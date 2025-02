Adrian Năstase: Vin vremuri grele peste Europa

Fostul premier Adrian Năstase prevede un viitor sumbru al Europei, Într-o analiză pe blogul propriu, Năstase vorbește de mișcări de stradă, haos și furie, schimbări revoluționare. Începe „Primăvăra Europeană”?, se întreabă Năstase.

Iată analiza sa

Au trecut 15 ani de la declansarea a ceea ce s-a numit „Primavara Araba”, ce a constat intr-o serie de mișcări de protest care au avut loc în mai multe țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, începând cu sfârșitul anului 2010. Au avut loc manifestări de stradă ample care s-au desfășurat în principal in Egipt, Algeria, Yemen, Libia, Iordania, Bahrain, Maroc, Kuweit si Iran, dar si in Sahara Occidentală, Sudan, Djibouti, Cisiordania, Liban, Siria, Irak, Senegal, Arabia Saudită și Oman.

Conform Wikipedia, „În Egipt, Yemen și Tunisia, demonstrațiile au devenit adevărate revoluții care au dus la înlăturarea președinților tunisian (Zine El Abidine Ben Ali) și egiptean (Hosni Mubarak), iar ulterior și a președintelui yemenit Ali Abdullah Saleh. În Iordania și Cisiordania guvernele au fost dizolvate de către regele Abdullah, respectiv președintele Autorității Palestiniene Mahmud Abbas. Existența mijloacelor de comunicație modernă precum Facebook sau Twitter au înlesnit organizarea revoltei, fapt pentru care guvernele din mai multe țări afectate de proteste au blocat accesul la ele sau chiar la întregul Internet. Accesul mass-media internaționale în mai multe țări a fost sever restricționat, iar reporterii mai multor posturi internaționale (CNN, Al Jazeera etc.) aflați pe teren au fost amenințați, reținuți de către poliție sau chiar bătuți”.

Am sentimentul, dar s-ar putea sa ma insel, ca se pregateste intens o „Primavara Europeana”. Criticile americane la adresa „democratiilor” din Europa (Germania, Romania sau Marea Britanie), miscarile de amploare din Serbia, Germania, Polonia arata ca Europa este un creuzet unde mocnesc (si sunt stimulate) miscari pentru schimbari revolutionare. Discutiile despre expansionismul teritorial ce ar afecta si state europene, opinii despre partide considerate extremiste – incurajate de „ideologul” presedintelui Trump, lectia de dirigentie de la Munchen a vicepresedintelui Vance pentru „elevii” europeni, ignorarea Europei in negocierile referitoare la Ucraina dovedesc accelerarea unei formule de schimbari politice in Europa, intr-un model neo-imperialist cu trei centre de putere SUA, Rusia si China si cu sferele respective de putere. Pentru acceptarea noii paradigme, Europa trebuie „fezandata”. De aceea, miscari de strada, proteste, retele de socializare, libertatea de exprimare dusa la extrem pentru a favoriza instalarea furiei si a haosului sunt necesare.

Pare ca unii lideri europeni nu inteleg acest lucru si ca nu realizeaza ca ar trebui sa se gratieze pe ei si familiile lor pentru orice fapte, inclusiv pentru cele viitoare astfel incat sa se incadreze in noua formula de democratie atlantica si apoi sa paraseasca puterea.

Vin vremuri grele peste Europa. Sunt sigur, Calin Georgescu ne va da pilda cu tatal care ii invata pe fiii sai ca manunchiul de sageti legate impreuna nu poate fi rupt, in timp ce fiecare sageata, luata separat, poate fi rupta cu usurinta.

Si sa nu uitati ce v-am spus mai demult (desi Basescu nu a inteles) – Liderii americani nu au „fosti” prieteni. Ii au doar pe cei noi.