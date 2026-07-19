Negrescu cere rezolutie contra suspendarii lui Nicusor Dan / Istoria demiterilor eșuate, de la Băsescu la criza actuală

Prezent la Podcasturile Cotidianul, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), a adoptat o poziție de respingere a demersului celor de la AUR, dar a profitat de ocazie pentru a lansa o provocare extinsă partidelor de dreapta (PNL și USR). Negrescu le cere acestora o garanție politică oficială, sub forma unei rezoluții asumate, prin care să se angajeze că nu vor face jocurile extremiștilor în Parlament.
Provocarea lui Negrescu. O rezoluție scrisă împotriva suspendării
În viziunea social-democratului Victor Negrescu, declarațiile verbale de delimitare de agenda AUR nu mai sunt suficiente într-un peisaj politic fragmentat și dominat de neîncredere. Acesta a subliniat că, în timp ce PSD a trasat o linie roșie clară și simetrică împotriva colaborării cu formațiunea condusă de George Simion, partidele care l-au susținut tradițional pe Nicușor Dan ezită să își pună refuzul pe o hârtie oficială.
„Dacă e să mă uit la celelalte formațiuni politice, aud reprezentanții PNL (mai puțin cei de la USR), care spun că nici ei nu susțin suspendarea președintelui. Ei, de regulă, adoptă rezoluții, dar nu am văzut o rezoluție din partea PNL în această privință. Poate ar fi bine ca cei de dreapta, care au susținut un președinte de dreapta — pentru că domnul Nicușor Dan este un președinte cu valori de dreapta — să adopte rezoluții în această privință, tocmai pentru a confirma faptul că nu vor colabora cu AUR pe acest subiect”, a explicat Victor Negrescu.
Europarlamentarul a punctat și o contradicție în comportamentul public al celor de la AUR, amintind că, până nu demult, liderii acestei formațiuni căutau legitimare prin dialogul cu președintele: „Este un demers politicianist, populist, fără argumente. În contextul în care reprezentanții AUR își făceau selfie-uri la Cotroceni când se întâlneau cu președintele Nicușor Dan, dintr-odată, Nicușor Dan nu mai este bun doar pentru că au avut dispute politice.”
Contextul actual. Strategia AUR la un an de mandat al lui Nicușor Dan
La doar un an de la preluarea mandatului de către Nicușor Dan, agenda opoziției naționaliste s-a mutat radical spre contestarea legitimității acestuia. AUR a început strângerea de semnături în Parlament pentru declanșarea procedurii de suspendare, invocând modul în care președintele a gestionat actuala criză guvernamentală și eșecurile administrative asociate, inclusiv riscurile majore legate de pierderea fondurilor din PNRR.
Totuși, domnul Negrescu subliniază că mișcarea AUR are o pronunțată componentă electorală. În perspectiva unor eventuale alegeri anticipate sau a reconfigurării majorităților, menținerea unei presiuni constante pe instituția prezidențială servește la mobilizarea propriului bazin electoral, nemulțumit de blocajul economic și social din țară. În plus, izolarea politică pe care partidele mainstream încearcă să o impună AUR este astfel scurtcircuitată, forțând partidele din arcul pro-european să se poziționeze defensiv.
Istoria se repetă? Precedentul celor două suspendări ale lui Traian Băsescu
Pentru a înțelege implicațiile unui astfel de demers, este necesară o privire retrospectivă asupra modului în care mecanismul suspendării a fost utilizat în istoria recentă a României. Singurul președinte care a trecut prin acest purgatoriu constituțional, și încă de două ori, a fost Traian Băsescu, în anii 2007 și 2012. Experiențele de atunci au lăsat traume adânci în țesutul instituțional al țării și demonstrează cât de volatil devine climatul public în astfel de momente.
Primul episod. Primăvara anului 2007
La doar trei ani de la câștigarea primului mandat, Traian Băsescu a intrat într-un conflict cu majoritatea parlamentară condusă de premierul de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu, și sprijinită solid de PSD.
- Pretextul politic. Acuzații de încălcare a Constituției, depășire a atribuțiilor și exercitarea unei presiuni neconstituționale asupra instituțiilor statului.
- Rezultatul. Parlamentul a votat suspendarea pe 19 aprilie 2007. La referendumul organizat în luna mai, populația a respins masiv demiterea: 74,48% dintre votanți au ales să îl mențină în funcție pe Traian Băsescu, transformând tentativa Parlamentului într-un bumerang politic care a sporit popularitatea președintelui.
Al doilea episod. Vara fierbinte a anului 2012
Cinci ani mai târziu, în contextul ascensiunii puternice a Uniunii Social-Liberale (USL), conflictul politic a atins cote importante. De data aceasta, contextul economic era dominat de nemulțumirile populației după măsurile dure de austeritate din 2010.
- Pretextul politic. USL a acuzat o uzurpare a prerogativelor de premier de către președinte și încălcări repetate ale legii fundamentale. Procedura a fost declanșată rapid în luna iulie.
- Rezultatul. Parlamentul a aprobat din nou suspendarea, iar Nicolae Văcăroiu și Crin Antonescu au asigurat interimatul în cele două episoade istorice. La referendumul din 29 iulie 2012, deși peste 87% dintre cei prezenți au votat pentru demiterea lui Băsescu, scrutinul a fost invalidat de Curtea Constituțională deoarece prezența la vot a fost de 46,24%, sub pragul legal de 50% plus unu din totalul alegătorilor înscriși pe liste. Traian Băsescu s-a întors la Cotroceni, însă societatea a rămas profund fracturată.
Concluzii. Riscurile instabilității în 2026
Lecțiile din 2007 și 2012 arată că suspendarea unui președinte în România nu a fost niciodată un simplu act juridic de corecție constituțională, ci o bătălie politică totală, cu costuri economice masive, devalorizare a monedei naționale și scădere a încrederii partenerilor externi.
În contextul actual din 2026, marcat de inflație, negocieri dure pe Politica Agricolă Comună și riscul iminent de a pierde peste 10 miliarde de euro din PNRR, o nouă aventură de tipul suspendării ar putea arunca țara într-o derivă completă. Tocmai din acest motiv, apelul lui Victor Negrescu pentru o „linie roșie dură” și o rezolvare calmă, prin negocieri pro-europene în luna august, încearcă să mute atenția de la scenariile radicale către stabilitatea administrativă de care România are nevoie urgentă.
23 comentarii
Veti pleca cu totii capsunarilor! vandutilor!!!
Marea majoritate este impotriva voastra, deci, vorbiti pe nas de 19%. Cu 90 de voturi din 465 in Parlament faci poze cu mobilul !
”Negrescu cere rezolutie contra suspendarii lui Nicusor Dan …” Nu veti putea tine la nesfarsit, sub papucul vostru elegant dar marsav o tara intreaga.
unde l-ati gasitara fratzilor pe specimenul asta ? ati cautat mult ?
Referendumul ar fi ca o judecata a poporului, dar hotararea poate fi desfiintata de ccr cand nu le convine pacalicilor pro-ursula. O rezolutie anti-referendum inseamna frica globalistilor de judecata poporului, dar si slabirea increderii in ticalosia ccr. E ca si cum ti-ai vinde sufletul diavolului neomarxist.
Asa-i, daca nu ne-a reusit cu Basescu, sa nu-l suspendam nici pe Nicusor. Logica de gaga bruxeleza…
Singura modalitate prin care demiterea presedintelui ca vointa politica si nu prin motive constitutionale, poate fi inlaturata prin adaos la constitutie a unui text de genul. Daca demiterea presedintelui este respinsa prin vot de popor, atunci parlamentul se considera demis si in trei luni trebuiesc organizate alegeri parlamentare. Cand poporul infrange prin vot o solticarie parlamentara parlamentul trebuie sa plece acasa.
Negrescu ar trebui sa fie liderul PSD cel putin este educat si are un limbaj civilizat!
Nu trebuie sa fii membru sau simpatizant AUR ca sa gandesti cu neuronii din dotare. Nici macar extremist de dreapta precum unii parlamentari europeni imbuibati sub fusta ursulei. Presedintele surogat, ilegitim si incompetent nu a fost ales de poporul roman. Se vede dupa cum fac scut in jurul lui toti pacalicii anti-romani. Jos presedintele numit prin frauda electorala!
Actualitatea temelor puse în discuție de dl. Negrescu în ultima perioadă, și mai ales expertiza cu care le analizează, demonstrează că partidul său merită funeralii naționale, cu fanfară și salve de tun, și un ajutor de înmormântare pe măsură.
36 de ani se forteaza sub diferite forme, revenirea la PCR!
Dar si poporul este iubitor de pomeni si basme!
o lectie care sper sa o gusti din plin atunci cand consideri POMENI respectarea unei LEGI, cand pensia nu-i o pomana ci niste bani dati in patrare statului timp de 25-40 de ani iar de primit unii nu apuca, altii chiar de-ar trai 100 de ani tot n-ar prinde cei 40 de ani cotizati, iar intr-un stat care are legi/pedepse pt animale de ce ar fi insesnibil cu minorii si adultii in dificultate, sunt mai prejos decat un animal? Cam asta gandesti, dar poate o intrebi pe Ursula cand iti livreaza niste prafuri proteice din…”miscatori” sau pe cei ce au blocat barajele/hidrocentralele care aduc pomeni pt baietii destepti, pardon profit…
Când nu ai puterea economică toate legile alea nebune date în perioada 2017-2019 referitoare la pensii și salarii au dus la dezastrul de astăzi.
Bunăstarea nu vine printr-o lege.
Numai prin investiții masive și crearea de locuri de muncă putem depăși momentul. Și ăia din Africa ar vrea pensii și salarii ca în Germania dar regulile economiei nu au găsit miracolul.
Imi pare rău, dar domnul președinte Dan prelungește criza guvernamentală prin faptul că – pentru a nu ajunge în situația să dizolve Parlamentul și să provoace alegeri parlamentare anticipate – nu propune un nou premier. Și cei doi premieri propuși înainte și-au dat demisia ca să nu fie respinși de Parlament. Mai greșește pentru că spune că ”păstrează linia pro-europeană/pro-occidentală”, pentru că nu explică ce înseamnă asta și că o păstrează cu riscul prelungirii crizei guvernamentale, deși realitatea este alta.
Adevărul/realitatea este că dacă s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024, atunci trebuiau anulate și alegerile parlamentare, că au avut loc simultan. Criza actuală își are originea atunci și de aceea soluția este – ca atunci – alegeri anticipate.
este o zbatere inutila sa-i faceti sa inteleaga adevarul…noroc ca in plan international urmeaza alegeri si unii vor vorbi mult atunci democratic se vor pune multe in discutie…vorba din batrani:”sa vedem pe unde o vor scoate unii camasa”…in toamna…sau chiar din august va iesi ”uleiul”…deasupra apei…
Afrodito, cum sa dizolvi Parlamentul cand ai un guvern interimar si n-ai legislatia specifica alegerilor anticipate ? Ai dat in mintea lui Peiu ? Varsta dauneaza grav sanatatii mintale.
Esti dus pe Bistrita, Constitutia trebuie respectata, cat despre legislatie Guvernul poate emite Hotarari de Guvern (HG), nu OUG, are aceasta optiune disponibila. Guvernul fixeaza calendarul si alte probleme organizatorile, in rest este prevazut in legislatie. Alegerile sunt alegeri indiferent ca sunt la termen sau anticipate. Din momentul demiterii parlamentare trebuiesc organizate alegeri. Nicaieri nu scrie ca pentru alegeri inainte de termen sunt anticipate. Toate se numesc alegeri. Parlamentari raman sa gestioneze tara pana la investirea noului parlament.
O rezolutie-angajament privind fapte viitoare e nula de drept. La fel cum legea penala nu-i retroactiva, nici asupra faptelor viitoare, necunoscute, nepredictibile, nu se pot vota rezolutii. Plus c-alegerea prezidentiala din România a fost drastic trucata, nu-i rezultatul vointei poporului. România de dupa 1989 e un stat fantosha c-un „presedinte” fantosha. I s-a contaminat ADN-ul. Punct.
DACA-TI FACI O FANTANA IN CURTE , FACI PUSHCARIE ! DACA BEI APA ! MAI RAU DECAT PE VREMEA BOIERILOR !
daca stapana ta pica? atunci cine iti va mai da indicatii pt ce sa faca tara cu legile si Constitutia ei. Poate n-ai aflat dar Romania inca este tara, iar V Nuland si democratii care l-au protejat pe Basescu pt un imprumut ”uitat” nu mai se vor grabi ca domnul b despre alegeri, iar apoi a venit T Breton sa ne explice influenta care a dus la anulare:”Ceea ce am facut in Romania vom face si in Germania”…poate noi cei care v-am votat indiferent de partid vrem sa ne hotaram singuri viitorul prin vot nu prin sugestiile tale de bugetar platit de noi, da pt ca Romania cotizeaza cel pitin 1,7 miliarde de euro la UE, deci te platim din greu si pe tine…ca si pe cei din parlament guvern administratia prezidentiala
Păi ce, Negrescu nu știe ca gAURa s-a încălzit la sanul psd, cel mai socialist dintre reptilieni și cel mai democrat dintre klingonieni, născut din moaștele PCR, nu însă dintre cele bine păstrate. De aceea gAURa miroase a pute pesedist.
pt ca suspendarea presedintelui este dorita si va si votata de ai tai USR-isti si partial de PNL, UDMR etc. Negrescu este portavocea lui Grindeanu/PSD care se fereste sa-l suspende pe presedinte de teama sa nu piarda pulpana sub care se ascund ei pt ca e ceva de tremura…
Cind petrov a fost reales cit a fost prezenta la circul helectoral ? Dar in 2025 ?