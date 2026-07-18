Victor Negrescu: „Partidul care va face guvernare cu AUR va risca să dispară” – PODCASTURILE COTIDIANUL

🔴 Pierderile din PNRR. „Un eșec al României de peste 10 miliarde de euro”

„România a plecat cu o alocare financiară de 29 de miliarde de euro și ca urmare a renegocierilor purtate […] am ajuns la aproximativ 20 de miliarde. Deja am pierdut 9 miliarde de euro, la care se adaugă și anumite reforme care nu au fost realizate corespunzător. Riscul este ca România să piardă din PNRR, comparativ cu suma inițială, peste 10 miliarde de euro. În acest context, da, PNRR-ul a eșuat. […] Aș zice în mod special că era responsabilitatea actualului guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan, să se asigure că în această guvernare pro-europeană […] se vor rezolva carențele.”

🔴 Anticipate din orgoliu. „N-au bani pentru copii, dar au pentru alegeri”

„Cel mai costisitor pentru România ar fi alegerile anticipate. Nu fugim de alegerile anticipate, sunt normale în orice democrație. Însă, parcă până acum, reprezentanții — mă refer aici în mod special la cei care sunt la guvernare, PNL și USR — spuneau că nu avem bani. Adică n-au bani pentru alocațiile copiilor, n-au bani pentru mame, n-au bani pentru veterani, dar au bani pentru alegeri, doar să aibă 2% în plus și să prindă două locuri de parlamentar suplimentare. Și, practic, ei sunt dispuși să arunce România în haos.”

🔴 Cordonul sanitar. Nicio alianță cu AUR

„Eu resping cu fermitate această colaborare cu AUR. Cred că, din nou, partidele politice trebuie să tragă o linie roșie fermă. […] E o responsabilitate din partea liderilor politici. Cred că partidul care va face guvernare cu AUR va fi partidul care va risca să dispară și cred de asemenea că dacă AUR ajunge la guvernare, AUR riscă să crească și mai mult și atunci riscă să devină de neoprit, inclusiv în cazul unor alegeri prezidențiale.”

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🔴 Adevărul despre poza de la Bruxelles cu Nicușor Dan

„Din perspectiva mea, a fost pur și simplu o discuție de 20 de minute. Eu pur și simplu mi-am făcut treaba să afle și perspectiva social-democraților, cu accentul pe subiectul viitorului buget european. […] Ce mă surprinde însă, fără să ridic foarte multe semne de întrebare, este viteza cu care s-a făcut această poză și a fost difuzată în media, și a fost difuzată mai ales pe rețelele sociale, de susținătorii PNL în mod special. Ca și cum ar fi fost ceva rău acolo.”

🔴 Cum ieșim din criză? Cele patru scenarii pentru noul Guvern

„Avem următoarele scenarii: Să refacem coaliția cu un alt premier propus inclusiv de PNL. Noi am zis asta încă din start […]. Să mergem pe un guvern tehnic, un premier tehnocrat sau mai degrabă mai puțin politic. Formula rotației, care poate prinde diferite forme. […] Sau să existe patru guverne. Văd că aceasta este ultima formulă vehiculată în spațiul public. Mai întâi un guvern tehnic, ulterior două guverne politice și în final din nou un guvern tehnic. Cred că trebuie să ne concentrăm pe soluții. Nu poți să ții țara blocată. […] Suntem într-un blocaj care generează costuri economice importante pentru țara noastră și pentru români.”

🔴 Despre birocrația verde și fermieri. „Unele reguli merg prea departe”

„Subvențiile europene care au venit către fermierii români au reprezentat o gură de oxigen absolut necesară. […] Știu ce înseamnă lucrurile acestea. Și am reținut un lucru: că țăranul român, fermierul român, mereu își proteja solul. […] Împreună cu inginerii agronomi, multe din aceste recomandări sunt pentru a proteja solul. Unele merg prea departe și atunci trebuie să le negociem. […] Aș vrea aici să găsim totuși o soluție de echilibru, în așa fel încât România să fie productivă, să aibă solul productiv și în anii care urmează.”

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