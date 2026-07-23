SURSE | Culise din epoca Nicu și Marcel. Cu ochii la alegeri, au ales să mărească pensiile în detrimentul legii salarizării

„A fost o decizie politică”, spun surse guvernamentale din acea perioadă pentru Cotidianul, întrebați de ce a fost amânată legea salarizării unitare din cererea de plată 3 în cererea de plată 6.
Concret, coaliția lui Nicu (Ciucă) și Marcel (Ciolacu) a avut pe masă două proiecte cu impact bugetar major: mărirea pensiilor din sistemul public, prin celebra recalculare care a dus la majorarea a peste 80% din pensii, și legea salarizării unitare.
- Impact bugetar recalcularea pensiilor – Consiliul Fiscal a estimat un impact bugetar de aproximativ 33 de miliarde de lei pe an,
- Impact bugetar legea salarizării – plafonul maxim acceptat de Comisia Europeană este de 12,1 miliarde de lei pe an.
„Ministerul de Finanțe a spus la vremea respectivă că o adoptare concomitentă a salarizării și pensiilor ar da bugetul peste cap. Au solicitat Comisiei să amâne legea salarizării și au acceptat”, explică sursele citate.
Ciucă și Ciolacu au ales pensiile cu ochii în sondaje
Cu trei rânduri de alegeri în față – locale, parlamentare și prezidențiale, mai marii decidenți de atunci s-au pus la masă și au analizat costurile și beneficiile celor două reforme din punct de vedere electoral.
Și au ales să mărească pensiile, deoarece reforma salarizării nu i-ar fi mulțumit pe toți. Pentru că recalcularea i-a mulțumit, cel puțin pe moment, pe vârstnici, o masă bună de votanți pentru cele două partide.
„Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu”, a spus Marcel Ciolacu în ianuarie 2024.
În ce condiții va vota PSD legea salarizării
Legea salarizării unitare este jalon PNRR în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro. Ea trebuie adoptată în Parlament până la finalul lunii august, având în vedere situația juridică a guvernului interimar, care nu mai poate adopta proiectul de lege.
În aceste zile s-au purtat negocieri la Palatul Cotroceni pentru a se ajunge la un numitor comun între partidele politice parlamentare pe noul proiect de lege în vederea unei susținerii parlamentare.
PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor vota legea doar dacă amendamentele pe care le vor depune vor fi și aprobate.
„În forma actuală, aşa cum e legea, PSD-ul nu votează”, a spus Sorin Grindeanu.
16 comentarii
Urgența a fost eliminarea Indicelui de Corectie, ajunsese la 1,41 in 2020 dupa cresterea din pix a salariilor brute- 1,09 era in 2016.
Nicu și Marcel , au ales să bage PNL în Parlament , pentru că era la weceu și în parlamentul UE , că era în fundul curții . Peneleul , era în fund…ul curții … . Acum , se simt deranjați nevoie mare de către pesediști . Pe cine nu lași să moară , nu te lasă să trăiești . Mi se pare , una romănească , autentică , dîmbovițeană cu rădăcini la Oradiiiiiiiiiiiiia .
Istetule, nu s-au marit pensile ci s-au calculat corect. Daca nu ai inteles asta schimba-ti meseria. Si mai mult, daca nu ai fost la profesionala ar trebui sa intelegi, macar uman, ca un pensionar nu are timp sa astepte dupa parerile unor scurti la minte care privesc batranetea ca pe ceva indepartat. O sa vina si la tine gugustiuc si sa te vad atunci!
Din pacate nu a fost o lege echitabila, nu au fost luati in calcul anii de lucru in conditii grele.
Conform Catarama, Romania se îndreaptă spre gripa de „gunoi”! Succesuri Nicu&Marcel!
Totul pentru front, totul pentru victorie! Trăiască caporalii ieșiți la o pensie de 8.000 lei/ luna pe site!
Lucrurile sunt clare pentru mine un muritor de rând, au dat deși nu aveau de unde, se vedeau deja prin această mituire pe cai mari unul președinte celălalt încă vreo patru ani premier uite că nu le-a ieșit și acum țara este in rahat iar ei pe lacul Como la întruniri cu borfașii
Oricum suntem ultimii în Europa la capitolul „venituri”.Problema sunt slujbele neproductive din administrație, supraplătite.În Franța, de exemplu, prin ’95 un funcționar lua cam la jumătate din cât lua un muncitor la bandă.Dacă te uiți la salarii în SUA, e cam la fel. La noi, prea puțini cu munca dar e înghesuială mare la organizare, în plus, și organizarea e ca pe vremea Mariei Tereza. Casta urmașilor PCR e tot în frunte iar în interiorul ei, furtul e la loc de cinste și foarte apreciat.Rezultatul e clar.
Pușcăriile ar putea rezolva deficitul bugetar, datoria externă, corupția din statul de drept, democrația, constituționalitatea , traiul decent al populației, dezvoltarea economică, legalitatea, echitatea, dreptatea etc, în sensul că toți cei implicați în acestea acum, ar fi educați prin muncă, cea care l-am creat pe om.
Măi Mereuță, minți de îngheață apele. Dacă pensiile s-ar fi mărit așa de mult pe cât afirmi mătăluță, PSD și PNL ar fi obținut niște rezultate cât de cât bune în alegeri. Pensiile au crescut foarte puțin. În plus, ani la rând puterea a încălcat legea și nu a indexat aceste pensii nici măcar cu rata inflației. Cine te mituiește Mereuță ca să minți?
Nici nu ne mai dam seama la ce aberatie s-a ajuns. Facem o lege a salarizarii bazata pe ce ne impune o organizatie straina ca altfel suntem penalizati. Cum v-ar placea ca in familia dvs sa vina vecinii de scara sa va impuna cum si ce sa cheltuiti?? Asa ceva n-ati accepta dar cand e vorba de Romania n-are nimeni nicio problema de parca ar fi o tara de undeva din Patagonia cu care n-avem nicio legatura!
Bonusul cu punctele de stabilitate este neconstituțional și costă statul 40 de miliarde de lei pe an! Avea dreptate preotul finanțist, dar Ciolacu a mers înainte crezând că-l votează pensionarii. Pensionarii l-au votat pe „olimpic” și acum își plâng de milia!
Dacă s-ar merge numai pe contributivitate la tot poporul,exceptie facand numai militarii operativi si politia(jandarmi,pompieri,sri-misiune,piloti,scafandri,teatre de operatii)ar fi bani!dacă numarul parlamentarilor ar fi la 200 ar fi si mai multi bani!daca s-ar taia banii de la partide,digitalizare,reforma administrativa,am trai chiar foarte bine!de ce nu traim bine?că asa vor unii si altii tac
@BZR. Cu cat ai mai putini parlamentari cu atat mai usor votul cetatenilor poate fi deturnat. Daca ar fi sa zicem 100 parlamentari si un partid castiga cu 55% inseamna ca baietii din culise au nevoie de doar 6 insi ca sa rastoarne votul. La trei le faci dosare la alti trei le promiti niste functii sau joburi grase pentru copii si gata ai schimbat majoritatea. Povestea asta a fost initiata de Petrov care si-ar fi dorit mai mult control d-aia si fenta cu parlamentul redus.
SA DEA VECHIME DE SHOMAJ LA CEI CE SUNT SHOMERI ! EU AM FOST DE 35 DE ANI SHOMER !
ca ai fost saormier…