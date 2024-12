Adrian Mutu, pus la zid  

Ioan Sdrobiș face parte din acea gardă veche a tehnicienilor din fotbalul românesc, alături de regretatul Florin Halagian, Florin Marin, Viorel Hizo și alții, tehicieni pentru care conta enorm pregătirea fizică și disciplina jucătorilor.

Ioan Sdrobiș, supranumit Părintele, a scos mulți jucători de calitate, în frunte cu fostul mare internațional Cristi Chivu. A activat timp de trei decenii ca antrenor în fotbalul românesc și consideră și acum faptul că un tehnician care se respectă și vrea performanțe nu are cum să negiljeze cele două aspecte: pregătirea fizică și disciplina jucătorilor.

Când Adrian Mutu a criticat stilul de lucru probabil al ultimului mohican din tagma antrenorilor cu aceste precepte de bază, pe Dorinel Munteanu de la Galați, pentru modul dur în care se comportă cu jucătorii vechii antrenori au sărit în apărea Neamțului. Practic, regăseau în el exact stilul cu care au avut de-a lungul carierelor lor mai mult sau mai puțin succes.

Recent, Ioan Sdrobiș a dezlănțuit o adevărată furtună de comentarii la adresa antrenorului Adrian Mutu, despre care se știe că nicăieri nu a stat măcar un an pe bancă, nici măcar la naționala U21, cu care a fost la turneul final al CE din 2021. Mutu a avut neșansă, pentru că atunci tricolorii nu au pierdut nici în fața Germaniei, nici a Olandei, făcând două remize și a învins una dintre gazde, respectiv Ungaria. Dar nu a fost de ajuns să repete performanța lui Mirel Rădoi cu doi ani mai înainte, în Italia, când România a jucat semifinala cu Germania din cauza blatului dintre Germania și Olanda.

A fost cea mai bună performanță ca selecționer sau antrenor, la club stând foarte puțin la Rapid sau la CFR Cluj. Motiv pentru Ioan Sdrobiș de a-l pune efectiv la zid în PRO SPORT ca tehnician:

Care Mutu? Antrenorul? Ăla nu e antrenor! Dacă spuneai jucătorul Mutu, dar el ca antrenor nu are niciun drept. Mutu, antrenor, nu are niciun drept să vorbească despre alt antrenor. Indiferent, nici de ăla de la Botoșani nu are drept. Antrenorul Mutu a stat trei secunde acolo, două secunde dincolo, la Voluntari. Și la ăia, la Craiova, la FCU. Dar el nu se uită o secundă în oglindă? Dă-o-n… Doamne iartă-mă! Știi unde am văzut o imagine bună cu el? Când vine cu o sticlă, cu un pahar și-l servește pe un șef, whiskey, cu nu știu ce. Acolo l-am văzut aplecat, acolo e locul lui, la reclamă. Nu se poate să vorbească el despre antrenori, nu ai voie, nici de pe ultimul loc al unui antrenor nu are voie să vorbească Mutu!”

Din 2018 până azi, Adrian Mutu a pregătit șapte formații: FC Voluntari, Al Wahda U21, România U21, FCU Craiova, Rapid București, Neftchi Baku și CFR Cluj. A calificat naționala de tineret a României la EURO U21 din 2021 și a pregătit-o la turneul final, reușind rezultate de egalitate cu Germania și Olanda, plus o victorie cu Ungaria, insuficient însă pentru a trece de faza grupelor.

La Voluntari, a lucrat două luni, la FCU Craiova doar cinci luni, la fel și la Neftchi Baku din Azerbaidjan, în vreme ce la CFR Cluj a antrenat numai trei luni. La Rapid, din echipele românești pregătite, a rezistat cel mai mult: din martie 2022 până în iulie 2023.