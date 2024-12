Omul de afaceri Sorin Constantinescu a fost audiat la sediul IGPR în legătură cu promovarea în mediul online a lui Călin Georgescu.

„Autoritățile statului nu știu cum funcționează TikTokul. Dacă-mi place o postare, a dvs sau a oricui, pot s-o repostez și să plătesc cât vreau eu, fără să vă cer acordul”, a spus Constantinescu la ieșirea de la audieri.

„Se investighează cine a fost plătit și cine a promovat mesaje cu hashtag. M-au întrebat dacă am fost plătit pentru postările pe care le-am făcut. Le-am spus că nu este cazul, pentru că anul acesta am câștigat dividende de peste un milion de euro. Câți bani putea să-mi dea Georgescu ca să postez?

El a venit la mine la podcast acum un an și m-a contactat din nou cu două luni înainte de alegeri, propunând să mai facem un episod. Am refuzat și nu am mai vrut să colaborez. Nu sunt un susținător fanatic al lui Georgescu, dar nici nu o voiam pe Lasconi. Asta a fost tot“, a mai spus Sorin Constantinescu la ieșirea de la audieri.

Mai mulți influenceri care l-au promovat pe Călin Georgescu au fost, de asemenea, chemați la audieri.