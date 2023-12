Actorul Marius Manole îl dă în judecată pe Victor Ciutacu: „Un nesimțit vândut”

”Aud ca domnul Victor Ciutacu ( si cand spun asa exagerez, ca nu e decat un nesimtit vandut) insinuează într-o emisiune de la un post de televiziune ( si ea vanduta) ca as fi castigat bani de pe urma lui Vlad Voiculescu. Pe langa faptul ca neam de neamul tau n a muncit cat am muncit eu, prezentatoru’ lu’ peste parajit, afla ca sunt mandru ca am sustinut acea cauza pentru copiii bolnavi de cancer si ca nu am luat niciun ban pentru asta. Dar tu nu ai cum sa intelgi asa ceva, ca de cand te stiu esti doar un mincinos notoriu platit din banii partidelor, deci din banii noatri. Si tu si televiziunea aia a ta.