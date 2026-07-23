Un primar din Ialomiţa s-a dat singur în judecată ca să-şi mărească salariul

Comuna Grindu din județul Ialomița a ajuns în atenția publică la nivel național din cauza unui caz juridic neobișnuit. Primarul localității, Marian Trîmbițașu, a inițiat o acțiune în instanță în care apare atât în calitatea de reclamant, cât și în cea de pârât. Demersul are ca scop obținerea unei măriri salariale prin actualizarea indemnizației de primar la nivelul salariului minim pe economie aflat în vigoare.

Detaliile dosarului aflat pe rolul Tribunalului Ialomița

Dosarul se află pe rolul Tribunalului Ialomița și vizează în mod direct modul în care este calculată indemnizația lunară a edilului. Conform documentelor depuse la dosar, părțile implicate în proces sunt cetățeanul Marian Trîmbițașu, în calitate de persoană fizică, și instituția oficială „Primarul Comunei Grindu”, funcție ocupată în prezent de aceeași persoană.

Motivarea acțiunii în instanță se bazează pe cadrul legal privind raportarea veniturilor din administrația locală la salariul minim garantat în plată.

„Indemnizația subsemnatului, în calitate de primar al comunei Grindu, trebuia raportată la salariul minim brut pe țară garantat în plată și, ulterior, actualizat anual, în funcție de salariul minim brut pe țară garantat în plată”, se arată în cererea de chemare în judecată depusă de edil.

Declarațiile edilului și justificarea acțiunii colective

Inițial, întrebat de jurnaliștii din presa locală despre existența acestui dosar, Marian Trîmbițașu a declarat că nu își aduce aminte să fi inițiat un astfel de proces. Ulterior, după ce situația a fost preluată de mass-media națională, primarul a oferit clarificări suplimentare.

Acesta a explicat că demersul juridic nu îl privește exclusiv pe el, ci reprezintă o acțiune colectivă prin care se încearcă ajustarea veniturilor pentru întregul personal din cadrul primăriei.

Edilul a subliniat că veniturile actuale ale angajaților din Primăria Grindu sunt blocate la nivelul din anul 2019, când salariul minim net era de 2.050 de lei. Din acest motiv, acțiunea în instanță este văzută de administrația locală ca singura soluție legală pentru alinierea salariilor și a indemnizațiilor la valorile actuale stabilite prin legislația națională.

Cu toate acestea, dacă o să câştige procesul primarul va câştiga doar el bani mai mulţi, nu şi ceilalţi angajaţi ai primăriei, cred juriştii, potrivit observatornews.ro.