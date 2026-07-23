Negrescu: ”AUR e un partid extremist, nu-și va pierde sprijinul popular nici dacă ajunge la guvernare”

Prim-vicepreședintele PSD este de părere că Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un eșec al României și remarcă faptul că reforme importante au fost lăsate pe ultima sută de metri.

„Din nefericire, Planul Național de Redresare și Reziliență este deja un eșec. România a primit, în momentul în care s-a definit acest plan, o alocare inițială de 29 de miliarde de euro. Ca urmare a renegocierilor purtate, țara noastră a ajuns la o sumă alocată de 20 de miliarde de euro. Deja am pierdut 9 miliarde de euro”, explică Negrescu la Interviurile Libertatea.

Vorbind despre legea salarizării, codul urbanismului și legislația privind integritatea, reforme aflate în dezbatere, Negrescu remarcă dispute atât între partidele politice, cât și între acestea și societatea civilă și atrage atenția și asupra „riscului” ca acestea să nu treacă de votul Parlamentului.

AUR, partid „extremist”

Negrescu mai spune că PSD ar trebui să stea la distanță de AUR, partid „extremist”, și crede că o colaborare cu AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan este exclusă.

„Eu am mai spus-o și în trecut. Eu sunt partizanul unei linii dure vizavi de AUR, care, în opinia mea, este un partid extremist și o spun foarte direct, prin prisma comportamentului acestui partid, incapacității de a purta un dialog, opiniile pe care le are acest partid vizavi de apartenența României la un viitor European, modul în care gestionează subiecte legate de fonduri europene, modul în care gestionează relația cu Statele Unite, agresivitatea acestui partid și rețelele pe care le-a construit în țară, care n-au nimic de-a face cu principiile democratice. Asta nu înseamnă că eu critic alegătorii(…)”, a arătat Negrescu.

George Simion vizează exact același electorat cu PSD

Negrescu respinge totodată ideea unei rivalități cu USR sau PNL și susține că adevărata amenințare vine din partea curentului populist-extremist AUR, care atrage electoratul tradițional al PSD prin mesaje fără fundament. Soluția, spune el, nu e copierea retoricii AUR, ci accentuarea identității social-democrate a partidului.

„Aud tot felul de voci care spun să-i lăsăm puțin la guvernare. Păi ce înseamnă asta să-i lăsăm puțin la guvernare? Unii spun că se vor eroda. Păi dacă intră cu PNL la guvernare nu se erodează și PNL, dacă intră cu PSD nu se erodează și PSD. Probabil că partidele tradiționale, dacă se vor alia cu un partid de acest fel, se vor eroda și mai rapid și vor dispărea.

Oamenii, să revină la un vot serios

Așa că invitația mea către colegii, în mod special, și către oamenii politici de la noi din țară, este să fie mai prudenți în această privință și, dincolo de, nu știu, de majorități din Parlamentul României, cred că interesul nostru este să convingem pe acei oameni care au votat aceste partide extremiste să revină la un vot serios, la un vot credibil, să creadă din nou în noi și pentru asta trebuie să combatem inclusiv retorica AUR”, mai spune Negrescu.

Imaginea publică a liderilor afectează credibilitatea partidului

Întrebat despre întâlnirea lui Marcel Ciolacu cu Ionel Arsene, Negrescu a evitat să comenteze direct, dar a amintit de situația lui Dominic Fritz sau Ciprian Ciucu, arătând că sunt chestiuni „foarte grave”, care îndepărtează electoratul.

„(…)este și speța primarului din Timișoara, domnul Fritz, care, știți foarte bine, a decis că este incompatibil și rămâne în continuare în funcție.

Avem situația primarului din București, care din nou este anchetat de DNA pentru corupție, pentru mită și în fiecare zi face declarații cu privire la judecători. Adică sunt niște chestiuni foarte, foarte grave și să nu ne mire că oamenii merg către noi partide sau partidele radicale și extremiste, pentru că au așteptări foarte mari de la noi”, a arătat Negrescu.

Relația PSD cu președintele

Întrebat despre relația PSD cu Nicușor Dan și cum comentează impresia generală că președintele ar fi protejat PSD-ul, dar mai ales pe Sorin Grindeanu, Negrescu a susținut că PSD și-a exprimat de la început disponibilitatea de a-și asuma guvernarea.

Problema reală a fost lipsa celor 233 de semnături necesare pentru a demonstra o majoritate parlamentară, a arătat Negrescu. Președintele a constatat ”că partidele susțineau mai degrabă un guvern tehnocrat condus de Tomac”, decizie pe care Negrescu spune că PSD o respectă, fără să considere că a „fugit” de guvernare.

Negrescu a insistat că PSD rămâne pregătit să preia mandatul oricând președintele va decide să-l nominalizeze pe Grindeanu.

PSD nu se teme de alegeri anticipate

Negrescu a mai arătat că PSD nu se teme de alegeri anticipate, dar spune că sunt inutile. Un scrutin anticipat nu ar schimba fundamental arhitectura parlamentară, însă ar amplifica scorul AUR. Negocierile pentru un guvern stabil rămân, așadar, soluția cea mai bună, este de părere vicepreședintele PSD.

„Partidul Social-Democrat respectă ordinea constituțională, inclusiv posibilitatea de a avea alegeri anticipate. Noi, în momentul de față, nu am identificat niciun motiv pentru a genera un astfel de referendum de demitere a președintelui României și în sensul acesta, în momentul de față, cred că AUR doar se folosește de acest mesaj pentru a-și fideliza alegătorii.

PNL, inflexibil

Negrescu a acuzat de asemenea PNL de lipsă reală de flexibilitate în negocieri, susținând că și-a încălcat angajamentul privind rotativa guvernamentală.

„Eu nu știu unde e flexibilitatea PNL”, a arătat Negrescu.

„Președintele României a spus foarte clar. A purtat niște negocieri, în mod special cu reprezentanții PNL. PNL și-a asumat în negocierile politice, constituționale, că va susține o anumită formulă guvernamentală și că, ulterior, acest partid și-a schimbat opinia, practic, că acest partid practic a mințit. E foarte grav lucrul ăsta. Pentru a fi flexibil, pentru a negocia, trebuie să fii sigur că lucrurile sunt respectate”, a arătat Negrescu.

Negocierile pentru un nou guvern ar trebui reluate

Întrebat dacă vom avea un nou premier desemnat și un posibil guvern până la 1 septembrie, Negrescu a spus că negocierile pentru un nou guvern ar trebui reluate după finalizarea PNRR.

Vicepreședintele PSD insistă pe un program de guvernare bazat pe negociere, unul temeinic și nu doar „bifat” formal, și dă ca exemplu modelul german.

„Eu cred că după finalizarea PNRR putem să negociem în mod real un viitor guvern. Și mi-aș dori să avem un guvern stabil, cu un program de guvernare bine conturat. Aici cred că s-a greșit din perspectiva partidelor proeuropene. Aș fi preluat modelul german. În Germania au negociat timp de mai multe săptămâni fiecare detaliu din acțiunea guvernamentală și cred că trebuie să facem și noi la fel, să învățăm să nu bifăm pur și simplu un program de guvernare într-o formulă de coaliție și să fim foarte exacți la fiecare detaliu în parte”, conchide Negrescu.