Comisarul european pentru Justiție și cel pentru Egalitate susțin organizarea Oradea Pride 2026

În spațiul public au apărut informații că autoritățile orădene ar vrea să anuleze marșul pentru al patrulea an consecutiv. Cei doi comisari europeni se alătură astfel vocilor internaționale care și-au afirmat sprijinul pentru organizarea marșului.

Hadja Lahbib este comisar pentru egalitate și combaterea discriminării, iar Michael McGrath este comisar european pentru Justiție. Cei doi au scris miercuri au scris un mesaj comun pe Instagram în sprijinul Oradea Pride 2026.

„Uniunea Noastră este una a Egalității, unde poți fi cine ești și poți iubi pe cine vrei”, se spune în mesajul celor doi comisari europeni.

„Oamenii din Oradea și din orice oraș european ar trebui să poată mărșălui pașnic pentru a-și apăra dreptul de a se asocia și de a trăi fără frică. Suntem alături de comunitatea LGBTIQ+”, își încheie mesajul Lahbib și McGrath.

Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților orădene să înceteze blocarea Marșului PRIDE

Peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat un apel prin care cer autorităților orădene să înceteze blocarea Marșului PRIDE. Ei cer desfășurara în siguranță a marșului la data de 25 iulie.

Organizatorii evenimentului – reprezentanții ARK Oradea – au depus o notificare pentru organizarea marșului în termenul legal, cu peste 100 de variante de traseu.

Cu toate acestea, „informațiile apărute în spațiul public indică o intenție a autorităților locale de a interzice și în acest an Marșul PRIDE Oradea”, spun organizatorii într-un comunicat.

ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours și organizatori ai marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+.

Semnatarii spun că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, „nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental”.

„Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească”, arată autorii apelului.

Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride.

Verzii Europeni și partidul SENS cer autorităților să permită organizarea Oradea Pride 2026

Partidul Verzilor Europeni, grupul eurodeputaților Greens/EFA și partidul SENS cer autorităților române să asigure desfășurarea Oradea Pride 2026. Aceștia precizează că un oraș nu poate beneficia de finanțarea UE și să ignore în același timp valorile de bază ale blocului comunitar.

Interzicerea Pride nu contravine doar unui număr mare de legi, Convenției Europene a Drepturilor Omului și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, ci este și un semn de regres democratic care nu își are locul în UE, spun cele trei formațiuni.

„În calitate de Intergrup LGBTI al Parlamentului European, am îndemnat Comisia Municipală din Oradea să se implice constructiv cu organizatorii, iar noi vom urmări îndeaproape situația pentru a ne asigura că toată lumea se poate bucura de dreptul la întrunire”, a declarat eurodeputata Greens/EFA și copreședintă a Intergrupului LGBTI din Parlamentul European, Kim van Sparrentak.

Cine este Hadja Lahbib

Hadja Lahbib, 56 de ani, de origine algeriană (kabylă), este o politiciană și fostă jurnalistă belgiană, născută la Boussu, în Belgia.

A studiat jurnalismul la Universitatea din Bruxelles și vorbește fluent franceza, engleza și olandeza.

Înainte de a intra în politică, a avut o carieră îndelungată la postul public belgian de televiziune RTBF, unde a fost prezentatoare de știri, reporter și realizatoare de documentare, inclusiv din zone de conflict precum Afganistan și Orientul Mijlociu.

A fost ministru al Afacerilor Externe din iulie 2022 până în noiembrie 2024, calitate în care a susținut ferm Ucraina după invazia rusească în politica externă a Belgiei și la Uniunea Europeană.

Din 1 decembrie 2024 este comisar european în cadrul celei de-a doua Comisii conduse de Ursula von der Leyen. Portofoliul său include:

pregătirea și gestionarea situațiilor de criză;

egalitatea și combaterea discriminării.

Cine este Michael McGrath

Michael McGrath, 50 de ani, este un politician irlandez din partidul Fianna Fáil, născut la Cork, în Irlanda. Din 2024 este comisar european pentru Democrație, Justiție, Statul de Drept și Protecția Consumatorilor.

A fost membru al parlamentului irlandez (Dáil Éireann) între 2007 și 2024. A fost ministru al cheltuielilor publice și reformei și apoi ministru de Finanțe înainte de a fi nominalizat pentru postul de comisar european.

În actualul său portofoliu la Comisia Europeană, coordonează politici privind: