AUR cere demiterea consilierului prezidențial Eugen Tomac

”Democrația parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali”.

Liliana Vornicu
AUR cere demiterea consilierului prezidențial Eugen Tomac

George Simion, președintele AUR/ SURSA FOTO: partidulaur.ro

”Democrația parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali”.

AUR cere demiterea consilierului prezidențial Eugen Tomac, pe care îl acuză de o ”imixtiune inacceptabilă” în viața unui partid în scopul de a-i slăbi ”coeziunea”.

Imixtiune inacceptabilă

„Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, a precizat AUR într-un comunicat de presă.

George Simion a spus recent, la „Gândul”, că Muhammad Murad, unul dintre deputații partidului, a fost chemat la Vila Lac de Adrian Veștea și Eugen Tomac și că au încercat să obțină sprijinul unor parlamentari AUR pentru a susține guvernul Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a spus Simion.

Acuzații la adresa președintelui

El l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că, de la declanșarea crizei politice, a încercat nu doar divizarea PNL, ci și pe aceea a AUR.

„Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus Simion.

Democrația nu e ”tarabă”

”Democrația parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali. Astfel de practici subminează încrederea românilor în instituții și trebuie sancționate imediat.

Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, o poziție publică clară a președintelui Nicușor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor”, se mai precizează în comunicat.

Mohammad Murad a confirmat că a participat la o întâlnire cu Eugen Tomac și Adrian Veștea, dar a precizat că nu a solicitat discuția. Deputatul a spus că au participat doar el, Eugen Tomac și Adrian Veștea, iar discuția a durat aproximativ 15 minute.

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4 comentarii

  2. problema mea cu AUR e ca ei in loc sa depuna mai multe legi, in loc sa adune semnaturi pentru referendumuri pe care sa i le serveasca agentului regimului de la Cotroceni, si acesta sa le refuze public, ei aleg sa se tziganeasca, sa se tavaleasca prin namol cu porcimea

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