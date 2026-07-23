„Bunele moravuri” închid porțile pentru Oradea PRIDE. ACCEPT acuză homofobia și anunță că marșul va avea loc

Acuzații de homofobie instituționalizată și refuzul a peste 100 de trasee

Reprezentanții comunității LGBTQIA+ consideră că patru ani consecutivi de interdicții depășesc sfera unor simple dificultăți administrative și reprezintă un tipar clar de tratament diferențiat cu efect discriminatoriu, încălcând principiile statului de drept. Iulian Dițiu, președintele Ark Oradea, a declarat că argumentul legat de „bunele moravuri” confirmă o homofobie instituționalizată și o discriminare directă față de minoritățile sexuale, dar și față de susținătorii democrației care își doresc să participe la manifestație, notează news.ro.

La rândul său, Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT, a catalogat drept rușinoasă folosirea unor argumente specifice dezbaterilor de acum un sfert de secol, când se discuta menținerea pedepselor penale pentru persoanele LGBTQIA+, acuzând Primăria Oradea că se substituie legiuitorului și încearcă să anuleze vizibilitatea comunității în spațiul public.

Organizatorii au subliniat că au respectat toți pașii legali, depunând notificarea în primul moment permis de lege și propunând peste 100 de variante de traseu, toate fiind însă respinse sistematic de autoritățile locale.

Solidaritate internațională și monitorizare din partea ambasadelor

Situația de la Oradea a atras atenția forurilor internaționale și a stârnit un val de solidaritate la nivel global, peste 150 de organizații din 30 de țări cerând respectarea dreptului la întrunire pașnică. Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei și-a exprimat îngrijorarea oficială, în timp ce mai mulți membri ai Parlamentului European au cerut autorităților române să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. De asemenea, Comisia Europeană monitorizează evoluția situației.

Pentru a se asigura că nu vor exista abuzuri, reprezentanți a nouă misiuni diplomatice acreditate în România și membri ai Instituției Avocatului Poporului vor fi prezenți fizic la Oradea pentru a monitoriza desfășurarea evenimentelor.

Organizațiile au concluzionat că interzicerea repetată a Marșului Oradea PRIDE nu este doar un incident local izolat, ci indică o restrângere îngrijorătoare a spațiului civic, comunitatea refuzând să accepte încălcarea drepturilor sale constituționale de a exista în siguranță și cu demnitate, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI