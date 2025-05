A îngenuncheat în faţa Giorgiei Meloni (video)

Moment… atipic vineri la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene. Premierul Albaniei, Edi Rama, a îngenuncheat, teatral, în faţa omoloagei sale italiene, Giorgia Meloni, la sosirea acesteia la summit. Rama, care are 2,01 metri şi a fost jucător profesionist de baschet, a pus umbrela deoparte, şi-a împreunat mâinile ca într-o rugăciune, îngenuncheat, înainte ca cei doi să se îmbrăţişeze.

Meloni, care măsoară doar 1,60 metri, a glumit pe seama gestului. ”Face asta doar ca să ajungă la înălţimea mea”, le-a spus ea reporterilor.

Albanian PM Edi Rama kneeled in respect to Italian PM Giorgia Meloni — a symbolic gesture honoring strong, & hardworking women who deserve freedom, rights, & education.

But in Afghanistan, after the fall of republic, women were erased — and the world is starting to forget them. pic.twitter.com/siMYsJqbvh

— Jahanzeb Wesa (@Jahanzeb_Wesa) May 17, 2025