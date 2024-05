Adrian Mititelu Junior cere tatălui său să renunțe 

Deși a avut unul dintre primele zece loturi ca valoare din SuperLiga în acest sezon, FC U Craiova 1948 a terminat ultima și prin urmare a retrogradat.

Oltenii au pierdut acasă cu 1-3 în fața lui Hermannstadt, echipă care nu avea nici un obiectiv, dar care venea după acuzele de blat din partea fanilor pentru că au fost învinși acasă de Politehnica Iași, rivala Craiovei la supraviețuire. Mai mult, două dintre cele două goluri au fost opera lui Gabi Iancu, jucător care a ajuns la Sibiu după ce a evoluat în tricoul albastru al echipei familiei Mititelu. Partida a fost întreruptă câteva minute spre final, dar s-a reluat și s-a terminat după ce suporterii din Bănie au aruncat cu scaunele în teren și au început cu amenințările la adresa familiei Mititelu: Venim și vă măcelărim.

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA la Prima Sport fiul lui Adrian Mititelu a calculat la aproximativ 40 de milioane euro pierderi banii băgați în club și în echipă de 20 de ani încoace, i-a acuzat pe străini de lipsă de dăruire și interes și a cerut public tatălului său să renunțe.

„E o seară neagră. Am anticipat acest lucru acum 2 luni când am dat acele declarații. Îmi pare rău că s-a năruit un vis pe care l-am început acum 7 ani când am pornit din liga a IV-a. Ne era foarte greu atunci să ne imaginăm că vom ajunge cândva în liga 1. Am făcut-o și obiectivul nostru era să luăm un trofeu.Ni s-a nărui acum acest vis și vom juca în liga a doua.

Poate nu există chimie între familia noastră și fotbal. Poate ne face rău și nouă asta și miilor de suporteri din Craiova. Poate unele vise rămân doar la nivelul de vise. Acționarii vor decide acest lucru (n.r. legat de viitorul echipei). Nu vreau să vorbesc acum la cald, dar vă dați seama că în acest moment fotbalul e ultimul lucru la care mai vreau să mă gândesc. Nu am ascultat declarațiile tatălui meu, dar probabil că el va realiza acest lucru.

Trebuie să recunoști atunci când fotbalul te depășește. Nu vorbesc acum de tatăl meu, ci de întregul colectiv. O echipă cu un buget de 6 milioane de euro să retrogradeze de pe ultimul loc. Este un dezastru din toate punctele de vedere. Este incredibil. Numai un lucru incredibil putea să ne aducă în această situație și asta s-a întâmplat.

Cred că mi-am spus cuvântul în ultimii 20 de ani în fotbal. Vom rămâne cu această amintire frumoasă în anii următori, că am reușit să revenim în fotbal, dar totul s-a nărui acum. Eram plini de speranță că vom face performanță, dar unele lucruri nu merg. Este greu când ai o obsesie să faci lucruri bune. Obsesia ajunge să te mănânce pe tine. Este foarte greu să poți conviețui cu un lucru când manifesti o obsesie pentru acel lucru.

La rândul său Adrian Mititelu senior a vorbit extrem de deschis la conferința de presă de după meci, asumându-și intreaga vină a retrogradării:

„E o seară foarte grea pentru noi. Nu meritam să mai rămânem în prima ligă. Ăsta este adevărul. Dacă există un vinovat, acela sunt eu. Eu sunt responsabil pentru situație, eu am luat toate deciziile la echipă. Prin urmare, eu sunt vinovatul.

Îmi pare rău. Sunt 19 ani de muncă și 7 ani în seria nouă a echipei. Altele au fost idealurile, planurile. Anul trecut, după ce am ratat barajul de Conference League, când arbitrii au avut grijă să câștige CFR, nici nu ne gândeam că nu o să jucăm în play-off în acest sezon.

S-a întâmplat și mai grav, am retrogradat. Sunt multe explicații, multe lucruri de spus, dar nu ne mai pot ajuta. O sarabandă de erori și greșeli. Suntem unde nici dușmanii nu se gândeau că o să fim. Echipa, la cum a jucat în ultimele 7-8 meciuri, nu merita să fie în Liga 1. Nu mai vorbesc de jocuri de culise. Am muncit mult, nu din întâmplare au ajuns jucătorii ăștia aici. Pe fondul presiunii am făcut greșeli.

E o seară neagră. Vă spun, presimțeam acest rău, că va fi ultimul meci în Liga 1. O să anunțăm în zilele următoare care este viitorul, săptămâna viitoare voi spune mai multe lucruri. Este un șoc, noi am pus foarte mulți bani, suflet. Suntem îngenuncheați, într-un moment foarte greu, moment de cotitură. N-a fost ușor să ajungem aici, nu e ușor să rămâi în Liga 1. Actuala formulă îți rezervă surprize extraordinare, nebănuite.

O echipă cu asemenea lot părăsește SuperLiga. Nu lotul contează dacă nu este administrat. Au fost multe greșeli. Eu sunt vinovatul numărul 1 pentru că toate greșelile au fost ale mele. Am făcut greșeli după greșeli.

Pe fond de presiune, de stres. Nu știu ce se va întâmpla. Am adus-o aici în situația asta, am greșit. Suporterii au tot dreptul să mă înjure, dar fără atacuri la familie. Nu mi-e teamă. Mai suporter ca mine nu e nimeni pe lumea asta.

Ei au dreptul să mă blameze. Acum totul a ținut de mine. Am crezut că valoarea individuală a unor jucători este suficientă pentru a evita o astfel de rușine. Am întâlnit o debandadă de nu-i mai recunosc. Sunt jucători pe care nu îi mai recunosc”.