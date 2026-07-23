Capii din magistratură, loviți de noua lege a salarizării. Lefuri diminuate pentru șefii ÎCCJ, DNA, DIICOT și Parchetul General

Noua lege a salarizării modifică, cel puțin teoretic, salariile magistraților. Cu toate acestea, veniturile aflate în plată nu ar urma să fie diminuate imediat. Magistrații care au în prezent salarii mai mari decât cele prevăzute în noua grilă își vor păstra nivelul actual al veniturilor, însă viitoarele majorări salariale vor fi limitate până când noua grilă va ajunge din urmă salariile aflate în plată.

Reduceri și de peste 3.500 de lei pentru unii judecători

Un judecător cu grad de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și peste 20 de ani vechime ar urma să aibă un salariu brut de 22.550 de lei, față de aproximativ 26.250 de lei în actuala grilă. O diferență de circa 3.700 de lei.

În cazul judecătorilor cu grad de curte de apel, salariul brut ar urma să fie de 21.976 de lei, comparativ cu 23.000 de lei în prezent.

Și pentru judecătorii cu grad de tribunal este prevăzută o diminuare, salariul de bază urmând să scadă de la 22.500 de lei la 20.910 lei.

Singurele creșteri apar la nivelul instanțelor inferioare. Judecătorii cu grad de judecătorie ar urma să treacă de la un salariu de bază de 17.250 de lei la 18.040 de lei, iar judecătorii stagiari de la 10.400 de lei la 11.767 de lei.

Procurorii din parchetele superioare, afectați de noua lege a salarizării

Un procuror cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să aibă un salariu brut de 22.099 de lei, comparativ cu aproximativ 25.000 de lei în prezent.

În cazul procurorilor cu grad de curte de apel, salariul brut ar urma să scadă de la 21.905 lei la 21.566 de lei, iar pentru procurorii cu grad de tribunal de la 21.429 de lei la 20.500 de lei.

În schimb, procurorii cu grad de judecătorie ar urma să beneficieze de o creștere, salariul de bază fiind stabilit la 17.671 de lei, față de 16.429 de lei în prezent. Și procurorii stagiari ar urma să câștige mai mult, salariul de bază crescând de la 9.905 lei la 11.521 de lei.

Șefii marilor parchete și ai ÎCCJ pierd și peste 15.000 lei la salariu

Potrivit coeficienților din ultima formă a legii salarizării, venitul de bază pentru președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și pentru procurorul general ar urma să fie de 25.215 lei.

În prezent, președintele ÎCCJ are un salariu de bază brut de 40.914 lei, iar procurorul general aproximativ 36.000 de lei. Diferența este de peste 15.000 de lei, respectiv de aproximativ 11.000 de lei față de noua grilă.

Și șefii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) ar urma să aibă un salariu de bază de 24.395 de lei, sub nivelul actual, potrivit grilei din noua lege a salarizării.