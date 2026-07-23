„Bunele moravuri” închid porțile pentru Oradea PRIDE. ACCEPT acuză homofobia și anunță că marșul va avea loc

Acuzații de homofobie instituționalizată și refuzul a peste 100 de trasee
Reprezentanții comunității LGBTQIA+ consideră că patru ani consecutivi de interdicții depășesc sfera unor simple dificultăți administrative și reprezintă un tipar clar de tratament diferențiat cu efect discriminatoriu, încălcând principiile statului de drept. Iulian Dițiu, președintele Ark Oradea, a declarat că argumentul legat de „bunele moravuri” confirmă o homofobie instituționalizată și o discriminare directă față de minoritățile sexuale, dar și față de susținătorii democrației care își doresc să participe la manifestație, notează news.ro.
La rândul său, Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT, a catalogat drept rușinoasă folosirea unor argumente specifice dezbaterilor de acum un sfert de secol, când se discuta menținerea pedepselor penale pentru persoanele LGBTQIA+, acuzând Primăria Oradea că se substituie legiuitorului și încearcă să anuleze vizibilitatea comunității în spațiul public.
Organizatorii au subliniat că au respectat toți pașii legali, depunând notificarea în primul moment permis de lege și propunând peste 100 de variante de traseu, toate fiind însă respinse sistematic de autoritățile locale.
Solidaritate internațională și monitorizare din partea ambasadelor
Situația de la Oradea a atras atenția forurilor internaționale și a stârnit un val de solidaritate la nivel global, peste 150 de organizații din 30 de țări cerând respectarea dreptului la întrunire pașnică. Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei și-a exprimat îngrijorarea oficială, în timp ce mai mulți membri ai Parlamentului European au cerut autorităților române să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. De asemenea, Comisia Europeană monitorizează evoluția situației.
Pentru a se asigura că nu vor exista abuzuri, reprezentanți a nouă misiuni diplomatice acreditate în România și membri ai Instituției Avocatului Poporului vor fi prezenți fizic la Oradea pentru a monitoriza desfășurarea evenimentelor.
Organizațiile au concluzionat că interzicerea repetată a Marșului Oradea PRIDE nu este doar un incident local izolat, ci indică o restrângere îngrijorătoare a spațiului civic, comunitatea refuzând să accepte încălcarea drepturilor sale constituționale de a exista în siguranță și cu demnitate, mai notează sursa citată.
8 comentarii
Dreptul la propria viață privată și la exprimare liberă fără teamă.Toți cetățenii trebuie să aibă aceleași drepturi și șanse, fără discriminare.Greu la deal cu extremiștii homofobi.
Raman hipopotamii de pe fluviul Limpopo numai buni de clocitoare daca nu se incing la un Pride prin Oradea
si retrograzii astia de oradieni, nu vor sa intre in Mercocur, cea mai elitissta ssocietate de imbucatori de progressissm pe baton(paine suna medieval,inapoiat) cu lapte.
Alo redactia, ati pus din gresala ghilimele la bunele moravuri din titlu!
Asadar daca e bal mascat si femeile se inbraca in barbati si invers, ok, acceptam. Dar atunci acceptati sa poarte omul x un costum de nazist.
Daca expunerea obscena are de a face cu decadenta morala, atunci bunele moravuri sunt lezate si indivizii trebuiesc goniti la casele lor.
Acolo pot sa isi faca de cap pana ramn fara margarina.
Sunt pro fund socat de intoleranta acestor bune moravuri care nu accepta sa accepte ca vrem sa ne aratam in public in scopul educarii minorilor cf directivelor CC al UERSS.
In spatele meu este toata organizatia ACCEPT si prevad niste succesuri uriase in lupta homofobiei si a pedofobiei legionar putiniste!
Slava Popolini!
Educarea minorilor, asa cum spuneti, prevede doar protejarea lor pe retele sociale. Atat. Sa nu fie supusi unui continut inadecvat. Si acolo e cu…’bunele moravuri’.
of, și eu care voiam să merg să i văd și să i încur-ajez😂😂😂😂😂
Pentru mine nu e o adunare pașnică, sunt agresat vizual.
Când aud ACCEPT îmi vine în minte o formație heavy metal nici decum o sleahta de homosexuali.