Victor Negrescu: „Partidul care va face guvernare cu AUR va risca să dispară” – PODCASTURILE COTIDIANUL

🔴 Pierderile din PNRR. „Un eșec al României de peste 10 miliarde de euro”
„România a plecat cu o alocare financiară de 29 de miliarde de euro și ca urmare a renegocierilor purtate […] am ajuns la aproximativ 20 de miliarde. Deja am pierdut 9 miliarde de euro, la care se adaugă și anumite reforme care nu au fost realizate corespunzător. Riscul este ca România să piardă din PNRR, comparativ cu suma inițială, peste 10 miliarde de euro. În acest context, da, PNRR-ul a eșuat. […] Aș zice în mod special că era responsabilitatea actualului guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan, să se asigure că în această guvernare pro-europeană […] se vor rezolva carențele.”
🔴 Anticipate din orgoliu. „N-au bani pentru copii, dar au pentru alegeri”
„Cel mai costisitor pentru România ar fi alegerile anticipate. Nu fugim de alegerile anticipate, sunt normale în orice democrație. Însă, parcă până acum, reprezentanții — mă refer aici în mod special la cei care sunt la guvernare, PNL și USR — spuneau că nu avem bani. Adică n-au bani pentru alocațiile copiilor, n-au bani pentru mame, n-au bani pentru veterani, dar au bani pentru alegeri, doar să aibă 2% în plus și să prindă două locuri de parlamentar suplimentare. Și, practic, ei sunt dispuși să arunce România în haos.”
🔴 Cordonul sanitar. Nicio alianță cu AUR
„Eu resping cu fermitate această colaborare cu AUR. Cred că, din nou, partidele politice trebuie să tragă o linie roșie fermă. […] E o responsabilitate din partea liderilor politici. Cred că partidul care va face guvernare cu AUR va fi partidul care va risca să dispară și cred de asemenea că dacă AUR ajunge la guvernare, AUR riscă să crească și mai mult și atunci riscă să devină de neoprit, inclusiv în cazul unor alegeri prezidențiale.”
Vă invităm să urmăriți întregul podcast, aici:
🔴 Adevărul despre poza de la Bruxelles cu Nicușor Dan
„Din perspectiva mea, a fost pur și simplu o discuție de 20 de minute. Eu pur și simplu mi-am făcut treaba să afle și perspectiva social-democraților, cu accentul pe subiectul viitorului buget european. […] Ce mă surprinde însă, fără să ridic foarte multe semne de întrebare, este viteza cu care s-a făcut această poză și a fost difuzată în media, și a fost difuzată mai ales pe rețelele sociale, de susținătorii PNL în mod special. Ca și cum ar fi fost ceva rău acolo.”
🔴 Cum ieșim din criză? Cele patru scenarii pentru noul Guvern
„Avem următoarele scenarii: Să refacem coaliția cu un alt premier propus inclusiv de PNL. Noi am zis asta încă din start […]. Să mergem pe un guvern tehnic, un premier tehnocrat sau mai degrabă mai puțin politic. Formula rotației, care poate prinde diferite forme. […] Sau să existe patru guverne. Văd că aceasta este ultima formulă vehiculată în spațiul public. Mai întâi un guvern tehnic, ulterior două guverne politice și în final din nou un guvern tehnic. Cred că trebuie să ne concentrăm pe soluții. Nu poți să ții țara blocată. […] Suntem într-un blocaj care generează costuri economice importante pentru țara noastră și pentru români.”
🔴 Despre birocrația verde și fermieri. „Unele reguli merg prea departe”
„Subvențiile europene care au venit către fermierii români au reprezentat o gură de oxigen absolut necesară. […] Știu ce înseamnă lucrurile acestea. Și am reținut un lucru: că țăranul român, fermierul român, mereu își proteja solul. […] Împreună cu inginerii agronomi, multe din aceste recomandări sunt pentru a proteja solul. Unele merg prea departe și atunci trebuie să le negociem. […] Aș vrea aici să găsim totuși o soluție de echilibru, în așa fel încât România să fie productivă, să aibă solul productiv și în anii care urmează.”
48 comentarii
Un politician capabil ce merge pe mâna cloacei numită PSD riscă să dispară. Păcat, avea calități.
Poate un PSD după modelul lui Constantin Toma era bun, ăsta de tip Dragnea, Ciolacu, Grindeanu e o cloacă mizerabilă care a ținut România pe loc, plasând-o pe ultimul loc în Europa la tot ce e bun și pe primul loc la tot ce e rău.
Cand esti minoritar sexual nu e cazul sa deschizi gura. miroasea branza de oaie Turcana de Sibiu.
Cu indivizi de felul lui negrescu, prabusirea Romaniei este asigurata !
Negrescule, de unde ai scos „perla” asta. In primul rind nu ne lasa Europa cu un guvern AUR, in sase luni Romania este falimentara, la presiunea UE!
Negrescule si pe tine tot romanii te-au votat acum daca 20% vor cu AUR de ce sa nu respectati vointa a cit mai multor romani dupa analiza ta daca Dobrogea nu voteaza cu PSD cere separarea de tara – oamenii astia politici ce gindire aveti ptr voi cum dealtfel va mariti salariile voi chiar si in transe –- nu va vom mai vota
Văd așa un entuziasm macabru, vor veni unii, aur, și vor rezolva problemele noastre, problemele noastre nu le putem rezolva decât noi sau mai bine zis prin noi înșine, sărace bine ce mult rău te așteaptă, se pare că vremurile astea or să vină peste noi in naivitatea noastră de burici ai pământului și de grădină a maicii Domnului
Mâncător de castane… crude…
Mâncători de castane… crude…
Excelent! Cotidianul USR cenzurează bășcălia contra PEEEESEEEEDEEE.
Desigur cu condiția ca PEEESEEEDEEE sa se poarte în chip userist.
Victor Negrescu: „Partidul care va face guvernare cu AUR va risca să dispară” –
Negrescu ești economist, stii bine in ce situație economica,financiară,sociala si demografica este acum Romania!
Cine sunt vinovatii?
Alianta psd-pnl-udmr.
Cum raspundeti pt situatia de acum, o Romanie devalizata si indatorata cu cca
240mld EURO in pragul falimentului?
AUR este vinovat,ciumat,ce are?
Sau voi, unii dintre voi trebuie sa explice procurorilor DEZASTRUL,jJAFUL l
CUM SA NU RASPUNFETI PENAL?
CEL MAI RECENT JAF ESTE RISIPIREA BANILOR DIN PROGRAMUL SAFE!
VA JUCATI CU MILIARDELE TARII CA L A
CAZINOU.
DE CE MA POLONEZII AU RETINUT IN TARA LOR APROAPE TOTI BANII ,IAR VOI
I-ATI RISIPIT IN TREI ZĂRI ?
CE LEGITIMITATE AVETI VOI CARE AYI PRĂBUȘIT ȚARA SA FITI LA PUTERE ?
NU LA PUTERE,LA PUȘCĂRIE !
AȘA E DREPT SI COR E CT !
Am ajuns la scarba cu acest narativ „pro europeni”. Aveam ceva apreciere ptr Negrescu dar si el bate campii. AUR a fost al 2lea cel mai votat partid din Romania si oameni care au fost alesi sa apere democratia tocmai ei nu o respecta. Au anulat alegerile ca nu le-a convenit rezultatul. Sant curios ce o sa mai faca daca nu vor fi alesi la euro parlamentare ? O sa se inscrie in AUR ?Rusine Negrescu, eu nu te mai votez la euro parlamentare.
Negrescu, vicepreședinte PSD; Eu resping cu fermitate această colaborare cu AUR. Cred că, din nou, partidele politice trebuie să tragă o linie roșie fermă. […] E o responsabilitate din partea liderilor politici. Cred că partidul care va face guvernare cu AUR va fi partidul care va risca să dispară și cred de asemenea că dacă AUR ajunge la guvernare, AUR riscă să crească și mai mult și atunci riscă să devină de neoprit „. NEGRESCU, alianța psd-pnl -udmr a prăbușit efectiv România si a indatorat-o cu cca. 240 mld EURO, un adevarat JAF ! TOCMAI VOI CARE ATI NENOROCIT ROMÂNIA SI PE ROMANI IZOLATI AUR CARE VREA DEMNITATE, APĂRAREA INTERESULUI NATIONAL, PARTE DIN VOI ,ACEI CARE ATI PARTICIPAT LA PRABUSIREA ACCELERATA A ȚĂRII INCEPUTA CU 2020 TREBUIE SA AJUNGETI IN FATA PROCURO RILOR SI RAPID IN FAȚA JUDECATORILOR CÂT TUPEU AVEȚI VOI TRADATORI CARE AȚI VANDUT TOTUL.STRAINILOR. SA SPUNEȚI CA UN PARTID, AUR CARE VREA SA REDRESARE TARA SA-L IZOLAȚI LA PUSCARIE CU VOI PT SITUATIA IN CARE ATI ADUS ROMÂNIA!
SALUT!
ce scriu eu nu e publicabil?
de ce ? adevarul deranjeaza pe cei care au prabusit România ? Ei sa raspunda odata la
4 ani cu un scor mai mic?
Nu pot radpunde PENAL?
Numai BANII din S A FE si SUNT UN MOTIV SERIOS DE A FI CONVOCATI DE PROCURORI ÎNDRĂZNEȚI,CURAJOȘI
NU POT ,CACI PROCURORII AU UN ȘEF
CARE ZICE, NU PE ACEȘTIA. că SUNT MARI
NU,JUCATIVA-VĂ CU ALȚII, CU GEORGESTI,SOSICARI,UNII CARE FLUERA IN BISERICĂ SI CE ORDINE, NI SE D A U D IN POLI T IC,SERVICII…
STAT MAFIOT! STAT EȘUAT!
Ca statul e MAFIOT si EȘUAT cum a u
zis doi președinți nu mai este NICIUN DUBIU!
Domnule Negrescu ati uitat ca romanii au votat cu AUR?? partidul romanilor fara de partid a votat AUR. Si romanii vor vota cu AUR si pe viitor.. de ce acest risc si cu ce formula ati calculat dispariția celor care guvernează cu AUR?.. sau si asta e secret precum ajutoarele catre vecini?.. sau asta e condiția sa rămâneți vice sa anulați voturile reale anulând voința romanilor pe care ar trebui dar nu ii reprezentați.
Sa ne radem cu Negresco si Cotidianul USR. Pup dulce!
Care partid dispare? Ce tâmpenie. Doar sistemul se schimbă şi TEMA! Cine dispare, cine apare? Ce contează? Sigur că doare! Toată lumea se teme de schimbare, chiar şi ăia care o fac (o aduc la îndeplinire), care o pun la cale.
Erată: În această stranie combinaţie, partidul de sacrificiu este A.U.R.
Zice ipochimenul: „…cred de asemenea că dacă AUR ajunge la guvernare, AUR riscă să crească și mai mult și atunci riscă să devină de neoprit, inclusiv în cazul unor alegeri prezidențiale.” Deci asta e problema voastrǎ!
si nu mai stie cum sa iasa din incurcatura…logic in lume unii vor avea nevoie sa dea publicitatii tot ceea ce s-a intamplat…banii pe care i-au pierdut pt ca unii au fost…apoi economia de piata in care unii nu au cantat aceeasi melodie…DEMOCRATIA…cu acest termen multe se vor devoala si asa unii vor trebui sa respecte DEMOCRATIA fiind responsabili atat moral cat si material…
Alegerile anticipate va face din pe s e d partid parlamentar pe primul loc in partid balama la bataie cu UDMR
pt ca daca PSD „coboara” de la 27% atunci PNL si USR cu 14% si 12% nu mai intra/trec pragul de 5%…putin rationament, daca AUR ia aprox. 40% sau mai putin 60% le revine celorlalti…asa ca unde piere PSD? cine mai voteaza bolojenismele? eu oricum nu merg la vot…
USR și PNL vor dispărea singure la viitoarele Alegeri Anticipate din toamna 2026!.
romanul are mintea scurta, uita repede si-i place sa fie umilit, stors de vlaga/bani, cand Dragnea a crescut salariile si pensiile practic le-a dublat ura a fost la maxim, numai cine ii umileste si le ia painea de la gura este respectat…asa ca nici o sansa sa scapi de urmasii lui Basescu… eu da pt ca voi vota…
Bine zis
Acest exponent psd-ist al sorosismului european spune ca guvernul Bolojan e de vina pentru ratarea banilor din pnrr, dar uita ca proiectele au fost predate de guvernul psd-pnl intr-un stadiu imposibil de finalizat. Apoi au avut grija sa il dinamiteze cat au putut. Iar anatema aruncate asupra aur, este de neiertat. A invatat unlucru la ue: ca nu conteaza doctrinele, poti guverna stanga cu dreapta.impotriva naturii dar trebuie rupta legatura cetateanului cu poporul sau. De la inaltimea privilegiilor au preocupari de reglementare dar nu au nimic pentru cresterea economica in ue. Fara baza materiala rezultat dintr-o economie performanta toate reglementarile lor besmetice nu au nici un rost.
PSD-PNL pai Bolojan nu-i de la PNL? Deci este in aceeasi paradigma sau numai PNL pt ca Ciolacu si Budai au negociat anumite clauze din PNRR, dar din primavara lui 2025 a demisionat si a fost adus Predoiu interimar si Bolojan PM…deja vreti sa ingrasati inainte de Ignat? Ce-ati facut un AN si ceva doar vorbe goale si un DACA fara acoperire constitutionala?
Cam multi bolovanisti pa acilea!!
care dintre palmasii astia politici stie sa produca ceva cu mintea si minutele lui…o shleahta de intermediari a banilor tipariti, veniti cu tot felul de obligatii din partea europei..daca vreti sa fiti conduci de timpiti cu ifose votati in continuare ce ati votat si pina acum
asa …si ..daca populatia voteaza AUR…trecem la dictatura ?…de ce sa mai facem alegeri stabiliti voi la Bruxell cine sa conduca tara…cum ai papat nitel cascaval de la Ursula.. vorbesti ca ea…vai de capul tau ….si de la nostru ca ati ajuns acolo….
totul este in miscare, iar istoria e ciclica sau in popor ”se invarte roata” ca si stelele pe bolta cereasca asa ca cine azi este plin de cordonul sanitar, maine daca se deschid mail-urile cerute de nu stiu ce tara UE s-ar putea ca sa inceapa dominoul si implicit se schimba discursul acum nimeni nu are nevoie de tara pt ca vor federalizarea, vor un imperiu, numai ca nu stim al cui al lui Merz sau Macron…care a ”pierdut” Africa, acum viseaza sa fie Napoleon asa cum dupa unificare viseaza la…”rai” si deja ne pune sa-i platim industria de razboi…
ps : rezistente în WW2 au fost si partidele COMUNISTE: URSS, România, Germania, Franta… peste tot. Ca SUA nu-i suporta pe „comunisti” si intoxica privindu-i, le priveste: adevarul istoric fiind altul. Extremele ne-naziste, stânga socialista, colaborationista si genocidara.
Tenerul asta are ceva numit creier ?
Eu deja incep sa ma enervez grav cand aud stereotipul asta referitor la pro-europeni. E o pura mizerie mediatica si politico – propagandistica. In realitate in Romania NIMENI, nicun partid si nicio persoana nu e anti-europeana in adevaratul sens al cuvantului (poate sa zicem, exceptia fiind Sosoaca, dar atat, nimeni altcineva). Ideea e mult mai parsiva decat percep unii: in timp ce cam toti romanii vor sa faca parte din structurile europene, unii vor sa protejeze si interesele nationale ale noastre, in timp ce altii (efectiv tradatori) vor sa satisfaca doar interesele economica straine, in detrimentul intereselor nationale. Cu alte cuvinte, sunt SLUGOI si tradatori. Slugoii acestia sunt PNL, USR si in mod oportunist si PSD. Daca asta se intelege prin calea europeana, atunci duca-se!!! Cred ca nimeni, nicio tara in afara de Romania nu mai are o conducere atat de tembela si tradatoare ca noi. Toti isi urmaresc interesele nationale, desigur in interiorul UE, in schimb noi le servim altora interesele si cum apare vreo voce care cere respectarea interesului national, gata! propaganda il face praf si pulbere, ca e cu rusii, ca e extermist, ca e nefrecventabil si anti-european. Sunt pur si simplu revoltat si sper ca aceasta stare de fapt sa se termine odata iar valorile normale sa reintre in drepturi. Chiar imi doresc asa de mult?!?
CENTRELE DE PROCESARE AL MARFURILOR AGRICOLE NU POT FI DECAT STRAINE CARE DA BANUL MILIARDELE LA AGRICULTURA LA CENTRELE DE PROCESARE AL MARFURILOR AGRICOLE .
inteleg ca o sa-ti dispara partidul?
Dle Negrescu cei peste două milioane de români șanț leproși,ciumați ,la fel putem și de votanții pesedisi,useristii,liberali?
Sa-i fie rusine lui Negrescu. Asta arata clar ce duplicitate e in UE, populism si minciuna. Unde-i democratia Negrescule?! Nu ai voie sa excluzi de la guvernare un partid care a iesit pe locul doi in alegeri. Va trebui sa-i placa si Ursulei. Nu ea alege, ci romanii . De ce au ales asa? Din cauza voastra si a UE cu politici meschine care afecteaza viata cetatenilor.
iti multumim tare, lupulel
Va multumim
Un fripturist si…..atat !
Am vizionat prestația lui Negrescu – singurul băiat cu școala din PSD- la DIGI. Ne- am dat seama ca ,acest băiat, de 40 ani ,nu are ,,sânge în instalație”. La UE ca vicepreședinte al Parlamentului European joacă rolul lui Geoana la NATO. Într-adevăr la problemele tehnice face față , dar restul este un cititor al ,,promterului “ primit de la PSD. Vă dați seama câte ,,broaște “ este nevoit sa înghită.La întrebările moderatorilor a căutat mereu sa fuga de un raspuns clar , ba a făcut și o gafă imensă. El a prezentat ca în activitatea sa PSD a luptat și împotriva fascistilor și a comuniștilor. Eronat 100%. Credem ca dacă ar revedea răspunsul acesta Negrescu și- ar da palme . PSD a fost înființat de Iliescu-Ilici un comunist înrăit , om al rușilor. De la FSN= CFSN- PSDR și azi PSD. Cu ce comunisti s- a luptat PSD ? PSD a luptat contra fascistilor . Care fasciști , poate cei din minciunile abjecte lansate de PSD după mineriadele ( organizate de PSD-ul lui ILICI-ILIESCU), în care se acuză ca seniorul COPOSU și inofensivul RAȚIU tipăresc dolari americani și vând droguri în sediul PNT-cd.Tot interiorul sediului PNTcd având camere de luat vederi și microfoane ale securității și STS- ului care își făcea datoria prestată în comunism până la 22 decembrie 1989. Rușine dle- tovarăș Negrescu. La întrebarea , ce ați face dacă ați fi în locul lui Grindeanu ? Răspuns: niciodată nu decid decât împreună cu colegii( tovarășii). Este un tip penibil. Întrebare: la ce măsuri promovate de guvern Bolojan s- a opus PSD. Răspuns: la tăierea sporurilor IT-istilor și a celor din construcții. Dar a explicat decât pentru IT-sti: sectorul IT contribuie la PIB cu 8%. Și dacă noi desfiintam aceste măsuri, economisim 1 sau 2%, dar aceștia vor migra în alte sectoare ale economiei și deci: pierdem 8% . Oare UE va analiza răspunsurile lui Tov, Negrescu ? Dacă da va fi nasol pentru PSD și ruși.
Măi guriță, tu al cui ești? Îți plac liniile roșii? Stai sa vezi cînd o să aveți un 15% așa, asta va fi o linie albastră pt pesedaci, iar tu guriță, n o sa mai pupi Bruxelles, bănuți și va trebui sa ți găsești „un job” adevărat.
Cică Ceban ,primarul Chișinăului, a aflat înaintea lui Ciucu că va fi numit Vestea premier! Este evident că, România e condusă de afara! Succesuri leproși români!
Ca va face sau nu „guvernare cu AUR”, PSD oricum „va risca să dispară”, daca nu-si schimba radical comportamentul politic. N-au decat sa se uite inapoi la ce-au fost si unde au ajuns. Iar trendul nu prevesteste oricum nimic bun. Lasati demagogia ieftina si faceti ceva pentru tara. Valabil si pentru ceilalti, dar USR este ce este, iar PNL pute a basism mai rau ca oricand.
Musteste disperarea din asta.
vom vedea !
Aveam o alta impresie despre acest domn Victor Negescu ,dar se pare ca si dumnealui la fel ca ceilalti, le tremura izmenele pe ei sa nu isi piarda locurile de la osul inca destul de bun de ros .
DISPARETZI SI FARA SA FACETZI ALIANTA CU AUR CA URMEAZA ALEGERI ANTICIPATE ! CA AUR NU FACE ALIANTA NICI CU PNL SI NICI CU PSD !