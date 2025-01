Actor celebru înjunghiat în locuința sa

Actorul de la Bollywood Saif Ali Khan a fost înjunghiat în mod repetat joi de un intrus care a pătruns în locuința sa din Mumbai. Ca prin minune, a scăpat cu viață. Saif Ali Khan, în vârstă de 54 de ani, se află ”în curs de recuperare completă” după ce a fost înjunghiat în zona coloanei vertebrale, în gât și în mână, au declarat medicii reporterilor.

”El a suferit o leziune majoră a măduvei spinării (în zona) toracică din cauza unui cuțit înfipt în coloana vertebrală. A fost efectuată o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea cuțitului și, de asemenea, pentru remedierea scurgerii lichidului spinal”, a declarat Nitin Dange, unul dintre medicii care l-au operat pe Khan.

Actorul a fost atacat la scurt timp după miezul nopții când a încercat să-l oprească pe intrus, despre care se bănuiește că era un hoț, să intre în apartamentul său din cartierul de lux Bandra, au indicat poliția și mass-media locale.

O angajată din locuință a fost, de asemenea, atacată și a primit îngrijiri medicale, a declarat poliția.

Saif Ali Khan, fiul fostului căpitan de cricket al Indiei, Mansur Ali Khan Pataudi, și al actriței Sharmila Tagore, este una dintre cele mai valoroase vedete din țară, după ce a jucat în peste 70 de filme și seriale de televiziune, fiind de asemenea producătorul unora dintre acestea.

El este căsătorit cu actrița Kareena Kapoor, iar fiica sa dintr-o căsătorie anterioară, Sara, este, de asemenea, actriță la Bollywood. Actorul și Kareena Kapoor, unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Bollywood, au împreună doi copii, Jeh și Taimur.

Poliția l-a identificat pe făptaș și a lansat o operațiune de căutare a acestuia, a declarat reporterilor ofițerul superior de poliție Dikshit Gedam. ”Acuzatul a încercat să intre pe o scară de incendiu. Pare o tentativă de jaf”, a precizat el.

Vedete de film și lideri ai opoziției au solicitat măsuri de securitate mai stricte.

”Dacă astfel de persoane importante cu… securitate pot fi atacate în locuințele lor, ce s-ar putea întâmpla cu cetățenii obișnuiți?”, a declarat Clyde Crasto, purtător de cuvânt al Partidului Congresului condus de Sharad Pawar, pe platforma de mesagerie X.

Partidul Bharatiya Janata (BJP) aflat la guvernare și aliații săi au câștigat alegerile din noiembrie în statul vestic Maharashtra, a cărui capitală este Mumbai.

Actrița și regizoarea Pooja Bhatt a solicitat, de asemenea, o prezență sporită a poliției în suburbia în care locuiesc numeroase persoane din industria cinematografică.

”Orașul și în special regina suburbiilor nu s-au mai simțit niciodată atât de nesigure”, a scris ea pe rețeaua socială X, folosind o descriere populară pentru zona la modă.

A father’s love knows no fear, even in the face of danger.

Saif Ali Khan was stabbed while protecting his family during a robbery, with his two little kids inside the house. Praying for his recovery and strength for his family 🙏🏻#SaifAliKhan | #Bollywood pic.twitter.com/pkmboCmad5

— Yash Tiwari (@DrYashTiwari) January 16, 2025