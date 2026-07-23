SURSE | Culise din epoca Nicu și Marcel. Cu ochii la alegeri, au ales să mărească pensiile în detrimentul legii salarizării

„A fost o decizie politică”, spun surse guvernamentale din acea perioadă pentru Cotidianul, întrebați de ce a fost amânată legea salarizării unitare din cererea de plată 3 în cererea de plată 6.

Concret, coaliția lui Nicu (Ciucă) și Marcel (Ciolacu) a avut pe masă două proiecte cu impact bugetar major: mărirea pensiilor din sistemul public, prin celebra recalculare care a dus la majorarea a peste 80% din pensii, și legea salarizării unitare.

Impact bugetar recalcularea pensiilor – Consiliul Fiscal a estimat un impact bugetar de aproximativ 33 de miliarde de lei pe an,

– Consiliul Fiscal a estimat un impact bugetar de aproximativ Impact bugetar legea salarizării – plafonul maxim acceptat de Comisia Europeană este de 12,1 miliarde de lei pe an.

„Ministerul de Finanțe a spus la vremea respectivă că o adoptare concomitentă a salarizării și pensiilor ar da bugetul peste cap. Au solicitat Comisiei să amâne legea salarizării și au acceptat”, explică sursele citate.

Ciucă și Ciolacu au ales pensiile cu ochii în sondaje

Cu trei rânduri de alegeri în față – locale, parlamentare și prezidențiale, mai marii decidenți de atunci s-au pus la masă și au analizat costurile și beneficiile celor două reforme din punct de vedere electoral.

Și au ales să mărească pensiile, deoarece reforma salarizării nu i-ar fi mulțumit pe toți. Pentru că recalcularea i-a mulțumit, cel puțin pe moment, pe vârstnici, o masă bună de votanți pentru cele două partide.

„Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu”, a spus Marcel Ciolacu în ianuarie 2024.

În ce condiții va vota PSD legea salarizării

Legea salarizării unitare este jalon PNRR în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro. Ea trebuie adoptată în Parlament până la finalul lunii august, având în vedere situația juridică a guvernului interimar, care nu mai poate adopta proiectul de lege.

În aceste zile s-au purtat negocieri la Palatul Cotroceni pentru a se ajunge la un numitor comun între partidele politice parlamentare pe noul proiect de lege în vederea unei susținerii parlamentare.

PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor vota legea doar dacă amendamentele pe care le vor depune vor fi și aprobate.

„În forma actuală, aşa cum e legea, PSD-ul nu votează”, a spus Sorin Grindeanu.