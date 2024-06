A murit cântăreţul Florin Decuseară

Doliu în lumea muzicii. Cântăreţul Florin Decuseară, care a căzut în gol, de la înălţime, luni seara, în timpul unor lucrări la Centrala de la Cernavodă, a murit. El se afla în stare gravă la Spitalul Județean Constanța. Era intubat și ventilat mecanic. Avea 46 de ani.

„Nuclearelectrica anunță, cu profund regret, decesul colegului nostru, Florin Decuseară, care a fost angajat în rolul de tehnician la centrala nuclearoelectrică Cernavodă. Decesul a survenit în urma evenimentului de pe 17 iunie 2024 din spațiile de depozitare ale Unității 3 CNE Cernavodă.

Conform prevederilor legislative în vigoare, au fost demarate atât investigații interne, cât și ale organismelor abilitate, iar acestea se află în derulare. Compania colaborează, permanent, cu autoritățile în tot acest parcurs. Suntem alături de familia îndurerată și oferim tot sprijinul necesar în aceste momente de adâncă suferință”, a transmis compania printr-un comunicat.

Colegi și apropiați deplâng dispariția sa prematură pe rețelele sociale.

„Cu inimile îndurerate, echipa de productie video Digital Passion deplânge moartea prietenului nostru drag, solistul de muzică ușoară, Florin Decuseară într-un tragic accident, la vârsta de 46 de ani. Florin nu a fost doar un talentat artist, solist de muzică ușoară românească și internațională, ci și un prieten apropiat al echipei noastre. În ultimii 15 ani am avut privilegiul de a colabora îndeaproape cu el, realizând nenumărate filmări în cadrul evenimentelor și turneelor sale, atât în țară, cât și în străinătate. Am împărtășit momente de neuitat și am fost martorii geniului său artistic.Florin ne-a inspirat prin pasiunea și dedicarea sa, lăsând o amprentă de neșters în inimile noastre și în inimile celor care i-au ascultat muzica. Pierderea sa este incomensurabilă, dar amintirea lui va rămâne vie prin munca și amintirile pe care le-am creat împreună.

Odihnește-te în pace, drag prieten. Vei fi mereu în amintirea noastră”.