Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților orădene să înceteze blocarea Marșului PRIDE

Organizatorii evenimentului – reprezentanții ARK Oradea – au depus o notificare pentru organizarea marșului în termenul legal, cu peste 100 de variante de traseu.
Cu toate acestea, „informațiile apărute în spațiul public indică o intenție a autorităților locale de a interzice și în acest an Marșul PRIDE Oradea”, spun organizatorii într-un comunicat.
Blocarea Marșului PRIDE reprezintă „nerespectarea deliberată a unui drept fundamental”
ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours și organizatori ai marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+.
Semnatarii spun că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, „nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental”.
„Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească”, arată autorii apelului.
Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride.
Consecințe asupra imaginii României
Consecințele se vor răsfrânge inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene, se mai spune în comunicat.
Un asemenea precedent este incompatibil cu valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului.
Apelul amintește că Marșul Pride reprezintă exercitarea libertății de întrunire și a libertății de exprimare, drepturi garantate de Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și dreptul Uniunii Europene.
Totodată, organizațiile solicită Primăriei Oradea, Comisiei municipale pentru avizarea adunărilor publice și celorlalte instituții competente să permită desfășurarea marșului pe un traseu care să asigure exercitarea efectivă a acestor drepturi.
Primăria Oradea a respins autorizarea marșului Oradea Pride 2025 invocând necesitatea protejării unui „climat de normalitate” și menținerea ordinii publice. Decizia a stârnit controverse majore, ONG-urile acuzând instituția de discriminare sistemică.
În ciuda interdicției oficiale, membrii comunității LGBTQ+ și susținătorii lor au organizat totuși evenimentul în iulie 2025, fiind blocați și monitorizați de jandarmi pe un traseu modificat. Din cauza interdicțiilor repetate de a mărșălui pe străzile principale, asociațiile au acționat autoritățile locale în justiție și au dus cazul privind încălcarea dreptului la liberă întrunire la CEDO.
Plângerea privind interzicerea marșului Oradea Pride a fost înregistrată oficial la CEDO în decembrie 2025, speța fiind în acest moment în faza de analiză procedurală.
22 comentarii
Bravo Oradea!!!!
Și eu sunt pentru interzicerea marșului!!!
Vezi sa nu îți dea dureri în coohr
susținerea interzicerii marșului la Oradia!
La aceste marsuri, pot fi lasati minorii sa priveasca de pe margine? Recent UE a cerut ca sa fie protejati minorii pe retelele sociale, dar cum sunt protejati cand sunt asemenea marsuri? Sunt incuiati in case? Li se pune mana la ochi si la urechi?
P.S. – cenzura nu va putea ascunde, sub pres, acest dublu standard in ceea ce priveste minorii.
Felicitări autorităților publice orădene! Mai trebuie să respirăm și normalitate în țara asta, nu doar ceea vor minoritățile să ne bage pe gât. Revoltații ăia din cele 30 de țări să organizeze la ei sindrofia!
Bravo Oradea macar un oraș curat in țară, cât despre o așa imagine cum ne propune ei,ne lipsim!
Acest drept îl găsești în Constituția României.
Dreptul fundamental îl găsești în Constituția României.
Adica, unde este prevazut acest “ drept fundamental”? De unde pana unde propaganda asta gretoasa a unor indivizi, catalogati pana de curand ca bolnavi, este echivalata cu un drept fundamental. Administratia publica sacramana ferma. Nu este nevoie de o astfel de “ manifestatie”.
Acest drept îl găsești în Constituția României.
Guvernul si CSAT trebuie sa inscrie de urgenta aceste organizatii impreuna cu Agent Green, grenpeace etc pe lista organizatiilor teroriste si tratate ca atare. ca ne-am saturat de mizeria asta pe domeniul public si de atacul constant al ursilor.
Autoritatile romane trebuie sa expulzeze organizatiile acestea si sa nu le mai bage in seama. Sa se popo intre ei !
Cum sa lasi libera o manifestare de mandrie vicioasa de pornografie interzisa sub 18 ani ? Bravo Oradia !
Felicitati autoritatilor . Nu PRAID .
Între patru pereți puteți să fiți pride până nu mai puteți de atâta pride. Respect autorităților din Oradea !
Auzi, cica ,,valorile” europene! Kurismul si pupinkurismul!
Felicitări Autorităților de la Oradiiiiiiiiiiiiia . Recunosc , merită . Ce-i drept , nu-i strîmb !
Sustin cu tot spatele interzicerea blocarii acestui mândru marsh!
MARȘ acasă la voi si între 4 pereti faceti câte fetișuri vreti si vă puneti si pene in kur, panaramelor. De ce trebuie să vă vadă numaidecât lumea ? cu ce sunteti mai presus.
Asta pe langa faptul ca o cauta cu lumanarea, sau mai bine zis, s-au infiintat in Oradea cumva sa nu trateze unul festinul din ce a ramas din Bolojan dupa lovitura lui Grindeanu. Nu sunt toti comunisti? Bate la ochi prea tare. Eu clar le-as da nope pe motiv ca sunt complet zombizati cu tot cu 30 de tari care vor sacrificiul lui Bolojan si al PNL. Ei se pretind apolitici dar mna ca nu-i nici un civism in gestul lor!
Dar pe orădeni i-au întrebat dacă vor aceasta manifestare? Ar trebui organizate referendumuri pentru orice chestiune controversata. Iar cei din cele peste 30 de țări să țipe cât vor. Românii sunt cei care decid, este țara lor. Românii, in majoritate, considera mândria un păcat de moarte, iar smerenia o virtute.
ce-i imoral, neconstitutional, ongist, sorosist sponsorizat trebuie sa deturneze atentia si ratiunea de la problemee economico-sociale-juridice ale statului de drept???pana cnd manipulare, diversiune, infractionalitate???
Sa-si puna covoarele cum vor la ei acasa! Daca oficialitatile au decis, ramane decis!
Intotdeauna exista loc de mai bine.