Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților orădene să înceteze blocarea Marșului PRIDE

Organizatorii evenimentului – reprezentanții ARK Oradea – au depus o notificare pentru organizarea marșului în termenul legal, cu peste 100 de variante de traseu.

Cu toate acestea, „informațiile apărute în spațiul public indică o intenție a autorităților locale de a interzice și în acest an Marșul PRIDE Oradea”, spun organizatorii într-un comunicat.

Blocarea Marșului PRIDE reprezintă „nerespectarea deliberată a unui drept fundamental”

ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours și organizatori ai marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+.

Semnatarii spun că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, „nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental”.

„Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească”, arată autorii apelului.

Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride.

Consecințe asupra imaginii României

Consecințele se vor răsfrânge inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene, se mai spune în comunicat.

Un asemenea precedent este incompatibil cu valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului.

Apelul amintește că Marșul Pride reprezintă exercitarea libertății de întrunire și a libertății de exprimare, drepturi garantate de Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și dreptul Uniunii Europene.

Totodată, organizațiile solicită Primăriei Oradea, Comisiei municipale pentru avizarea adunărilor publice și celorlalte instituții competente să permită desfășurarea marșului pe un traseu care să asigure exercitarea efectivă a acestor drepturi.

Primăria Oradea a respins autorizarea marșului Oradea Pride 2025 invocând necesitatea protejării unui „climat de normalitate” și menținerea ordinii publice. Decizia a stârnit controverse majore, ONG-urile acuzând instituția de discriminare sistemică.

În ciuda interdicției oficiale, membrii comunității LGBTQ+ și susținătorii lor au organizat totuși evenimentul în iulie 2025, fiind blocați și monitorizați de jandarmi pe un traseu modificat. Din cauza interdicțiilor repetate de a mărșălui pe străzile principale, asociațiile au acționat autoritățile locale în justiție și au dus cazul privind încălcarea dreptului la liberă întrunire la CEDO.

Pentru respingerea ediției din 2025, Primăria Oradea a invocat oficial motive tehnice, logistice și de suprapunere cu alte evenimente deja avizate. Primăria a refuzat în totalitate cele 11 trasee alternative depuse de asociația organizatoare ARK Oradea. motive tehnice, logistice și de suprapunere cu alte evenimente deja avizate. Primăria a refuzat în totalitate cele 11 trasee alternative depuse de asociația organizatoare

Plângerea privind interzicerea marșului Oradea Pride a fost înregistrată oficial la CEDO în decembrie 2025 , speța fiind în acest moment în faza de analiză procedurală.