceană

Salariul președintelui Curții de Conturi va depăși în 2031 nivelul unui ministru.

Rareș Mereuță - senior editor
Cei 7 politruci magnifici. Leafă cât un ministru pentru șefi aleși pe sprânceană

Sursa Foto: Curteadeconturi.ro/ Facebook/ Colaj: Cotidianul

Salariul președintelui Curții de Conturi va depăși în 2031 nivelul unui ministru.

Noua lege a salarizării discutată la Cotroceni și publicată în transparență pe 17 iulie prevede grile etapizate pe cinci ani și pentru șefii de instituții a căror numire vine direct pe filieră politică prin vot în Parlament.

În ceea ce privește salariile șefilor de instituții, cel mai mare venit îl va încasa șeful Curții de Conturi, potrivit noii grile de salarizare eșalonată pe cinci ani. Acesta va avea în 2031 un coeficient egal cu al unui viceprim-ministru, respectiv 6,60.

Acesta va porni de la un salariu brut lunar de 24.559 de lei în perioada 2026/2027, mai mare și decât cel al unui vicepremier pentru aceeași perioadă, și va ajunge la maximul de 27.060 de lei în 2031.

În prezent, Curtea de Conturi este condusă de Mirela Călugăreanu. Ea ocupă funcția temporar,  după ce Mihai Busuioc a demisionat din funcție pentru a ocupa un post de judecător la Curtea Constituțională. Călugăreanu a fost susținută de PSD și numită de Parlament în funcția de consilier de conturi în 2022.

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Salariile șefilor de instituții egale cu cele ale unui ministru

O treaptă mai jos, echivalentă unui salariu de ministru, îi regăsim pe președinții:

  • Consiliului Legislativ (CL), condus de Florin Iordache (fost PSD),
  • Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) – condus de Valentin Jucan (propus ultima dată de Guvernul Bolojan),
  • Consiliului Concurenței (CC) – Bogdan Chirițoiu,
  • Avocatul Poporului – Renate Weber – fost ALDE (cu mandat expirat de 2 ani),
  • Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)  – Valeriu Zgonea (fost PSD),
  • Autorității Electorale Permanente (AEP) – Adrian Țuțuianu (fost PSD),
  • Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) – Constantin Buchet (propus ultima dată de Guvernul Ciolacu).

Toți președinții acestor instituții au aceiași coeficienți eșalonați pe cinci ani ca ai unui ministru, consilier prezidențial sau ai șefului Secretariatului General al Guvernului.

Ei pornesc în 2026/2027 de la un salariu brut lunar de 22.796 de lei, 23.780 de lei în 2028, 24.723 de lei în 2029, 25.707 de lei în 2030 și un maxim de 26.650 de lei în 2031.

Șefii Agenției Naționale de Integritate (ANI), Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și ai Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat vor avea un salariu de 19.557 de lei brut lunar. Maximul din 2031 va fi de 22.960 de lei brut pe lună, echivalentul unui salariu de subsecretar de stat.

Același maxim va fi atins în 2031 și de președintele Institutului Național de Statistică (INS), însă acesta va pleca de la un venit lunar brut în 2026/2027 de 17.917 de lei.

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12 comentarii

    1. Ieri, Distinsul Premier , a fost ales in Comitetul Director, al Insitutului de Studii Populare. Di această poziție va conferențiar, la diverse …invitații…cu un tarif meritoriu: de la 30 000 la 350 000 mii de euro / oră… bun. „ghisheft, măi!”.. Retragere de Champion’s ..”

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  2. Tutuianu, un pesedist, pentru merite deosebite , acum, i-au facut salariu de bastan.Dintr-un prapadit de avocat obscur iata unde a ajuns. mai ai curaj ca sa traiesti in tara asta? E cel care a dus grosul de otelarie din Targoviste la rusi si a lasat fara slujbe o mare masa de cetatateni. Dintr-o otelarie model a ramas un loc viran pe care , acum, e un hidos mol.cu parcari subterane de misterele Parisului.

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  3. Șapte? Măi dragilor din Cotidianu, 7 (editat) din astea găsiți doar într-o singură comuna cu max trei mii de locuitori. Dacă înmulțiți cu trei mii și ceva de primării , vă puteți crea o imagine a sobolibozaurilor care inflamează inflația.

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  8. Bun, Și? Din cauza acestor 5 personaje s-a triplat în ultimii 6 ani datoria externă? Din cauza lor e Inflația de peste 3 ori de cât e normal? Din cauza lor avem cruntă scădere economică? De ce numai incitați la dezbinare?

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