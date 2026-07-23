Întrebat de Cotidianul cine se face vinovat dacă proiectul nu va fi adoptat, având în vedere că reprezintă un jalon din PNRR, șeful Executivului a susținut că „avem o responsabilitate cu toții”.

„Avem o responsabilitate cu toții pentru adoptarea acestei legi. Nu este o lege care ține de un anumit guvern sau de un anumit partid, ține de România și de banii pe care îi putem încasa, de reformele pe care ni le-am asumat și de corectarea unor echități în piața muncii în anii următori. Fiecare parlamentar, fiecare partid politic are răspundere vis-a-vis de votul pe care îl dă sau nu”, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută joi seară la Palatul Victoria.

Ce surse de finanțare a identificat Bolojan pentru legea salarizării

Cotidianul l-a întrebat pe premier și care va fi sursa de finanțare din noua lege a salarizării, în condițiile în care plafonul agreat cu Comisia Europeană este de 12,1 miliarde de lei pe an, echivalentul a 8,1% din PIB.

„Există prevăzută o creștere a fondului de salarii pe anul următor, care este prevăzută în planurile care au fost aprobate prin plafoanele de credite. Aceste suplimentări sunt asigurate din veniturile de la bugetul de stat”.

Bolojan: Dacă ne aventurăm să facem promisiuni fără acoperire, ne batem joc de oameni

Șeful Executivului a avertizat că orice creștere salarială trebuie să țină cont de limitările bugetare, astfel încât să nu „avem o păcăleală” și să-i „înșelăm din nou pe cetățeni”.

„Indiferent cine va fi la guvernare, trebuie să fie asigurate într-o manieră care să țină cont de posibilitățile noastre.Dacă ne aventurăm să facem promisiuni fără acoperire, nu facem decât să-i dezamăgim pe oameni, de fapt să ne batem joc de ei, creându-le așteptări care nu pot fi onorate, iar în a doua variantă întorcându-ne de unde am plecat, majorând salarii care înseamnă credite, care după aceea generează inflație și, în loc să avem o creștere sănătoasă a salariilor, avem o păcăleală, pentru că, așa cum știm, o inflație ridicată nu face decât să consume din puterea de cumpărare și, de fapt, din nou îi înșelăm pe cetățeni. Trebuie să fim cât se poate de corecți și cinstiți și să ne ducem pe soluții realiste, pentru că realitatea economică ne va lovi, indiferent cine va fi în guvernare”, a afirmat premierul.