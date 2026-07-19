Negrescu cere rezolutie contra suspendarii lui Nicusor Dan / Istoria demiterilor eșuate, de la Băsescu la criza actuală

Prezent la Podcasturile Cotidianul, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), a adoptat o poziție de respingere a demersului celor de la AUR, dar a profitat de ocazie pentru a lansa o provocare extinsă partidelor de dreapta (PNL și USR). Negrescu le cere acestora o garanție politică oficială, sub forma unei rezoluții asumate, prin care să se angajeze că nu vor face jocurile extremiștilor în Parlament.

Provocarea lui Negrescu. O rezoluție scrisă împotriva suspendării

În viziunea social-democratului Victor Negrescu, declarațiile verbale de delimitare de agenda AUR nu mai sunt suficiente într-un peisaj politic fragmentat și dominat de neîncredere. Acesta a subliniat că, în timp ce PSD a trasat o linie roșie clară și simetrică împotriva colaborării cu formațiunea condusă de George Simion, partidele care l-au susținut tradițional pe Nicușor Dan ezită să își pună refuzul pe o hârtie oficială.

„Dacă e să mă uit la celelalte formațiuni politice, aud reprezentanții PNL (mai puțin cei de la USR), care spun că nici ei nu susțin suspendarea președintelui. Ei, de regulă, adoptă rezoluții, dar nu am văzut o rezoluție din partea PNL în această privință. Poate ar fi bine ca cei de dreapta, care au susținut un președinte de dreapta — pentru că domnul Nicușor Dan este un președinte cu valori de dreapta — să adopte rezoluții în această privință, tocmai pentru a confirma faptul că nu vor colabora cu AUR pe acest subiect”, a explicat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a punctat și o contradicție în comportamentul public al celor de la AUR, amintind că, până nu demult, liderii acestei formațiuni căutau legitimare prin dialogul cu președintele: „Este un demers politicianist, populist, fără argumente. În contextul în care reprezentanții AUR își făceau selfie-uri la Cotroceni când se întâlneau cu președintele Nicușor Dan, dintr-odată, Nicușor Dan nu mai este bun doar pentru că au avut dispute politice.”

Contextul actual. Strategia AUR la un an de mandat al lui Nicușor Dan

La doar un an de la preluarea mandatului de către Nicușor Dan, agenda opoziției naționaliste s-a mutat radical spre contestarea legitimității acestuia. AUR a început strângerea de semnături în Parlament pentru declanșarea procedurii de suspendare, invocând modul în care președintele a gestionat actuala criză guvernamentală și eșecurile administrative asociate, inclusiv riscurile majore legate de pierderea fondurilor din PNRR.

Totuși, domnul Negrescu subliniază că mișcarea AUR are o pronunțată componentă electorală. În perspectiva unor eventuale alegeri anticipate sau a reconfigurării majorităților, menținerea unei presiuni constante pe instituția prezidențială servește la mobilizarea propriului bazin electoral, nemulțumit de blocajul economic și social din țară. În plus, izolarea politică pe care partidele mainstream încearcă să o impună AUR este astfel scurtcircuitată, forțând partidele din arcul pro-european să se poziționeze defensiv.

Istoria se repetă? Precedentul celor două suspendări ale lui Traian Băsescu

Pentru a înțelege implicațiile unui astfel de demers, este necesară o privire retrospectivă asupra modului în care mecanismul suspendării a fost utilizat în istoria recentă a României. Singurul președinte care a trecut prin acest purgatoriu constituțional, și încă de două ori, a fost Traian Băsescu, în anii 2007 și 2012. Experiențele de atunci au lăsat traume adânci în țesutul instituțional al țării și demonstrează cât de volatil devine climatul public în astfel de momente.

Primul episod. Primăvara anului 2007

La doar trei ani de la câștigarea primului mandat, Traian Băsescu a intrat într-un conflict cu majoritatea parlamentară condusă de premierul de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu, și sprijinită solid de PSD.

Pretextul politic. A cuzații de încălcare a Constituției, depășire a atribuțiilor și exercitarea unei presiuni neconstituționale asupra instituțiilor statului. Rezultatul. Parlamentul a votat suspendarea pe 19 aprilie 2007. La referendumul organizat în luna mai, populația a respins masiv demiterea: 74,48% dintre votanți au ales să îl mențină în funcție pe Traian Băsescu, transformând tentativa Parlamentului într-un bumerang politic care a sporit popularitatea președintelui.

Al doilea episod. Vara fierbinte a anului 2012

Cinci ani mai târziu, în contextul ascensiunii puternice a Uniunii Social-Liberale (USL), conflictul politic a atins cote importante. De data aceasta, contextul economic era dominat de nemulțumirile populației după măsurile dure de austeritate din 2010.

Pretextul politic. USL a acuzat o uzurpare a prerogativelor de premier de către președinte și încălcări repetate ale legii fundamentale. Procedura a fost declanșată rapid în luna iulie. Rezultatul. Parlamentul a aprobat din nou suspendarea, iar Nicolae Văcăroiu și Crin Antonescu au asigurat interimatul în cele două episoade istorice. La referendumul din 29 iulie 2012, deși peste 87% dintre cei prezenți au votat pentru demiterea lui Băsescu, scrutinul a fost invalidat de Curtea Constituțională deoarece prezența la vot a fost de 46,24%, sub pragul legal de 50% plus unu din totalul alegătorilor înscriși pe liste. Traian Băsescu s-a întors la Cotroceni, însă societatea a rămas profund fracturată.

Concluzii. Riscurile instabilității în 2026

Lecțiile din 2007 și 2012 arată că suspendarea unui președinte în România nu a fost niciodată un simplu act juridic de corecție constituțională, ci o bătălie politică totală, cu costuri economice masive, devalorizare a monedei naționale și scădere a încrederii partenerilor externi.

În contextul actual din 2026, marcat de inflație, negocieri dure pe Politica Agricolă Comună și riscul iminent de a pierde peste 10 miliarde de euro din PNRR, o nouă aventură de tipul suspendării ar putea arunca țara într-o derivă completă. Tocmai din acest motiv, apelul lui Victor Negrescu pentru o „linie roșie dură” și o rezolvare calmă, prin negocieri pro-europene în luna august, încearcă să mute atenția de la scenariile radicale către stabilitatea administrativă de care România are nevoie urgentă.

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