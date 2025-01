A venit tocmai de la Vaslui la „Marea Horă” a lui Călin Georgescu

Călin Georgescu va fi prezent vineri în Parcul Tineretului unde i-a chemat pe români la „Marea Horă a Unirii Neamului”.

Potrivit Realitatea Plus, vineri dimineață, la ora 7.00, oamenii începeau deja să sosească în Parcul Tineretului.

„Am plecat de la 11.30 din Vaslui si am ajuns 5.30 in Bucuresti cu ganduri de pace, ganduri bune; sa imi vad prietenii pe care ii am, sa il vad pe dl. Calin, sa facem o hora si voie buna”, a declarat un roman sosit inca de la primele ore ale diminetii in parcul din Capitala.

Intrebat de ce a ales sa vina tocmai la Bucuresti pentru a sarbatori Mica Unire, acesta a raspuns: „Daca venea dl. Calin la Iasi, ma duceam la Iasi. Asa am venit eu la Bucuresti”.

Mesajul postat anterior de Georgescu

„Dragii mei români din țară și de pretutindeni – Unirea Principatelor Române, de la 24 ianuarie 1859, este actul fundamental al României Moderne.

Aşa cum v-am anunțat la Realitatea TV, vă invit vineri, 24 ianuarie la ora 13:00, timp de 15 minute în Marea Horă a Unirii Neamului.

Să simțim împreună Unitatea, Armonia și Comuniunea dintre noi!

Dacă nu puteți ajunge în București, vă rog să vă opriți într-un loc simbolic din țară sau din străinătate, oriunde vă aflați, timp de 15 minute la ora 13:00 și intrați în Hora Românească.

Eu am decis să fiu prezent în Marea Horă, pe 24 ianuarie, la ora 13:00, în Parcul Tineretului – la statuia Eroilor Militari Români Căzuți la Datorie.

Voi fi acolo unde ne vom uni cu pace. Ne vom simți unii pe alții ca frați și surori, mândrii de noi ca neam măreț și istoric, ca mare familie românească.

Vă aștept și vă mulțumesc!”, a transmis recent Georgescu pe Facebook.