Un oraș devenit excepție negativă în Uniunea Europeană

Articolul din The Guardian atrage atenția încă din deschidere asupra gravității situației, notând clar că „Oradea este singurul oraș major din UE unde autoritățile locale au blocat în mod repetat planurile pentru Pride”. Jurnaliștii britanici expun parcursul birocratic absurd, subliniind că, pentru marșul din acest an, organizatorii au propus peste 100 de trasee posibile, toate fiind respinse sub pretextul suprapunerii cu alte evenimente sau cu lucrări de infrastructură publică.

Publicația îl citează direct pe Iulian Dițiu, co-fondatorul asociației Ark Oradea, care a declarat: „În fiecare an, autoritățile locale au reușit să găsească scuze legale sau tehnice pentru a interzice evenimentele Oradea Pride”. Referitor la atitudinea primăriei, liderul local a adăugat pentru ziarul britanic: „Simțim că mesajul pe care încearcă să ni-l transmită este că nu suntem bineveniți aici. Nu au spus niciodată cu voce tare că interzic Pride din motive legate de LGBT. Se ascund mereu în spatele unor motive tehnice”. Jurnaliștii subliniază și faptul că primarul orașului a refuzat să comenteze situația pentru The Guardian.

Avertismente internaționale privind regresul democratic

Disputa a generat o reacție puternică la nivel global. The Guardian menționează că peste 152 de organizații din 30 de țări au semnat o declarație comună, din care jurnaliștii citează fragmente dure: „După patru ani consecutivi în care marșul Pride nu s-a putut desfășura, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice. Când o autoritate împiedică în mod constant o comunitate să se întrunească pașnic, este subminat un principiu care îi privește pe toți cetățenii”.

Mai mult, documentul citat de publicația britanică face o paralelă îngrijorătoare cu politicile promovate în statele vecine, avertizând public: „În ultimii ani, restricționarea marșurilor Pride a devenit, în mai multe state europene, un indicator al regresului democratic și al slăbirii statului de drept”.

Organizatorii merg mai departe în ciuda interdicției

În ciuda lipsei autorizației, jurnaliștii notează că organizatorii sunt hotărâți să iasă în stradă sâmbătă. La protestul neautorizat de anul trecut au participat aproximativ 600 de persoane, unii primind amenzi uriașe, însă anul acesta li se vor alătura reprezentanți ai misiunilor diplomatice străine și Avocatul Poporului.

Publicația britanică încheie materialul cu un citat extrem de puternic din partea organizatorilor locali, care subliniază miza reală a conflictului: „Aceasta nu este o problemă LGBT. Este o problemă democratică. Este vorba despre libertatea de întrunire publică. Iar dacă comunității LGBT locale din Oradea i se poate refuza acest drept uman fundamental fără nicio repercusiune, se poate întâmpla aproape oriunde în Europa, pentru absolut orice comunitate”.

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